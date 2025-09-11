Келлог встретился с Умеровым: обсудили гарантии безопасности Украины и инициативу PURL
Специальный представитель президента США Кит Келлог встретился с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым во время визита в Киев 11 сентября.
Об этом Умеров сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, во время встречи стороны обсудили гарантии безопасности для Украины и практические шаги для их усиления.
"Отдельное внимание уделили инициативе PURL, которая позволяет финансировать закупки вооружения у США. К программе уже присоединились 7 стран, собрано более $2 млрд. Наша цель - привлечь как можно больше европейских стран к этой инициативе", - рассказал он.
Совместно усиливаем обороноспособность Украины и укрепляем трансатлантическое единство, подчеркнул Умеров.
"Высоко ценим постоянную поддержку США как ключевого стратегического партнера Украины в войне за свободу и независимость", - добавил он.
