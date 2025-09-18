УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7508 відвідувачів онлайн
Новини Трамп про війну в Україні Припинення вогню між Україною та РФ Трамп про Путіна
7 841 51

Зараз не час просити Путіна про припинення вогню в Україні, - Трамп

Трамп: Не час просити Путіна про перемир’я в Україні

Американський президент Дональд Трамп вважає, що зараз не час просити диктатора Росії Володимира Путіна про припинення вогню в Україні.

Про це він сказав журналістам на борту Air Force One, інформує Цензор.НЕТ.

"Здається, зараз не час просити Путіна про перемир’я. Потрібно ще більше знизити ціни на нафту. Якщо нам вдасться знизити нафту –– війна закінчиться", - вважає Трамп. 

Він також пообіцяв діяти жорстко, якщо виникне така потреба.

Глава Білого дому після зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером повідомив, що той погоджується з тим, що Європа повинна припинити купувати російську нафту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп про купівлю російської нафти країнами ЄС: "Це нечесна гра зі США"

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін його підвів.

За його словами, він вважав завершення війни РФ в Україні найлегшим завданням через свої стосунки з Путіним, але зробити це виявилося набагато складніше. 

Автор: 

путін володимир (24821) Трамп Дональд (7164) війна в Україні (6212) припинення вогню (346)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+23
показати весь коментар
18.09.2025 21:37 Відповісти
+21
🤬Вважатєль хренів! Ти хоча б одну санкцію проти ху...ла запровадив, чмо руде?
показати весь коментар
18.09.2025 21:35 Відповісти
+20
Америкою править божевільний дідусь, який закоханий в іншого божевільного дідуся, терориста номер 1 на планеті.
показати весь коментар
18.09.2025 21:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
🤬Вважатєль хренів! Ти хоча б одну санкцію проти ху...ла запровадив, чмо руде?
показати весь коментар
18.09.2025 21:35 Відповісти
Америкою править божевільний дідусь, який закоханий в іншого божевільного дідуся, терориста номер 1 на планеті.
показати весь коментар
18.09.2025 21:41 Відповісти
Він не закоханий. Рудий боїться карлика, бо карлик має на рудого якийсь досить сильний компромат (боюсь, що це куверкання в ліжку з неповнолітніми)
показати весь коментар
18.09.2025 22:32 Відповісти
Існування якого досі не доведено.
показати весь коментар
18.09.2025 22:56 Відповісти
Тоді би це вже не було компроматом. І не слід виключати найпростіший варіант - що Донні просто "intellectually disabled".
показати весь коментар
18.09.2025 23:00 Відповісти
Сьогодні закрили гумористичну ТБ-програму "Джиммі Кіммел лайв" за критику влади. В рашці за х*йла все так же само починалося в 2001 році.
показати весь коментар
18.09.2025 23:09 Відповісти
руда гніда зробила перед буйлом

МАГА на колінах на червоній дорожці

.
показати весь коментар
18.09.2025 22:38 Відповісти
а як же шлюхи орбан та фіцо? і нафтопровід дружба? і такі самі шлюхи в Україні?
показати весь коментар
18.09.2025 21:35 Відповісти
Фіцо ж вроді в черговий раз у сальто в повітрі перевзувся. Тепер він тіпа знову "друг".
показати весь коментар
18.09.2025 21:37 Відповісти
"Просити". Яке жалюгідне, Господи...

А коли проситимеш, педофіле? Коли путін захопить Донецьку область?
показати весь коментар
18.09.2025 21:36 Відповісти
Саме так !
Він з весни цього і чекає !
показати весь коментар
18.09.2025 21:37 Відповісти
Звичайно через два тижні. А потім знову два або п'ятдесят днів. Рудий довбограй ми вже не вірим ні одному твоєму слову.
показати весь коментар
18.09.2025 21:37 Відповісти
Бла бла бла бла!!!! Ідіот!!!
показати весь коментар
18.09.2025 21:37 Відповісти
показати весь коментар
18.09.2025 21:37 Відповісти
показати весь коментар
18.09.2025 21:45 Відповісти
У Трампа «ЗАТРИМКА у 9 місяців», от і несе казна що!!! Строки …. А тут ще й Епштейна, плівки з мультиками?!?!
показати весь коментар
18.09.2025 22:01 Відповісти
Дай Тjмагавки, ми швидко знизимо ціну на нафту
показати весь коментар
18.09.2025 21:39 Відповісти
показати весь коментар
18.09.2025 21:39 Відповісти
це не фотошоп ?

