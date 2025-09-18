Сейчас не время просить Путина о прекращении огня в Украине, - Трамп

Американский президент Дональд Трамп считает, что сейчас не время просить диктатора России Владимира Путина о прекращении огня в Украине.

Об этом он сказал журналистам на борту Air Force One, информирует Цензор.НЕТ.

"Кажется, сейчас не время просить Путина о перемирии. Нужно еще больше снизить цены на нефть. Если нам удастся снизить нефть - война закончится", - считает Трамп.