Сейчас не время просить Путина о прекращении огня в Украине, - Трамп

Трамп: Не время просить Путина о перемирии в Украине

Американский президент Дональд Трамп считает, что сейчас не время просить диктатора России Владимира Путина о прекращении огня в Украине.

Об этом он сказал журналистам на борту Air Force One, информирует Цензор.НЕТ.

"Кажется, сейчас не время просить Путина о перемирии. Нужно еще больше снизить цены на нефть. Если нам удастся снизить нефть - война закончится", - считает Трамп.

Он также пообещал действовать жестко, если возникнет такая необходимость.

Глава Белого дома после встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером сообщил, что тот соглашается с тем, что Европа должна прекратить покупать российскую нефть.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США продают НАТО много оружия для Украины. Альянс полностью его оплачивает, - Трамп

Напомним, ранее Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин его подвел.

По его словам, он считал завершение войны РФ в Украине самой легкой задачей из-за своих отношений с Путиным, но сделать это оказалось гораздо сложнее.

путин владимир (32205) Трамп Дональд (6629) война в Украине (6165) прекращения огня (346)
+20
18.09.2025 21:37 Ответить
+17
🤬Вважатєль хренів! Ти хоча б одну санкцію проти ху...ла запровадив, чмо руде?
18.09.2025 21:35 Ответить
+16
Америкою править божевільний дідусь, який закоханий в іншого божевільного дідуся, терориста номер 1 на планеті.
18.09.2025 21:41 Ответить
🤬Вважатєль хренів! Ти хоча б одну санкцію проти ху...ла запровадив, чмо руде?
18.09.2025 21:35 Ответить
Америкою править божевільний дідусь, який закоханий в іншого божевільного дідуся, терориста номер 1 на планеті.
18.09.2025 21:41 Ответить
Він не закоханий. Рудий боїться карлика, бо карлик має на рудого якийсь досить сильний компромат (боюсь, що це куверкання в ліжку з неповнолітніми)
18.09.2025 22:32 Ответить
руда гніда зробила перед буйлом

МАГА на колінах на червоній дорожці

.
18.09.2025 22:38 Ответить
а як же шлюхи орбан та фіцо? і нафтопровід дружба? і такі самі шлюхи в Україні?
18.09.2025 21:35 Ответить
Фіцо ж вроді в черговий раз у сальто в повітрі перевзувся. Тепер він тіпа знову "друг".
18.09.2025 21:37 Ответить
"Просити". Яке жалюгідне, Господи...

А коли проситимеш, педофіле? Коли путін захопить Донецьку область?
18.09.2025 21:36 Ответить
Саме так !
Він з весни цього і чекає !
18.09.2025 21:37 Ответить
Звичайно через два тижні. А потім знову два або п'ятдесят днів. Рудий довбограй ми вже не вірим ні одному твоєму слову.
18.09.2025 21:37 Ответить
Бла бла бла бла!!!! Ідіот!!!
18.09.2025 21:37 Ответить
18.09.2025 21:37 Ответить
18.09.2025 21:45 Ответить
У Трампа «ЗАТРИМКА у 9 місяців», от і несе казна що!!! Строки …. А тут ще й Епштейна, плівки з мультиками?!?!
18.09.2025 22:01 Ответить
Дай Тjмагавки, ми швидко знизимо ціну на нафту
18.09.2025 21:39 Ответить
18.09.2025 21:39 Ответить
це не фотошоп ?

Боже, як же воно ганьбить Маланку !
люди подумають, що вона його не годує

.
18.09.2025 22:41 Ответить
не начасі просить ***** про перемир'я, нехай ще постріляє, повбиває українців. трампон.
18.09.2025 21:40 Ответить
Що з нього візьмеш, він навіть переплутав короля Великобританії з гвардійцям почесного караулу. Всі його слова як горохом об стіну.
18.09.2025 21:40 Ответить
А как лохматый ржал и стебался год назад с Байдена? Только тот дед не отнять старался марку держать, осознавал сам и конечно осторожно себя вел и сумел продержатся прилично! А это чмо в смокинге как мешок шмыгал, напоминая метрдотеля в среднем ресторане народ рассадить по плотнее! Абсолютный позор Америки за последние 125 лет! Ну не было пока таких там презов! Пока 3 сорт---а скоро явно в неликвид перейдёт.
18.09.2025 22:47 Ответить
Просити дійсно не час. І ніколи не треба було цього просити. У 1938 р. іншого диктатора вже умиротворювали.
18.09.2025 21:40 Ответить
Вважаю це вірно..Він накопить сили й знов полізе..Як кацапи співали В кремлевській башті,котрий вже год,сховалось лисе мурло...Дохголовий вбивця питух..Буде вже розірван він...Воля й Тризуб!..)))..
18.09.2025 21:45 Ответить
28.02.25 Україна не погодиться на припинення вогню з РФ без гарантій безпеки, - Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/n3538542
18.09.2025 21:45 Ответить
Так. Земленський і не вимагає
18.09.2025 21:46 Ответить
08.06.25 Україна погоджується на тривале припинення вогню без гарантії безпеки, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3556781
18.09.2025 21:50 Ответить
Тому що послідовний!
А як же ж потужно-незламний план миру і гарантій цього @#бана, що з Єрмаком рік катав по світу і підписував макулатуру? Невже, це ***** Криворізьке знову набало свій тупий лохторат і тепер готjве приймати з усіх сторін як зірка фільмів для дорослх?
18.09.2025 22:02 Ответить
Просити - не на колінах? - він шо забув шо внього за спиною США а не Гондурас
18.09.2025 21:45 Ответить
Схоже що забув ... але це нічого - таблєткі вип'є і згадає !
18.09.2025 21:47 Ответить
Віагри шмальне - шоб чубчик стояв
18.09.2025 21:54 Ответить
Коли пуйло захопить , мінімум що планував, тоді тампон попросить...
18.09.2025 21:47 Ответить
Він також пообіцяв діяти жорстко, якщо виникне така потреба. А зараз ще немає такої потреби? Га?! Тампонівська твоя морда!
18.09.2025 21:49 Ответить
коли одна зі сторін піде на поступки, тоді і прийде час для закінчення війни.
18.09.2025 22:02 Ответить
Шо значить одна із сторін? До вас в квартиру вдерлось мурло, вбило сотні тисяч людей, зруйнувало міста та села, дамби, заводи та т.і. і ви повинні поступитись?!
18.09.2025 22:23 Ответить
https://www.facebook.com/people/%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9-%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%86%D0%B5%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9/100032235679484/?__cft__[0]=AZU3QNGbD5QU-5D9hlmkeLFLv2wV_nLEyVKRQE2Px2rBiVJY_mnSeULdZngCIUDERncJFSwi1RRAtn8GavuFD69f8mnj-*********************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Віталій Войцехівський