Боже, як же воно ганьбить Маланку !
люди подумають, що вона його не годує

.
показати весь коментар
18.09.2025 22:41 Відповісти
На жаль - фотошоп, з'явився вперше на реддиті. Але так одразу і не скажеш. "Р" - репутація.
показати весь коментар
18.09.2025 23:03 Відповісти
не начасі просить ***** про перемир'я, нехай ще постріляє, повбиває українців. трампон.
показати весь коментар
18.09.2025 21:40 Відповісти
Що з нього візьмеш, він навіть переплутав короля Великобританії з гвардійцям почесного караулу. Всі його слова як горохом об стіну.
показати весь коментар
18.09.2025 21:40 Відповісти
А как лохматый ржал и стебался год назад с Байдена? Только тот дед не отнять старался марку держать, осознавал сам и конечно осторожно себя вел и сумел продержатся прилично! А это чмо в смокинге как мешок шмыгал, напоминая метрдотеля в среднем ресторане народ рассадить по плотнее! Абсолютный позор Америки за последние 125 лет! Ну не было пока таких там презов! Пока 3 сорт---а скоро явно в неликвид перейдёт.
показати весь коментар
18.09.2025 22:47 Відповісти
Просити дійсно не час. І ніколи не треба було цього просити. У 1938 р. іншого диктатора вже умиротворювали.
показати весь коментар
18.09.2025 21:40 Відповісти
Вважаю це вірно..Він накопить сили й знов полізе..Як кацапи співали В кремлевській башті,котрий вже год,сховалось лисе мурло...Дохголовий вбивця питух..Буде вже розірван він...Воля й Тризуб!..)))..
показати весь коментар
18.09.2025 21:45 Відповісти
28.02.25 Україна не погодиться на припинення вогню з РФ без гарантій безпеки, - Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/n3538542
показати весь коментар
18.09.2025 21:45 Відповісти
Так. Земленський і не вимагає
показати весь коментар
18.09.2025 21:46 Відповісти
08.06.25 Україна погоджується на тривале припинення вогню без гарантії безпеки, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3556781
показати весь коментар
18.09.2025 21:50 Відповісти
Тому що послідовний!
А як же ж потужно-незламний план миру і гарантій цього @#бана, що з Єрмаком рік катав по світу і підписував макулатуру? Невже, це ***** Криворізьке знову набало свій тупий лохторат і тепер готjве приймати з усіх сторін як зірка фільмів для дорослх?
показати весь коментар
18.09.2025 22:02 Відповісти
Просити - не на колінах? - він шо забув шо внього за спиною США а не Гондурас
показати весь коментар
18.09.2025 21:45 Відповісти
Схоже що забув ... але це нічого - таблєткі вип'є і згадає !
показати весь коментар
18.09.2025 21:47 Відповісти
Віагри шмальне - шоб чубчик стояв
показати весь коментар
18.09.2025 21:54 Відповісти
Коли пуйло захопить , мінімум що планував, тоді тампон попросить...
показати весь коментар
18.09.2025 21:47 Відповісти
Він також пообіцяв діяти жорстко, якщо виникне така потреба. А зараз ще немає такої потреби? Га?! Тампонівська твоя морда!
показати весь коментар
18.09.2025 21:49 Відповісти
коли одна зі сторін піде на поступки, тоді і прийде час для закінчення війни.
показати весь коментар
18.09.2025 22:02 Відповісти
Шо значить одна із сторін? До вас в квартиру вдерлось мурло, вбило сотні тисяч людей, зруйнувало міста та села, дамби, заводи та т.і. і ви повинні поступитись?!
показати весь коментар
18.09.2025 22:23 Відповісти
https://www.facebook.com/people/%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9-%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%86%D0%B5%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9/100032235679484/?__cft__[0]=AZU3QNGbD5QU-5D9hlmkeLFLv2wV_nLEyVKRQE2Px2rBiVJY_mnSeULdZngCIUDERncJFSwi1RRAtn8GavuFD69f8mnj-*********************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Віталій Войцехівський

Хм… А пам'ятаєте ту культову гангстерську драму 1972-го року під назвою «Хрещений батько»,

Пам'ятаєте ту легендарну фразу?

«Ти прийшов і говориш: Дон Корлеоне, мені потрібна справедливість. Але ти просиш це без поваги. Ти не пропонуєш дружбу, ти навіть не назвав мене хрещеним батьком».

Насправді було дуже сумно дивитися на це все. Коли лідер такої держави поводить себе, як голова мафії, а не як людина, що обіцяла припинити війну. Так, звісно, я не маю права, як політик, вживати такі слова. Але… Ну давайте об'єктивно. Це дійсно було так.

У цій ситуації нам потрібна не «кома», а жирна «крапка». Щоб зупинити цю війну. І щоб вона ніколи до нас не повернулася.

