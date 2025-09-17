УКР
У Білому домі підтвердили, що Україна отримає перший пакет допомоги від союзників НАТО за програмою PURL, - ЗМІ

Адміністрація Дональда Трампа підтвердила, що Україна незабаром вперше отримає допомогу зі складів США, профінансовану союзниками НАТО в межах програми PURL.

Про це "Суспільному" повідомив високопосадовець адміністрації на умовах анонімності, інформує Цензор.НЕТ.

За словами посадовця, угода, яку в Білому домі називають "історичною", дозволить союзникам НАТО купувати зброю американського виробництва.

"Це принесе мільярди доларів для оборонної промисловості США та підтримає порядок денний президента Трампа, який спрямований на заохочення Європи до більшої відповідальності за власну оборону",- сказав посадовець Білого дому.

Окрім цього, він додав, що Міністерство війни США сприяло першому продажу зброї відповідно до пріоритетів політики "Америка понад усе" та "зусиль спрямованих на припинення цієї війни".

Раніше агентство Reuters повідомляло, що адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила першу допомогу Україні у сфері озброєння на 1 млрд доларів, оплачену коштом країн НАТО за механізмом PURL.

бізнес пішов!
17.09.2025 21:05 Відповісти
Розумним бізнес, дурним-війна .
17.09.2025 21:09 Відповісти
Памʼятаю як розчаровувався коли пакети при байдені були по пару лярдів і шли довго. Порівняно з теперішньою ситуацією це казка була..
17.09.2025 21:07 Відповісти
Крига скресла, санкції дають результат, китайський автогігант згортає свій бізнес на росії!
До 2027 року Chery планує мінімізувати присутність на росії, поступово скорочуючи кількість брендів та каналів збуту. Причинами такого рішення стали санкції, нові утилізаційні побори, та зменшення платоспроможності росіян.
Паралельно Chery готується до розміщення акцій на Гонконгській біржі з метою залучити $1,2 млрд для розвитку електромобілів і гібридів, щоб забезпечити успішне сприйняття своїх брендів Omoda та Jaecoo на ринку ЕС протягом наступних трьох років.
17.09.2025 21:18 Відповісти
Там ще причина в тому что кацапи збільшили утилізаційний збір.
17.09.2025 21:34 Відповісти
Двайте називати речі своїми іменами.
Це не пакет допомоги, це звичяйнісенька барижня.
17.09.2025 21:26 Відповісти
Та ні, це ракет допомоги. Просто Трамп як і половина респів не любить халяву.
