Зараз не час просити Путіна про припинення вогню в Україні, - Трамп
Американський президент Дональд Трамп вважає, що зараз не час просити диктатора Росії Володимира Путіна про припинення вогню в Україні.
Про це він сказав журналістам на борту Air Force One, інформує Цензор.НЕТ.
"Здається, зараз не час просити Путіна про перемир’я. Потрібно ще більше знизити ціни на нафту. Якщо нам вдасться знизити нафту –– війна закінчиться", - вважає Трамп.
Він також пообіцяв діяти жорстко, якщо виникне така потреба.
Глава Білого дому після зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером повідомив, що той погоджується з тим, що Європа повинна припинити купувати російську нафту.
Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін його підвів.
За його словами, він вважав завершення війни РФ в Україні найлегшим завданням через свої стосунки з Путіним, але зробити це виявилося набагато складніше.
МАГА на колінах на червоній дорожці
.
А коли проситимеш, педофіле? Коли путін захопить Донецьку область?
Він з весни цього і чекає !
Боже, як же воно ганьбить Маланку !
люди подумають, що вона його не годує
.
А як же ж потужно-незламний план миру і гарантій цього @#бана, що з Єрмаком рік катав по світу і підписував макулатуру? Невже, це ***** Криворізьке знову набало свій тупий лохторат і тепер готjве приймати з усіх сторін як зірка фільмів для дорослх?
Хм… А пам'ятаєте ту культову гангстерську драму 1972-го року під назвою «Хрещений батько»,
Пам'ятаєте ту легендарну фразу?
«Ти прийшов і говориш: Дон Корлеоне, мені потрібна справедливість. Але ти просиш це без поваги. Ти не пропонуєш дружбу, ти навіть не назвав мене хрещеним батьком».
Насправді було дуже сумно дивитися на це все. Коли лідер такої держави поводить себе, як голова мафії, а не як людина, що обіцяла припинити війну. Так, звісно, я не маю права, як політик, вживати такі слова. Але… Ну давайте об'єктивно. Це дійсно було так.
У цій ситуації нам потрібна не «кома», а жирна «крапка». Щоб зупинити цю війну. І щоб вона ніколи до нас не повернулася.
А ще… Дуже здивувала реакція Трампа. Коли його спитали: ви за Україну, чи росію? Він сказав: я посередині. Ця людина ніколи не називає путіна злочинцем. Особу, яка зробила усе, щоб сотні тисяч людей загинули, а мільйони людей лишились без домівок і без батьківщини.
Ну то як нам діяти? Тільки гуртуватися і спільно щось творити. Перемагати! А ми зможемо. Хіба ні? Ми незламні! І ми це доводимо щодня!
- А вот, Василий Иванович, мужики сомневаются, ты за большевиков аль за коммунистов?
- Я за интернационал!
- Василий Иванович, а ты за второй или за третий?
- Чего за второй?
- Интернационал.
- Ну, за тот, за который нужно. А Ленин в каком?
- В Третьем, он его и создал Третий Большевистский.
- Ну и я за Третий.
"Америка - наша! И заметьте, она была взята, как и Крым, вежливым, бескровным методом, - сказал в поздравительном тосте, держав в руке бокал шампанского, Эрнест Макаренко. - В финале в США начали догадываться о руке Москвы, но они не знали главного - о могуществе великого русского языка. Десятки лет всей страной мы напеваем эти слова: трамп-пам-пам, а культовый советский мультяшный Винни-Пух сделал их мировым хитом. И американцы шли на избирательные участки, тихонечко по-русски напевая "трамп-пам-пам".
Тепер хоч зрозуміло чому трамп не хоче натиснути на *****, по справжньому, для завершення війни. Просто такої потреби не виникло. Просто напросто. Що тут незрозумілого....
Редактори Цензору теж "красунчики", хотілося лише матюкатися після того як прочитав ваш заголовок (але то має бути на вашу адресу)