США продають НАТО багато зброї для України. Альянс повністю її оплачує, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон продає НАТО "багато зброї" для України, щоб забезпечити Київ усім необхідним.

Про це він сказав на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером, інформує Цензор.НЕТ.

"І ми відправляємо багато зброї НАТО. НАТО повністю оплачує цю зброю. Але ми відправляємо її й чудово справляємося з тим, щоб забезпечити їх усім необхідним. І ми цінуємо те, що вони про це дбають, тому що США витратили на цю [російсько-українську] війну $350 млрд", - розповів Трамп.

Лідер США зазначив, що такі витрати з боку Вашингтона – це "дійсно дуже сумно".

"Ситуація просто вийшла з-під контролю. Вони не знали, що роблять (Напевно, йдеться про попередню адміністрацію США Джо Байдена. – Ред.)", - резюмував американський президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Частина військового обладнання через механізм PURL уже прибула до України, - ЗМІ

Нагадаємо, 17 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив, що перші два пакети військової допомоги в рамках Переліку пріоритетних потреб України (PURL) міститимуть ракети для систем протиповітряної оборони Patriot і HIMARS.

Раніше адміністрація Дональда Трампа підтвердила, що Україна незабаром вперше отримає допомогу від союзників НАТО зі складів США в межах механізму PURL.