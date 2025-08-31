РУС
В рамках программы PURL аккумулировали уже 2 миллиарда долларов, - Зеленский

Владимир Зеленский

В программе PURL удалось аккумулировать уже 2 миллиарда долларов.

Об этом в видеообращении рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Также хочу сегодня поблагодарить партнеров, которые за этот месяц стали участниками программы PURL. Специальной нашей программы, которая позволяет покупать необходимое оружие для Сил обороны Украины - покупать в Америке. За август мы добавили в программу Нидерланды, Норвегию, Швецию, Данию, Канаду, Бельгию и Латвию. Уже в программе более двух миллиардов долларов. Координация - НАТО. Благодарен всем за участие, и это хороший результат августа", - отметил Зеленский.

Он выразил надежду, что в сентябре результат будет таким же. И добавил, что цель Украины - не менее одного миллиарда долларов в программе ежемесячно.

"И это средства, которые идут на покупку очень эффективного оружия - ракет для "петриотов", "хаймарсов", систем оружия, которые нужны для защиты наших городов. Спасибо еще раз партнерам!" - резюмировал глава государства.

+7
А кишені не тріснуть?
31.08.2025 22:18 Ответить
+5
чекаємо об'яви в відосіку, що все інвестовано в побудову на мальдівах заводів з випуску абсолютно нової ракети "зелений пелікан". весною, перші екземпляри будуть показані.
31.08.2025 22:28 Ответить
+3
Кабміндіч працює денно і нощно щоб десь розпихати ці гроші
31.08.2025 22:20 Ответить
А кишені не тріснуть?
31.08.2025 22:18 Ответить
Купюра вартість 40 євроцентів ''Слава Україні'' від НБУ ,голова якого їздить на золотому Ролс- Ройсі, це потужно. В цьому уся Україна. Собі мільярди євро в крипті та вілли в ЄС,а нАріду різаний папір з гаслами та вічну війну.
31.08.2025 22:40 Ответить
Кабміндіч працює денно і нощно щоб десь розпихати ці гроші
31.08.2025 22:20 Ответить
Які ж ті євродебіли лохи, якщо йому у фонд гроші зкидують..
31.08.2025 22:27 Ответить
Навряд вони лохи. Думаю гроші відразу з Європи йдуть до США, минаючи Україну.
Чи вам аби зраду розігнати?
31.08.2025 22:41 Ответить
МИКОЛА #584940, у тебе президент промоскальський ідіот. Про це кожну хвилину думай, як що є чим.
31.08.2025 22:43 Ответить
Та напевно є чим. До чого тут президент? Не про нього мова зараз. Йдеться про гроші на закупівлю зброї для нас. Тому я й питаю. Ви думаєте європейці такі дурні давати гроші в Україну? Чи вам зраду треба розігнати?
31.08.2025 22:52 Ответить
чекаємо об'яви в відосіку, що все інвестовано в побудову на мальдівах заводів з випуску абсолютно нової ракети "зелений пелікан". весною, перші екземпляри будуть показані.
31.08.2025 22:28 Ответить
Дайте йому сєльодки
31.08.2025 22:38 Ответить
акомульовані в чиї сейфи ?
31.08.2025 22:38 Ответить
Ти акумулював купу грошей які призначалися для зсу в свою кишеню! Акумулятор потужній
31.08.2025 22:42 Ответить
кошмар скільки вкрадуть
31.08.2025 22:42 Ответить
Добре. Кількість вкраденого дізнаємось з новою владою.
31.08.2025 22:45 Ответить
Гроші, ням-ням!!!!
31.08.2025 22:53 Ответить
Болтун, туріст, потужніст
31.08.2025 22:55 Ответить
 
 