Келлог зустрівся з Умєровим: обговорили гарантії безпеки Україні та ініціативу PURL

Спеціальний представник президента США Кіт Келлог зустрівся з секретарем Ради національної безпеки й оборони України Рустемом Умєровим під час візиту до Києва 11 вересня.

Про це Умєров повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, під час зустрічі сторони обговорили гарантії безпеки для України та практичні кроки для їх посилення.

"Окрему увагу приділили ініціативі PURL, яка дозволяє фінансувати закупівлі озброєння у США. До програми вже приєдналися 7 країн, зібрано понад $2 млрд. Наша мета – залучити якомога більше європейських країн до цієї ініціативи", - розповів він.

Спільними зусиллями посилюємо обороноздатність України та зміцнюємо трансатлантичну єдність, наголосив Умєров.

"Високо цінуємо постійну підтримку США як ключового стратегічного партнера України у війні за свободу та незалежність", - додав він.

