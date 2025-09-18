УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9280 відвідувачів онлайн
Новини допомога Україні від США Закупівля зброї у США Програма PURL
498 1

Частина військового обладнання через механізм PURL уже прибула до України, - ЗМІ

Зброя через програму PURL вже прибула в Україну

До України вже надійшла перша партія військового обладнання, що передбачена угодою між США та НАТО в межах програми PURL.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомив представник НАТО.

За його словами, ще більше пакетів допомоги "вже в дорозі".

Наразі в межах програми PURL профінансовано чотири пакети.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Адміністрація Трампа схвалила перші пакети військової допомоги Україні за фінансування НАТО, - Reuters

Нагадаємо, 17 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив, що перші два пакети військової допомоги в рамках Переліку пріоритетних потреб України (PURL) міститимуть ракети для систем протиповітряної оборони Patriot і HIMARS.

Раніше адміністрація Дональда Трампа підтвердила, що Україна незабаром вперше отримає допомогу від союзників НАТО зі складів США в межах механізму PURL.

Автор: 

НАТО (6788) зброя (7731) допомога (8746) США (24330)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не розумію... Ну прибула то й прибула. Добре шо прибула. Тільк для чого про це розповідати?
показати весь коментар
18.09.2025 16:56 Відповісти
 
 