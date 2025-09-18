УКР
881 25

США продають НАТО багато зброї для України. Альянс повністю її оплачує, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон продає НАТО "багато зброї" для України, щоб забезпечити Київ усім необхідним.

Про це він сказав на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером, інформує Цензор.НЕТ.

"І ми відправляємо багато зброї НАТО. НАТО повністю оплачує цю зброю. Але ми відправляємо її й чудово справляємося з тим, щоб забезпечити їх усім необхідним. І ми цінуємо те, що вони про це дбають, тому що США витратили на цю [російсько-українську] війну $350 млрд", - розповів Трамп.

Лідер США зазначив, що такі витрати з боку Вашингтона – це "дійсно дуже сумно".

"Ситуація просто вийшла з-під контролю. Вони не знали, що роблять (Напевно, йдеться про попередню адміністрацію США Джо Байдена. – Ред.)", - резюмував американський президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Частина військового обладнання через механізм PURL уже прибула до України, - ЗМІ

Нагадаємо, 17 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив, що перші два пакети військової допомоги в рамках Переліку пріоритетних потреб України (PURL) міститимуть ракети для систем протиповітряної оборони Patriot і HIMARS.

Раніше адміністрація Дональда Трампа підтвердила, що Україна незабаром вперше отримає допомогу від союзників НАТО зі складів США в межах механізму PURL.

Автор: 

НАТО (6788) зброя (7731) США (24340) Трамп Дональд (7164)
Топ коментарі
+4
не переймайся, рудий дурню, це врємєнно.

європейський ВПК набирає обертів і не має намірів витрачати гроші європейських платників податків на стороні

Данія вже !!! замість Петріотів закупила аналогічні європейські ЗРК на 8 млрд. дол.
далі буде...

.
18.09.2025 18:57 Відповісти
+2
https://www.youtube.com/watch?v=JP8PrYMwrpI

але є й справжній позитив - як Король Британії добре попрацював на підігріві у Стармера . Танго сидячи - Трамп- Стармер перед журналістами
18.09.2025 18:56 Відповісти
+2
коченный лицемерный рыжый 3,14дарасина
18.09.2025 18:57 Відповісти
відео від Асошіейтед Прес
18.09.2025 19:23 Відповісти
18.09.2025 19:10 Відповісти
На привозном газе из США, привозном металле из Индии/Китая, привозном хлопке из Пакистана, руками трудолюбивых арабов делать своё оружие?
18.09.2025 19:27 Відповісти
Хто йому вбив в голову 350 лярдів?
показати весь коментар
18.09.2025 18:59 Відповісти
А тогда же Пентагон опроверг эту трампоересь, по заявлению Пентагона , тогда Украина осилила тока около 80 млрд юсд. остальные доллары не уходили из США. Наоборот крутились в США, принося прибыль и демократам , и республиканцам. Так шо дураку язык - в дупу и тупо молчать, дурбентий мож в дупе налижет свои козыри.
18.09.2025 19:15 Відповісти
Новина про Трампа. Вперед шакали ображайте його, читати текст новини не треба.

Як же ви немиту русню в цій своїй сліпій, дикій ненависті нагадуєте, жах.
18.09.2025 19:01 Відповісти
User User #593789 тобто коли тампон, каже що Зеленскому потрібно було заздалегідь подумати де він буде брати ракети, і не починати воювати то це норм ?

Те що тампон зустрічається з ****** на червоній доріжці це норм ?

