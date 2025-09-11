Келлог зустрівся з Умєровим: обговорили гарантії безпеки Україні та ініціативу PURL
Спеціальний представник президента США Кіт Келлог зустрівся з секретарем Ради національної безпеки й оборони України Рустемом Умєровим під час візиту до Києва 11 вересня.
Про це Умєров повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, під час зустрічі сторони обговорили гарантії безпеки для України та практичні кроки для їх посилення.
"Окрему увагу приділили ініціативі PURL, яка дозволяє фінансувати закупівлі озброєння у США. До програми вже приєдналися 7 країн, зібрано понад $2 млрд. Наша мета – залучити якомога більше європейських країн до цієї ініціативи", - розповів він.
Спільними зусиллями посилюємо обороноздатність України та зміцнюємо трансатлантичну єдність, наголосив Умєров.
"Високо цінуємо постійну підтримку США як ключового стратегічного партнера України у війні за свободу та незалежність", - додав він.
