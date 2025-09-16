РУС
Администрация Трампа одобрила первые пакеты военной помощи Украине за счет финансирования НАТО, - Reuters

Военная помощь США: Трамп утвердил пакет вооружения для Украины

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила первую помощь Украине в сфере вооружения на 500 млн долларов, оплаченную за счет стран НАТО по механизму PURL.

Об этом сообщили 16 сентября Reuters два источника, знакомые с ситуацией, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, первые пакеты помощи с вооружением для Украины от администрации Трампа были одобрены и могут быть отправлены в ближайшее время, поскольку Вашингтон возобновляет поставки оружия в Киев - на этот раз в рамках нового финансового соглашения с союзниками.

Это первое использование нового механизма, разработанного США и союзниками для поставки Украине оружия из американских запасов за счет средств стран НАТО.

Заместитель министра обороны по вопросам политики Элбридж Колби одобрил две поставки на сумму 500 миллионов долларов по новому механизму, который называется "Список приоритетных потребностей Украины" (Priority Ukraine Requirements List, PURL), сообщили источники агентства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Келлог встретился с Умеровым: обсудили гарантии безопасности Украины и инициативу PURL

Напомним, 15 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидаются решения от США в рамках программы PURL, которая позволит официальному Киеву покупать оружие американского производства.

Шоломи? Чи каремати?
16.09.2025 20:28 Ответить
Пройшло, лише перші 9 місяців, а Трамп все робить, як йому ****** наказав, щоб гальмувати допомогу Україні!?!?
Такого в історії США, ще не було, після штурму Конгресу натовпом, за командою Трампа! А тут, ще і плівки Епштейна !!
16.09.2025 20:35 Ответить
США за зброю із своїх старих запасів отримають від країн НАТО 500 млн. доларів, яка ж це допомога, це гендлярська угода, від якої США мають зиск, допомагають ті країни, які її купили.
16.09.2025 20:35 Ответить
Коли дУрні воюють-розумні на цьому заробляють.
16.09.2025 20:52 Ответить
Ти справді вважаєш, що захищати свою землю, і свої сімʼї, можуть тільки дурні?
16.09.2025 21:22 Ответить
допомога чи барижництво на озброєнні? країни НАТО, за виключенням США, Угорщини та Словаччини, попередньо виділили кошти на закупівлю цього озброєння, а додік милостиво дозволив продати можливо якийсь непотріб. майже ленд-ліз у виконанні додіка, про який гундосив у відосах гідрант.
16.09.2025 20:36 Ответить
Україні нема різниці хто платить за зброю. І нам треба зброю, яку ми потребуємо, а не яку дозволив Салліван з Байденом дати.
16.09.2025 20:57 Ответить
Треба багато касетних ***********. У різних форм-факторах, щоб наступачі війська орків накривати. Нехай їх схвалять ще. І перед зимою потрібно багато ракет, щоб відповідати на удари по критичній інфраструктурі, щоб можна було залишити і сак-підербург і москву без електрики, бо російські терористи будуть повністю зосереджені на знищенні нашої інфраструктури.
16.09.2025 21:03 Ответить
Коли одна-дві свинособаки повзуть щось там захопити - нахіба потрібен касетний снаряд?
16.09.2025 21:25 Ответить
Шось в лісі здохло
16.09.2025 21:07 Ответить
Читайте уважно: "...схвалені і МОЖУТЬ БУТИ ВІДПРАВЛЕНІ". Чергові бла-бла-бла від рудого з адміністрацією 🙄
16.09.2025 21:18 Ответить
 
 