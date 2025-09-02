Люксембург долучиться до ініціативи PURL і закупить у США зброю для України

Прем'єр-міністр Люксембургу Люк Фріден повідомив, що країна долучиться до ініціативи PURL (NATO Prioritised Ukraine Requirements List) - закупівлі озброєння у США країнами НАТО для передачі Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це премʼєр-міністр Люксембургу Люк Фріден повідомив під час брифінгу з генсеком НАТО Марком Рютте 2 вересня, передає кореспондентка Суспільного.

"Це означає, що ми разом з іншими країнами, які ще маємо визначити, будемо фінансувати пакет уже доступної зброї, значною мірою американського виробництва, яку ми надамо Україні. І, звичайно, впродовж наступних тижнів ми визначимо інші країни, які готові зробити це разом із нами", - сказав Люк Фріден.

Також премʼєр-міністр Люксембургу повідомив, що такі пакети озброєння в рамках PURL коштують 500 мільйонів доларів, тому країні необхідні союзники для спільної реалізації таких закупівель озброєння для України.

Генсек НАТО Марк Рютте під час брифінгу повідомив, що після укладення угоди між НАТО та США, країни, які долучились, вже закупили для України озброєння на 2 мільярди доларів.

Це постачання життєво необхідних систем - іноді летальних, іноді більш оборонних - в Україну через цю нову програму. Це і боєприпаси, і сучасні системи протиповітряної оборони, і багато іншого", - сказав Рютте.

Що таке PURL

Ініціатива PURL передбачає постачання Україні озброєння, виготовленого у США, за кошти країн-членів НАТО.

Нагадаємо, президент США Трамп заявив про домовленості з НАТО щодо постачання озброєння Україні. За словами генсека військово-політичного блоку Марка Рютте, у рамках угоди Київ може отримати велику кількість систем ППО, ракет та боєприпасів.