Хм… А пам'ятаєте ту культову гангстерську драму 1972-го року під назвою «Хрещений батько»,

Пам'ятаєте ту легендарну фразу?

«Ти прийшов і говориш: Дон Корлеоне, мені потрібна справедливість. Але ти просиш це без поваги. Ти не пропонуєш дружбу, ти навіть не назвав мене хрещеним батьком».

Насправді було дуже сумно дивитися на це все. Коли лідер такої держави поводить себе, як голова мафії, а не як людина, що обіцяла припинити війну. Так, звісно, я не маю права, як політик, вживати такі слова. Але… Ну давайте об'єктивно. Це дійсно було так.

У цій ситуації нам потрібна не «кома», а жирна «крапка». Щоб зупинити цю війну. І щоб вона ніколи до нас не повернулася.

А ще… Дуже здивувала реакція Трампа. Коли його спитали: ви за Україну, чи росію? Він сказав: я посередині. Ця людина ніколи не називає путіна злочинцем. Особу, яка зробила усе, щоб сотні тисяч людей загинули, а мільйони людей лишились без домівок і без батьківщини.

Ну то як нам діяти? Тільки гуртуватися і спільно щось творити. Перемагати! А ми зможемо. Хіба ні? Ми незламні! І ми це доводимо щодня!
18.09.2025 21:58 Ответить
А міг би на запитання - ти за кого? - відповісти - я за 2 -гий Інтернаціонал
18.09.2025 22:06 Ответить
нема вини трампа шо воно таке придуркувате прорусняве ...вина того блоку США ,шо вони зробили хвору людину президентом ...це консерватори яких купив кремль ...
18.09.2025 21:59 Ответить
як це не сумно, трамп веде себе саме так як від нього і очікували
18.09.2025 22:12 Ответить
18.09.2025 22:13 Ответить
Известный пропагандист президента РФ Владимира Путина, член партии "Единая Россия", глава муниципального округа Ново-Переделкино Эрнест Макаренко повеселил соцсети поздравлением https://obs.in.ua/news/ukraina/10241-ukr-world новоизбранному президенту США Дональду Трампу.

"Америка - наша! И заметьте, она была взята, как и Крым, вежливым, бескровным методом, - сказал в поздравительном тосте, держав в руке бокал шампанского, Эрнест Макаренко. - В финале в США начали догадываться о руке Москвы, но они не знали главного - о могуществе великого русского языка. Десятки лет всей страной мы напеваем эти слова: трамп-пам-пам, а культовый советский мультяшный Винни-Пух сделал их мировым хитом. И американцы шли на избирательные участки, тихонечко по-русски напевая "трамп-пам-пам".
18.09.2025 22:15 Ответить
"Він також пообіцяв діяти жорстко, якщо виникне така потреба."
Тепер хоч зрозуміло чому трамп не хоче натиснути на *****, по справжньому, для завершення війни. Просто такої потреби не виникло. Просто напросто. Що тут незрозумілого....
18.09.2025 22:15 Ответить
І як ти її збираєшся знижувати - атакою на Вєнєсуелу? Це дасть зворотній ефект.
18.09.2025 22:26 Ответить
Наріде 73% - не Трамп наш президент, а Боневтік Потужно-Брехливий, який у 2019 році обіцяв закінчити війну і брехав наріду, що її не закінчує Порошенко, бо він на ній наживається. То сьогодні вже у всьому винен Трамп і не крапильки Воно?
18.09.2025 22:39 Ответить
18.09.2025 22:41 Ответить
Таке враження, що люди далі заголовка не читають. Хоча скоріш за все людей тут майже немає.
Редактори Цензору теж "красунчики", хотілося лише матюкатися після того як прочитав ваш заголовок (але то має бути на вашу адресу)
18.09.2025 22:45 Ответить
 
 