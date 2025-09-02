Люксембург присоединится к инициативе PURL и закупит в США оружие для Украины

Премьер-министр Люксембурга Люк Фриден сообщил, что страна присоединится к инициативе PURL (NATO Prioritised Ukraine Requirements List) - закупки вооружения у США странами НАТО для передачи Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом премьер-министр Люксембурга Люк Фриден сообщил во время брифинга с генсеком НАТО Марком Рютте 2 сентября, передает корреспондентка Суспільного.

"Это означает, что мы вместе с другими странами, которые еще должны определить, будем финансировать пакет уже доступного оружия, в значительной степени американского производства, которое мы предоставим Украине. И, конечно, в течение следующих недель мы определим другие страны, которые готовы сделать это вместе с нами", - сказал Люк Фриден.

Также премьер-министр Люксембурга сообщил, что такие пакеты вооружения в рамках PURL стоят 500 миллионов долларов, поэтому стране необходимы союзники для совместной реализации таких закупок вооружения для Украины.

Генсек НАТО Марк Рютте во время брифинга сообщил, что после заключения соглашения между НАТО и США, страны, которые присоединились, уже закупили для Украины вооружение на 2 миллиарда долларов.

Это поставки жизненно необходимых систем - иногда летальных, иногда более оборонительных - в Украину через эту новую программу. Это и боеприпасы, и современные системы противовоздушной обороны, и многое другое", - сказал Рютте.

Что такое PURL

Инициатива PURL предусматривает поставки Украине вооружения, изготовленного в США, за средства стран-членов НАТО.

Напомним, президент США Трамп заявил о договоренности с НАТО о поставках вооружения Украине. По словам генсека военно-политического блока Марка Рютте, в рамках соглашения Киев может получить большое количество систем ПВО, ракет и боеприпасов.