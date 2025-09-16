УКР
Адміністрація Трампа схвалила перші пакети військової допомоги Україні за фінансування НАТО, - Reuters

Військова допомога США: Трамп затвердив пакет озброєння Україні

Адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила першу допомогу Україні у сфері озброєння на 1 млрд доларів, оплачену коштом країн НАТО за механізмом PURL.

Про це повідомили 16 вересня Reuters два джерела, обізнані з ситуацією, інформує Цензор.НЕТ.

Так, перші пакети допомоги з озброєнням для України від адміністрації Трампа були схвалені й можуть бути відправлені найближчим часом, оскільки Вашингтон відновлює постачання зброї до Києва –– цього разу в рамках нової фінансової угоди з союзниками.

Це перше використання нового механізму, розробленого США та союзниками для постачання Україні зброї з американських запасів шляхом коштів країн НАТО.

Заступник міністра оборони з питань політики Елбрідж Колбі схвалив дві поставки на суму 500 мільйонів доларів за новим механізмом, який називається "Список пріоритетних потреб України" (Priority Ukraine Requirements List, PURL), повідомили джерела агенції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Келлог зустрівся з Умєровим: обговорили гарантії безпеки Україні та ініціативу PURL

Нагадаємо, 15 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що очікуються рішення від США в рамках програми PURL, яка дасть змогу офіційному Києву купувати зброю американського виробництва.

+6
Пройшло, лише перші 9 місяців, а Трамп все робить, як йому ****** наказав, щоб гальмувати допомогу Україні!?!?
Такого в історії США, ще не було, після штурму Конгресу натовпом, за командою Трампа! А тут, ще і плівки Епштейна !!
16.09.2025 20:35 Відповісти
16.09.2025 20:35 Відповісти
+5
США за зброю із своїх старих запасів отримають від країн НАТО 500 млн. доларів, яка ж це допомога, це гендлярська угода, від якої США мають зиск, допомагають ті країни, які її купили.
16.09.2025 20:35 Відповісти
16.09.2025 20:35 Відповісти
+4
допомога чи барижництво на озброєнні? країни НАТО, за виключенням США, Угорщини та Словаччини, попередньо виділили кошти на закупівлю цього озброєння, а додік милостиво дозволив продати можливо якийсь непотріб. майже ленд-ліз у виконанні додіка, про який гундосив у відосах гідрант.
16.09.2025 20:36 Відповісти
16.09.2025 20:36 Відповісти
Коментувати
Шоломи? Чи каремати?
16.09.2025 20:28 Відповісти
16.09.2025 20:28 Відповісти
Пройшло, лише перші 9 місяців, а Трамп все робить, як йому ****** наказав, щоб гальмувати допомогу Україні!?!?
Такого в історії США, ще не було, після штурму Конгресу натовпом, за командою Трампа! А тут, ще і плівки Епштейна !!
16.09.2025 20:35 Відповісти
16.09.2025 20:35 Відповісти
США за зброю із своїх старих запасів отримають від країн НАТО 500 млн. доларів, яка ж це допомога, це гендлярська угода, від якої США мають зиск, допомагають ті країни, які її купили.
16.09.2025 20:35 Відповісти
16.09.2025 20:35 Відповісти
Коли дУрні воюють-розумні на цьому заробляють.
16.09.2025 20:52 Відповісти
16.09.2025 20:52 Відповісти
Ти справді вважаєш, що захищати свою землю, і свої сімʼї, можуть тільки дурні?
16.09.2025 21:22 Відповісти
16.09.2025 21:22 Відповісти
допомога чи барижництво на озброєнні? країни НАТО, за виключенням США, Угорщини та Словаччини, попередньо виділили кошти на закупівлю цього озброєння, а додік милостиво дозволив продати можливо якийсь непотріб. майже ленд-ліз у виконанні додіка, про який гундосив у відосах гідрант.
16.09.2025 20:36 Відповісти
16.09.2025 20:36 Відповісти
Україні нема різниці хто платить за зброю. І нам треба зброю, яку ми потребуємо, а не яку дозволив Салліван з Байденом дати.
16.09.2025 20:57 Відповісти
16.09.2025 20:57 Відповісти
Треба багато касетних ***********. У різних форм-факторах, щоб наступачі війська орків накривати. Нехай їх схвалять ще. І перед зимою потрібно багато ракет, щоб відповідати на удари по критичній інфраструктурі, щоб можна було залишити і сак-підербург і москву без електрики, бо російські терористи будуть повністю зосереджені на знищенні нашої інфраструктури.
16.09.2025 21:03 Відповісти
16.09.2025 21:03 Відповісти
Коли одна-дві свинособаки повзуть щось там захопити - нахіба потрібен касетний снаряд?
16.09.2025 21:25 Відповісти
16.09.2025 21:25 Відповісти
Шось в лісі здохло
16.09.2025 21:07 Відповісти
16.09.2025 21:07 Відповісти
Читайте уважно: "...схвалені і МОЖУТЬ БУТИ ВІДПРАВЛЕНІ". Чергові бла-бла-бла від рудого з адміністрацією 🙄
показати весь коментар
16.09.2025 21:18 Відповісти
 
 