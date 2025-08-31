В рамках программы PURL аккумулировали уже 2 миллиарда долларов, - Зеленский

В программе PURL удалось аккумулировать уже 2 миллиарда долларов.

Об этом в видеообращении рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Также хочу сегодня поблагодарить партнеров, которые за этот месяц стали участниками программы PURL. Специальной нашей программы, которая позволяет покупать необходимое оружие для Сил обороны Украины - покупать в Америке. За август мы добавили в программу Нидерланды, Норвегию, Швецию, Данию, Канаду, Бельгию и Латвию. Уже в программе более двух миллиардов долларов. Координация - НАТО. Благодарен всем за участие, и это хороший результат августа", - отметил Зеленский.

Он выразил надежду, что в сентябре результат будет таким же. И добавил, что цель Украины - не менее одного миллиарда долларов в программе ежемесячно.

"И это средства, которые идут на покупку очень эффективного оружия - ракет для "петриотов", "хаймарсов", систем оружия, которые нужны для защиты наших городов. Спасибо еще раз партнерам!" - резюмировал глава государства.