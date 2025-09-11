УКР
Келлог зустрівся з Умєровим: обговорили гарантії безпеки Україні та ініціативу PURL

Умєров та Келлог провели зустріч у Києві 11 вересня

Спеціальний представник президента США Кіт Келлог зустрівся з секретарем Ради національної безпеки й оборони України Рустемом Умєровим під час візиту до Києва 11 вересня. 

Про це Умєров повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, під час зустрічі сторони обговорили гарантії безпеки для України та практичні кроки для їх посилення.

"Окрему увагу приділили ініціативі PURL, яка дозволяє фінансувати закупівлі озброєння у США. До програми вже приєдналися 7 країн, зібрано понад $2 млрд. Наша мета – залучити якомога більше європейських країн до цієї ініціативи", - розповів він. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів зустріч з Келлогом в Києві

Спільними зусиллями посилюємо обороноздатність України та зміцнюємо трансатлантичну єдність, наголосив Умєров.

"Високо цінуємо постійну підтримку США як ключового стратегічного партнера України у війні за свободу та незалежність", - додав він. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Люксембург долучиться до ініціативи PURL і закупить у США зброю для України

зброя (7727) Умєров Рустем (725) Келлог Кіт (221) гарантії безпеки (288)
В нас на якого очільника не глянеш - одні зашкварені - лізуть по кар"єрній драбині наверх - Ющенко казав - чого ви сюди лізете - вам шо тут медом намазано?
11.09.2025 22:45 Відповісти
Замість НАТО, гарантії від США купувати у них зброю. Замість НАТО гарантії від ЄС, можливий вступ до ЄС. У результаті не буде ні НАТО, ні ЄС. Даремно мітингували мітингарі, бунтарі та сметуни.
11.09.2025 22:51 Відповісти
Не переживай зато будет одкб и ссср2,0 и никто митинговать не будет
11.09.2025 23:00 Відповісти
Кацапчик, йди додому. Тут водкі нет.
11.09.2025 23:03 Відповісти
Мыкола хватить ********** и плакать
11.09.2025 23:05 Відповісти
Маємо що маємо,як сказав один перзидент. Але це поки що.
11.09.2025 23:07 Відповісти
Що за підари кожного вечора їздять без глушників,на шаленій швидкості по Києву?????
11.09.2025 22:59 Відповісти
Від Келога користь, тільки для киян!
є висока можливість, виспатись...
11.09.2025 23:18 Відповісти
 
 