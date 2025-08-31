УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6496 відвідувачів онлайн
Новини Військова допомога Україні Програма PURL
948 21

У рамках програми PURL акумулювали вже 2 мільярди доларів, - Зеленський

Володимир Зеленський

У програмі PURL вдалось акумулювати вже 2 мільярди доларів.

Про це у відеозверненні розповів Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Також хочу сьогодні подякувати партнерам, які за цей місяць стали учасниками програми PURL. Спеціальної нашої програми, яка дозволяє купувати необхідну зброю для Сил оборони України – купувати в Америці. За серпень ми додали у програму Нідерланди, Норвегію, Швецію, Данію, Канаду, Бельгію та Латвію. Уже у програмі більше двох мільярдів доларів. Координація – НАТО. Вдячний усім за участь, і це хороший результат серпня", - зазначив Зеленський.

Він висловив сподівання, що у вересні результат буде таким самим. Та додав, що мета України не менше одного мільярда доларів у програмі щомісячно. 

Читайте: Путін під час візиту до Китаю знову буде викручуватися, це його спорт номер один, - Зеленський

"І це кошти, які йдуть на купівлю дуже ефективної зброї – ракет для "петріотів", "хаймарсів", систем зброї, які потрібні для захисту наших міст. Дякую ще раз партнерам!" - резюмував глава держави.

Автор: 

Зеленський Володимир (25316) звернення (659) допомога (8693)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
А кишені не тріснуть?
показати весь коментар
31.08.2025 22:18 Відповісти
+9
чекаємо об'яви в відосіку, що все інвестовано в побудову на мальдівах заводів з випуску абсолютно нової ракети "зелений пелікан". весною, перші екземпляри будуть показані.
показати весь коментар
31.08.2025 22:28 Відповісти
+7
Кабміндіч працює денно і нощно щоб десь розпихати ці гроші
показати весь коментар
31.08.2025 22:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А кишені не тріснуть?
показати весь коментар
31.08.2025 22:18 Відповісти
Купюра вартість 40 євроцентів ''Слава Україні'' від НБУ ,голова якого їздить на золотому Ролс- Ройсі, це потужно. В цьому уся Україна. Собі мільярди євро в крипті та вілли в ЄС,а нАріду різаний папір з гаслами та вічну війну.
показати весь коментар
31.08.2025 22:40 Відповісти
Кабміндіч працює денно і нощно щоб десь розпихати ці гроші
показати весь коментар
31.08.2025 22:20 Відповісти
Які ж ті євродебіли лохи, якщо йому у фонд гроші зкидують..
показати весь коментар
31.08.2025 22:27 Відповісти
Навряд вони лохи. Думаю гроші відразу з Європи йдуть до США, минаючи Україну.
Чи вам аби зраду розігнати?
показати весь коментар
31.08.2025 22:41 Відповісти
МИКОЛА #584940, у тебе президент промоскальський ідіот. Про це кожну хвилину думай, як що є чим.
показати весь коментар
31.08.2025 22:43 Відповісти
Та напевно є чим. До чого тут президент? Не про нього мова зараз. Йдеться про гроші на закупівлю зброї для нас. Тому я й питаю. Ви думаєте європейці такі дурні давати гроші в Україну? Чи вам зраду треба розігнати?
показати весь коментар
31.08.2025 22:52 Відповісти
чекаємо об'яви в відосіку, що все інвестовано в побудову на мальдівах заводів з випуску абсолютно нової ракети "зелений пелікан". весною, перші екземпляри будуть показані.
показати весь коментар
31.08.2025 22:28 Відповісти
Дайте йому сєльодки
показати весь коментар
31.08.2025 22:38 Відповісти
акомульовані в чиї сейфи ?
показати весь коментар
31.08.2025 22:38 Відповісти
Ти акумулював купу грошей які призначалися для зсу в свою кишеню! Акумулятор потужній
показати весь коментар
31.08.2025 22:42 Відповісти
кошмар скільки вкрадуть
показати весь коментар
31.08.2025 22:42 Відповісти
Добре. Кількість вкраденого дізнаємось з новою владою.
показати весь коментар
31.08.2025 22:45 Відповісти
Гроші, ням-ням!!!!
показати весь коментар
31.08.2025 22:53 Відповісти
Болтун, туріст, потужніст
показати весь коментар
31.08.2025 22:55 Відповісти
На кіпрських оффшорах, чи на оманських?
показати весь коментар
31.08.2025 23:07 Відповісти
Порівняно з "великим крадівництвом"- це копійки🤭
Нє вова?😏
показати весь коментар
31.08.2025 23:21 Відповісти
показати весь коментар
31.08.2025 23:35 Відповісти
Ура , скоро буде знову вовина-юліна тисяча і не тільки, мародерат готовиться до виборів без вибору
показати весь коментар
31.08.2025 23:39 Відповісти
Міндічі акумулють.
показати весь коментар
31.08.2025 23:48 Відповісти
 
 