Те що тампон постійне дає ***** 2 тижні, 10 діб, 50 діб то є норм ?
18.09.2025 19:11 Відповісти
Не обов'язково як відповідь моєму коменту робити свої шакалячі дописи. Пиши в загальну гілку.
18.09.2025 19:12 Відповісти
User User #593789 поки твій рудий тампон, дає ***** тижні та доби не вводить санкції - ***** якому ти служиш вбиває діточок та їх матерей, дідусів та бабусь.
а ти ще виправдовуєш цього рудого
18.09.2025 19:15 Відповісти
не сваріться дівчата
18.09.2025 19:21 Відповісти
Yriii Yriii #538882 а ти повія звідки тут з'явилася ?
18.09.2025 19:28 Відповісти
Та це в нього якийсь запасний логін з тих, хто потрапив до мого кондуїту трампістів-магашистів, які тут минулого року агітували на цьому форумі: 1 1 4c20e8b3, Aleera Frost, Alex Zverev 46d6768b, Anatoliy likhtser, Andrii 8ca0fba5, Andry Asmodeus, And_alos, annaera, astor-27, August Sd, Basil Cook, Bob East, Brandon Lamar, Breezg, Calvados, Bubble Zoner, der MaiStier, Djohn Vendetta, Djavelina Victoria, Dmitriy Dzhilay, DoomPWNZ, Dr. Andris Avots, Greg Point, Flying Eagle, fresh guacamole, Jjjj, Jolly Roger 0a3736d9, Jack Bo, Konstantin Maxatov, Kravchenko Igor, Markus #531371, Max Simple, Mod Dom, Myroslav Hrabovsky 9c770479, Ne On b16724a5, Nestor Nen, Noname, oleh biluy, Oleksiy Burkovskyy f4da03d1, Olga Strong, Olish O, Pavlo Bubenko, PREDATOR PREDATOR, Randall Flag da70119e, ro mb 7302609e, Second First, sky hawkA4, Smith Wesson, Svetlana Bylgakova, tanya brus, Tanya ff9faa61, The Fifth Third, V 2af7597c, Valery Koulga, Victarion Greyjoy, Victor Bilousenko, Victor Elkun d8d06a32, Viktor Mozhaiev, VinsenTuaVega, https://censor.net.ua/user/179977 vit603, vit iwit, Volodymyr Pinchuk 98f07805, Wrgg, Yakov Nemo, YukonUA ., Yuriy Kundin 685c06ac, Zom Jl, Александр Мовчан 521c9775, Александр Р 5690b569, амфаш, Андрей Максименко 90b2b0ad, Антон Антонов 91a68123, Бандерівець, Володимир Краснобокий 59efa79a, Владимир Ивлев 3934a215, Дефіцит Потужності, Дмитрий Selftravel, ЕЛЕНА ПЕЧЕРОВА, Життя Буде Папізже, Комік Прикольний, Марта Шепель fda0629b, Михайло Коротков, Олег Попович, Олександр Гуменюк 62b65d4d, Петро Авраменко 74094edc, Підлога Маккартні, Ри Лайли, Светлана Круп, Стас 9b2ad865, Татьяна da1a7c70, Тренболон, ЭндиСтар, Юрій 82781515
18.09.2025 19:37 Відповісти
я не дівчинка ,я хлопчик
18.09.2025 19:36 Відповісти
Yriii Yriii #538882 яка різниця ти телепень або бовдур ?
18.09.2025 19:37 Відповісти
О, почалося. Я на відміну від тебе нікому не служу, я вільна людина, яка має повагу до себе і до адекватних оточуючих. А ти жертва пропаганди, або і сам пропагандою підпрацьовуєш.
18.09.2025 19:28 Відповісти
а шо США вже не НАТО , вони теж платять
18.09.2025 19:11 Відповісти
Бюджет НАТО складає 3,3 млрд євро, з котрих 16% є внеском Америки.
18.09.2025 19:14 Відповісти
Зараз у зЄМародерні виборчопересьорна кампанія - забруднити все та усіх винними, окрім Буратіни на п"Єдесталі з офшорних сундуків
18.09.2025 19:22 Відповісти
18.09.2025 19:26 Відповісти
https://t.me/babchenko77/12919 Аркадій Бабченко (прокураїнський русскій):
https://t.me/babchenko77/12919 https://t.me/babchenko77/12919 Американцы! Кто русскоязычные. Донесите там своим англоязычным собратьям.
Америка сейчас - это Россия в 2003-м. Когда - разгон НТВ. Закрытие свободы слова. Насаждение ненависти одних граждан против других граждан и раскол общества. Усиление силового блока. Который и сам, впрочем, не против. Скоро будет запрет партий и недопуск к выборам. Вот увидите.
Те, кто говорит, что надо переждать четыре года, а потом Донни и так и так уйдет - никакого потом не будет. И никакой гражданской войны не будет. ЛЕвые помашут шариками арафатками и значками БЛМ, покричат "мы здесь власть" - и потом вся Америка просто ляжет под Трампа, как под него совершенно без сопротивления легла вся республиканская партия и раздвинула лапки.
Официальный сайт Белого дома (такое пищет...). Кто мог представить такое всего полгода назад. Пи-здец. Просто ******.
Только в этот раз все будет гораздо быстрее, чем в России. Никаких десяти лет у вас нету. Вы либо окажете сопротивление наступающему авторитаризму сейчас. Либо не окажете никогда.
18.09.2025 19:30 Відповісти
в США така система шо авторитаризму там ніколи не буде
18.09.2025 19:34 Відповісти
Даєш гарантію?
Та той же Бабченко... та що там Бабченко - сам Немцов, і навіть Бкркзовський давали гарантію, що диктатури у касапів більше не буде...
18.09.2025 19:39 Відповісти
 
 