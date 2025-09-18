Зараз не час просити Путіна про припинення вогню в Україні, - Трамп

Американський президент Дональд Трамп вважає, що зараз не час просити диктатора Росії Володимира Путіна про припинення вогню в Україні.

Про це він сказав журналістам на борту Air Force One, інформує Цензор.НЕТ.

"Здається, зараз не час просити Путіна про перемир’я. Потрібно ще більше знизити ціни на нафту. Якщо нам вдасться знизити нафту –– війна закінчиться", - вважає Трамп.

Він також пообіцяв діяти жорстко, якщо виникне така потреба.

Глава Білого дому після зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером повідомив, що той погоджується з тим, що Європа повинна припинити купувати російську нафту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп про купівлю російської нафти країнами ЄС: "Це нечесна гра зі США"

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін його підвів.

За його словами, він вважав завершення війни РФ в Україні найлегшим завданням через свої стосунки з Путіним, але зробити це виявилося набагато складніше.