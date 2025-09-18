США продают НАТО много оружия для Украины. Альянс полностью его оплачивает, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продает НАТО "много оружия" для Украины, чтобы обеспечить Киев всем необходимым.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Британии Киром Стармером, информирует Цензор.НЕТ.

"И мы отправляем много оружия НАТО. НАТО полностью оплачивает это оружие. Но мы отправляем его и прекрасно справляемся с тем, чтобы обеспечить их всем необходимым. И мы ценим то, что они об этом заботятся, потому что США потратили на эту [российско-украинскую] войну $350 млрд", - рассказал Трамп.

Лидер США отметил, что такие расходы со стороны Вашингтона - это "действительно очень печально".

"Ситуация просто вышла из-под контроля. Они не знали, что делают (наверное, речь идет о предыдущей администрации США Джо Байдена. - Ред.)", - резюмировал американский президент.

Напомним, 17 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что первые два пакета военной помощи в рамках Перечня приоритетных потребностей Украины (PURL) будут содержать ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot и HIMARS.

Ранее администрация Дональда Трампа подтвердила, что Украина вскоре впервые получит помощь от союзников НАТО со складов США в рамках механизма PURL.