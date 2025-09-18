США продають НАТО багато зброї для України. Альянс повністю її оплачує, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон продає НАТО "багато зброї" для України, щоб забезпечити Київ усім необхідним.
Про це він сказав на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером, інформує Цензор.НЕТ.
"І ми відправляємо багато зброї НАТО. НАТО повністю оплачує цю зброю. Але ми відправляємо її й чудово справляємося з тим, щоб забезпечити їх усім необхідним. І ми цінуємо те, що вони про це дбають, тому що США витратили на цю [російсько-українську] війну $350 млрд", - розповів Трамп.
Лідер США зазначив, що такі витрати з боку Вашингтона – це "дійсно дуже сумно".
"Ситуація просто вийшла з-під контролю. Вони не знали, що роблять (Напевно, йдеться про попередню адміністрацію США Джо Байдена. – Ред.)", - резюмував американський президент.
Нагадаємо, 17 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив, що перші два пакети військової допомоги в рамках Переліку пріоритетних потреб України (PURL) міститимуть ракети для систем протиповітряної оборони Patriot і HIMARS.
Раніше адміністрація Дональда Трампа підтвердила, що Україна незабаром вперше отримає допомогу від союзників НАТО зі складів США в межах механізму PURL.
але є й справжній позитив - як Король Британії добре попрацював на підігріві у Стармера . Танго сидячи - Трамп- Стармер перед журналістами
європейський ВПК набирає обертів і не має намірів витрачати гроші європейських платників податків на стороні
Данія вже !!! замість Петріотів закупила аналогічні європейські ЗРК на 8 млрд. дол.
далі буде...
.
Як же ви немиту русню в цій своїй сліпій, дикій ненависті нагадуєте, жах.
Те що тампон зустрічається з ****** на червоній доріжці це норм ?
Те що тампон постійне дає ***** 2 тижні, 10 діб, 50 діб то є норм ?
а ти ще виправдовуєш цього рудого
https://t.me/babchenko77/12919 https://t.me/babchenko77/12919 Американцы! Кто русскоязычные. Донесите там своим англоязычным собратьям.
Америка сейчас - это Россия в 2003-м. Когда - разгон НТВ. Закрытие свободы слова. Насаждение ненависти одних граждан против других граждан и раскол общества. Усиление силового блока. Который и сам, впрочем, не против. Скоро будет запрет партий и недопуск к выборам. Вот увидите.
Те, кто говорит, что надо переждать четыре года, а потом Донни и так и так уйдет - никакого потом не будет. И никакой гражданской войны не будет. ЛЕвые помашут
шарикамиарафатками и значками БЛМ, покричат "мы здесь власть" - и потом вся Америка просто ляжет под Трампа, как под него совершенно без сопротивления легла вся республиканская партия и раздвинула лапки.
Официальный сайт Белого дома (такое пищет...). Кто мог представить такое всего полгода назад. Пи-здец. Просто ******.
Только в этот раз все будет гораздо быстрее, чем в России. Никаких десяти лет у вас нету. Вы либо окажете сопротивление наступающему авторитаризму сейчас. Либо не окажете никогда.
Та той же Бабченко... та що там Бабченко - сам Немцов, і навіть Бкркзовський давали гарантію, що диктатури у касапів більше не буде...