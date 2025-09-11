РУС
Келлог встретился с Умеровым: обсудили гарантии безопасности Украины и инициативу PURL

Умеров и Келлог провели встречу в Киеве 11 сентября

Специальный представитель президента США Кит Келлог встретился с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым во время визита в Киев 11 сентября.

Об этом Умеров сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, во время встречи стороны обсудили гарантии безопасности для Украины и практические шаги для их усиления.

"Отдельное внимание уделили инициативе PURL, которая позволяет финансировать закупки вооружения у США. К программе уже присоединились 7 стран, собрано более $2 млрд. Наша цель - привлечь как можно больше европейских стран к этой инициативе", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел встречу с Келлогом в Киеве

Совместно усиливаем обороноспособность Украины и укрепляем трансатлантическое единство, подчеркнул Умеров.

"Высоко ценим постоянную поддержку США как ключевого стратегического партнера Украины в войне за свободу и независимость", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Люксембург присоединится к инициативе PURL и закупит у США оружие для Украины

Автор: 

оружие (10431) Умеров Рустем (639) Келлог Кит (218) гарантии безопасности (285)
В нас на якого очільника не глянеш - одні зашкварені - лізуть по кар"єрній драбині наверх - Ющенко казав - чого ви сюди лізете - вам шо тут медом намазано?
11.09.2025 22:45 Ответить
11.09.2025 22:45 Ответить
Замість НАТО, гарантії від США купувати у них зброю. Замість НАТО гарантії від ЄС, можливий вступ до ЄС. У результаті не буде ні НАТО, ні ЄС. Даремно мітингували мітингарі, бунтарі та сметуни.
11.09.2025 22:51 Ответить
11.09.2025 22:51 Ответить
Не переживай зато будет одкб и ссср2,0 и никто митинговать не будет
11.09.2025 23:00 Ответить
11.09.2025 23:00 Ответить
Кацапчик, йди додому. Тут водкі нет.
11.09.2025 23:03 Ответить
11.09.2025 23:03 Ответить
Мыкола хватить ********** и плакать
11.09.2025 23:05 Ответить
11.09.2025 23:05 Ответить
Маємо що маємо,як сказав один перзидент. Але це поки що.
11.09.2025 23:07 Ответить
11.09.2025 23:07 Ответить
Що за підари кожного вечора їздять без глушників,на шаленій швидкості по Києву?????
11.09.2025 22:59 Ответить
11.09.2025 22:59 Ответить
Від Келога користь, тільки для киян!
є висока можливість, виспатись...
11.09.2025 23:18 Ответить
11.09.2025 23:18 Ответить
Теж приїхав вмовляти Україну капітулювати? Віткофф, не солоно нахлібавшись, приїзжав, теж схиляв до капітуляції, бо Трампу не в терпець співробітничати з росією.
11.09.2025 23:31 Ответить
11.09.2025 23:31 Ответить
 
 