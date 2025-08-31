У рамках програми PURL акумулювали вже 2 мільярди доларів, - Зеленський

У програмі PURL вдалось акумулювати вже 2 мільярди доларів.

Про це у відеозверненні розповів Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Також хочу сьогодні подякувати партнерам, які за цей місяць стали учасниками програми PURL. Спеціальної нашої програми, яка дозволяє купувати необхідну зброю для Сил оборони України – купувати в Америці. За серпень ми додали у програму Нідерланди, Норвегію, Швецію, Данію, Канаду, Бельгію та Латвію. Уже у програмі більше двох мільярдів доларів. Координація – НАТО. Вдячний усім за участь, і це хороший результат серпня", - зазначив Зеленський.

Він висловив сподівання, що у вересні результат буде таким самим. Та додав, що мета України не менше одного мільярда доларів у програмі щомісячно.

"І це кошти, які йдуть на купівлю дуже ефективної зброї – ракет для "петріотів", "хаймарсів", систем зброї, які потрібні для захисту наших міст. Дякую ще раз партнерам!" - резюмував глава держави.