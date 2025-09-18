Частина військового обладнання через механізм PURL уже прибула до України, - ЗМІ

До України вже надійшла перша партія військового обладнання, що передбачена угодою між США та НАТО в межах програми PURL.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомив представник НАТО.

За його словами, ще більше пакетів допомоги "вже в дорозі".

Наразі в межах програми PURL профінансовано чотири пакети.

Нагадаємо, 17 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив, що перші два пакети військової допомоги в рамках Переліку пріоритетних потреб України (PURL) міститимуть ракети для систем протиповітряної оборони Patriot і HIMARS.

Раніше адміністрація Дональда Трампа підтвердила, що Україна незабаром вперше отримає допомогу від союзників НАТО зі складів США в межах механізму PURL.