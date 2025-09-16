Адміністрація Трампа схвалила перші пакети військової допомоги Україні за фінансування НАТО, - Reuters

Адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила першу допомогу Україні у сфері озброєння на 1 млрд доларів, оплачену коштом країн НАТО за механізмом PURL.

Про це повідомили 16 вересня Reuters два джерела, обізнані з ситуацією.

Так, перші пакети допомоги з озброєнням для України від адміністрації Трампа були схвалені й можуть бути відправлені найближчим часом, оскільки Вашингтон відновлює постачання зброї до Києва –– цього разу в рамках нової фінансової угоди з союзниками.

Це перше використання нового механізму, розробленого США та союзниками для постачання Україні зброї з американських запасів шляхом коштів країн НАТО.

Заступник міністра оборони з питань політики Елбрідж Колбі схвалив дві поставки на суму 500 мільйонів доларів за новим механізмом, який називається "Список пріоритетних потреб України" (Priority Ukraine Requirements List, PURL), повідомили джерела агенції.

Нагадаємо, 15 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що очікуються рішення від США в рамках програми PURL, яка дасть змогу офіційному Києву купувати зброю американського виробництва.