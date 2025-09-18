Сейчас не время просить Путина о прекращении огня в Украине, - Трамп
Американский президент Дональд Трамп считает, что сейчас не время просить диктатора России Владимира Путина о прекращении огня в Украине.
Об этом он сказал журналистам на борту Air Force One, информирует Цензор.НЕТ.
"Кажется, сейчас не время просить Путина о перемирии. Нужно еще больше снизить цены на нефть. Если нам удастся снизить нефть - война закончится", - считает Трамп.
Он также пообещал действовать жестко, если возникнет такая необходимость.
Глава Белого дома после встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером сообщил, что тот соглашается с тем, что Европа должна прекратить покупать российскую нефть.
Напомним, ранее Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин его подвел.
По его словам, он считал завершение войны РФ в Украине самой легкой задачей из-за своих отношений с Путиным, но сделать это оказалось гораздо сложнее.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
МАГА на колінах на червоній дорожці
.
А коли проситимеш, педофіле? Коли путін захопить Донецьку область?
Він з весни цього і чекає !
Боже, як же воно ганьбить Маланку !
люди подумають, що вона його не годує
.
А як же ж потужно-незламний план миру і гарантій цього @#бана, що з Єрмаком рік катав по світу і підписував макулатуру? Невже, це ***** Криворізьке знову набало свій тупий лохторат і тепер готjве приймати з усіх сторін як зірка фільмів для дорослх?
Хм… А пам'ятаєте ту культову гангстерську драму 1972-го року під назвою «Хрещений батько»,
Пам'ятаєте ту легендарну фразу?
«Ти прийшов і говориш: Дон Корлеоне, мені потрібна справедливість. Але ти просиш це без поваги. Ти не пропонуєш дружбу, ти навіть не назвав мене хрещеним батьком».
Насправді було дуже сумно дивитися на це все. Коли лідер такої держави поводить себе, як голова мафії, а не як людина, що обіцяла припинити війну. Так, звісно, я не маю права, як політик, вживати такі слова. Але… Ну давайте об'єктивно. Це дійсно було так.
У цій ситуації нам потрібна не «кома», а жирна «крапка». Щоб зупинити цю війну. І щоб вона ніколи до нас не повернулася.
А ще… Дуже здивувала реакція Трампа. Коли його спитали: ви за Україну, чи росію? Він сказав: я посередині. Ця людина ніколи не називає путіна злочинцем. Особу, яка зробила усе, щоб сотні тисяч людей загинули, а мільйони людей лишились без домівок і без батьківщини.
Ну то як нам діяти? Тільки гуртуватися і спільно щось творити. Перемагати! А ми зможемо. Хіба ні? Ми незламні! І ми це доводимо щодня!
"Америка - наша! И заметьте, она была взята, как и Крым, вежливым, бескровным методом, - сказал в поздравительном тосте, держав в руке бокал шампанского, Эрнест Макаренко. - В финале в США начали догадываться о руке Москвы, но они не знали главного - о могуществе великого русского языка. Десятки лет всей страной мы напеваем эти слова: трамп-пам-пам, а культовый советский мультяшный Винни-Пух сделал их мировым хитом. И американцы шли на избирательные участки, тихонечко по-русски напевая "трамп-пам-пам".
Тепер хоч зрозуміло чому трамп не хоче натиснути на *****, по справжньому, для завершення війни. Просто такої потреби не виникло. Просто напросто. Що тут незрозумілого....
Редактори Цензору теж "красунчики", хотілося лише матюкатися після того як прочитав ваш заголовок (але то має бути на вашу адресу)