РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8542 посетителя онлайн
Новости помощь Украине от США Закупка оружия в США Программа PURL
738 17

США продают НАТО много оружия для Украины. Альянс полностью его оплачивает, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продает НАТО "много оружия" для Украины, чтобы обеспечить Киев всем необходимым.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Британии Киром Стармером, информирует Цензор.НЕТ.

"И мы отправляем много оружия НАТО. НАТО полностью оплачивает это оружие. Но мы отправляем его и прекрасно справляемся с тем, чтобы обеспечить их всем необходимым. И мы ценим то, что они об этом заботятся, потому что США потратили на эту [российско-украинскую] войну $350 млрд", - рассказал Трамп.

Лидер США отметил, что такие расходы со стороны Вашингтона - это "действительно очень печально".

"Ситуация просто вышла из-под контроля. Они не знали, что делают (наверное, речь идет о предыдущей администрации США Джо Байдена. - Ред.)", - резюмировал американский президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Часть военного оборудования через механизм PURL уже прибыла в Украину, - СМИ

Напомним, 17 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что первые два пакета военной помощи в рамках Перечня приоритетных потребностей Украины (PURL) будут содержать ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot и HIMARS.

Ранее администрация Дональда Трампа подтвердила, что Украина вскоре впервые получит помощь от союзников НАТО со складов США в рамках механизма PURL.

Автор: 

НАТО (10324) оружие (10435) США (27930) Трамп Дональд (6620)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
не переймайся, рудий дурню, це врємєнно.

європейський ВПК набирає обертів і не має намірів витрачати гроші європейських платників податків на стороні

Данія вже !!! замість Петріотів закупила аналогічні європейські ЗРК на 8 млрд. дол.
далі буде...

.
показать весь комментарий
18.09.2025 18:57 Ответить
+2
https://www.youtube.com/watch?v=JP8PrYMwrpI

але є й справжній позитив - як Король Британії добре попрацював на підігріві у Стармера . Танго сидячи - Трамп- Стармер перед журналістами
показать весь комментарий
18.09.2025 18:56 Ответить
+2
коченный лицемерный рыжый 3,14дарасина
показать весь комментарий
18.09.2025 18:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://www.youtube.com/watch?v=JP8PrYMwrpI

але є й справжній позитив - як Король Британії добре попрацював на підігріві у Стармера . Танго сидячи - Трамп- Стармер перед журналістами
показать весь комментарий
18.09.2025 18:56 Ответить
відео від Асошіейтед Прес
показать весь комментарий
18.09.2025 19:23 Ответить
коченный лицемерный рыжый 3,14дарасина
показать весь комментарий
18.09.2025 18:57 Ответить
не переймайся, рудий дурню, це врємєнно.

європейський ВПК набирає обертів і не має намірів витрачати гроші європейських платників податків на стороні

Данія вже !!! замість Петріотів закупила аналогічні європейські ЗРК на 8 млрд. дол.
далі буде...

.
показать весь комментарий
18.09.2025 18:57 Ответить
показать весь комментарий
18.09.2025 19:10 Ответить
На привозном газе из США, привозном металле из Индии/Китая, привозном хлопке из Пакистана, руками трудолюбивых арабов делать своё оружие?
показать весь комментарий
18.09.2025 19:27 Ответить
Хто йому вбив в голову 350 лярдів?
показать весь комментарий
18.09.2025 18:59 Ответить
А тогда же Пентагон опроверг эту трампоересь, по заявлению Пентагона , тогда Украина осилила тока около 80 млрд юсд. остальные доллары не уходили из США. Наоборот крутились в США, принося прибыль и демократам , и республиканцам. Так шо дураку язык - в дупу и тупо молчать, дурбентий мож в дупе налижет свои козыри.
показать весь комментарий
18.09.2025 19:15 Ответить
Новина про Трампа. Вперед шакали ображайте його, читати текст новини не треба.

Як же ви немиту русню в цій своїй сліпій, дикій ненависті нагадуєте, жах.
показать весь комментарий
18.09.2025 19:01 Ответить
User User #593789 тобто коли тампон, каже що Зеленскому потрібно було заздалегідь подумати де він буде брати ракети, і не починати воювати то це норм ?

Те що тампон зустрічається з ****** на червоній доріжці це норм ?

Те що тампон постійне дає ***** 2 тижні, 10 діб, 50 діб то є норм ?
показать весь комментарий
18.09.2025 19:11 Ответить
Не обов'язково як відповідь моєму коменту робити свої шакалячі дописи. Пиши в загальну гілку.
показать весь комментарий
18.09.2025 19:12 Ответить
User User #593789 поки твій рудий тампон, дає ***** тижні та доби не вводить санкції - ***** якому ти служиш вбиває діточок та їх матерей, дідусів та бабусь.
а ти ще виправдовуєш цього рудого
показать весь комментарий
18.09.2025 19:15 Ответить
не сваріться дівчата
показать весь комментарий
18.09.2025 19:21 Ответить
а шо США вже не НАТО , вони теж платять
показать весь комментарий
18.09.2025 19:11 Ответить
Бюджет НАТО складає 3,3 млрд євро, з котрих 16% є внеском Америки.
показать весь комментарий
18.09.2025 19:14 Ответить
Зараз у зЄМародерні виборчопересьорна кампанія - забруднити все та усіх винними, окрім Буратіни на п"Єдесталі з офшорних сундуків
показать весь комментарий
18.09.2025 19:22 Ответить
показать весь комментарий
18.09.2025 19:26 Ответить
 
 