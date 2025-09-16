Администрация Трампа одобрила первые пакеты военной помощи Украине за счет финансирования НАТО, - Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила первую помощь Украине в сфере вооружения на 500 млн долларов, оплаченную за счет стран НАТО по механизму PURL.

Об этом сообщили 16 сентября Reuters два источника, знакомые с ситуацией, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, первые пакеты помощи с вооружением для Украины от администрации Трампа были одобрены и могут быть отправлены в ближайшее время, поскольку Вашингтон возобновляет поставки оружия в Киев - на этот раз в рамках нового финансового соглашения с союзниками.

Это первое использование нового механизма, разработанного США и союзниками для поставки Украине оружия из американских запасов за счет средств стран НАТО.

Заместитель министра обороны по вопросам политики Элбридж Колби одобрил две поставки на сумму 500 миллионов долларов по новому механизму, который называется "Список приоритетных потребностей Украины" (Priority Ukraine Requirements List, PURL), сообщили источники агентства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Келлог встретился с Умеровым: обсудили гарантии безопасности Украины и инициативу PURL

Напомним, 15 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидаются решения от США в рамках программы PURL, которая позволит официальному Киеву покупать оружие американского производства.