А ще… Дуже здивувала реакція Трампа. Коли його спитали: ви за Україну, чи росію? Він сказав: я посередині. Ця людина ніколи не називає путіна злочинцем. Особу, яка зробила усе, щоб сотні тисяч людей загинули, а мільйони людей лишились без домівок і без батьківщини.

Ну то як нам діяти? Тільки гуртуватися і спільно щось творити. Перемагати! А ми зможемо. Хіба ні? Ми незламні! І ми це доводимо щодня!
показати весь коментар
18.09.2025 21:58 Відповісти
А міг би на запитання - ти за кого? - відповісти - я за 2 -гий Інтернаціонал
показати весь коментар
18.09.2025 22:06 Відповісти
Крім 2-го Інтернаціоналу є ще кілька варіантів
- А вот, Василий Иванович, мужики сомневаются, ты за большевиков аль за коммунистов?
- Я за интернационал!
- Василий Иванович, а ты за второй или за третий?
- Чего за второй?
- Интернационал.
- Ну, за тот, за который нужно. А Ленин в каком?
- В Третьем, он его и создал Третий Большевистский.
- Ну и я за Третий.
показати весь коментар
18.09.2025 23:12 Відповісти
нема вини трампа шо воно таке придуркувате прорусняве ...вина того блоку США ,шо вони зробили хвору людину президентом ...це консерватори яких купив кремль ...
показати весь коментар
18.09.2025 21:59 Відповісти
як це не сумно, трамп веде себе саме так як від нього і очікували
показати весь коментар
18.09.2025 22:12 Відповісти
показати весь коментар
18.09.2025 22:13 Відповісти
Известный пропагандист президента РФ Владимира Путина, член партии "Единая Россия", глава муниципального округа Ново-Переделкино Эрнест Макаренко повеселил соцсети поздравлением https://obs.in.ua/news/ukraina/10241-ukr-world новоизбранному президенту США Дональду Трампу.

"Америка - наша! И заметьте, она была взята, как и Крым, вежливым, бескровным методом, - сказал в поздравительном тосте, держав в руке бокал шампанского, Эрнест Макаренко. - В финале в США начали догадываться о руке Москвы, но они не знали главного - о могуществе великого русского языка. Десятки лет всей страной мы напеваем эти слова: трамп-пам-пам, а культовый советский мультяшный Винни-Пух сделал их мировым хитом. И американцы шли на избирательные участки, тихонечко по-русски напевая "трамп-пам-пам".
показати весь коментар
18.09.2025 22:15 Відповісти
"Він також пообіцяв діяти жорстко, якщо виникне така потреба."
Тепер хоч зрозуміло чому трамп не хоче натиснути на *****, по справжньому, для завершення війни. Просто такої потреби не виникло. Просто напросто. Що тут незрозумілого....
показати весь коментар
18.09.2025 22:15 Відповісти
І як ти її збираєшся знижувати - атакою на Вєнєсуелу? Це дасть зворотній ефект.
показати весь коментар
18.09.2025 22:26 Відповісти
Наріде 73% - не Трамп наш президент, а Боневтік Потужно-Брехливий, який у 2019 році обіцяв закінчити війну і брехав наріду, що її не закінчує Порошенко, бо він на ній наживається. То сьогодні вже у всьому винен Трамп і не крапильки Воно?
показати весь коментар
18.09.2025 22:39 Відповісти
показати весь коментар
18.09.2025 22:41 Відповісти
Таке враження, що люди далі заголовка не читають. Хоча скоріш за все людей тут майже немає.
Редактори Цензору теж "красунчики", хотілося лише матюкатися після того як прочитав ваш заголовок (але то має бути на вашу адресу)
показати весь коментар
18.09.2025 22:45 Відповісти
От бачте як працює маніпуляція для дебілів - на раз-два і майже всі коменти як з кацапського зет-ресурсу - на картинках путін (рашка) "маладєц", а Трамп (США) в принизливих позах та у принизливому вигляді. Браво, вас, тупих імбіцилів розводять як лохів, а ви й раді старатися. Потім все це лайно тупо поститься у будь-якому виданні у США навіть без перекладу і оп-ля, знов США ******, бо все менше хочуть допомагати імбіцилам, які постять москальську антиамериканську *****... І головний вигодоотримувач від цих маніпуляцій - ***** в кремлі та його під*****вська ЗЕлена мішпуха, про яку вже всі забули, що саме вона з 2019 робила все, щоб ***** було простіше та зручніше нищити Україну. Браво, *******, давайте ще, не зупиняйтеся, у всьому винні США, НАТО, Польща, а ***** та його ЗЕпідор красавчікі...Так переможемо!!!
показати весь коментар
18.09.2025 23:06 Відповісти
 
 