У Білому домі підтвердили, що Україна отримає перший пакет допомоги від союзників НАТО за програмою PURL, - ЗМІ

Адміністрація Дональда Трампа підтвердила, що Україна незабаром вперше отримає допомогу зі складів США, профінансовану союзниками НАТО в межах програми PURL.

Про це "Суспільному" повідомив високопосадовець адміністрації на умовах анонімності, інформує Цензор.НЕТ.

За словами посадовця, угода, яку в Білому домі називають "історичною", дозволить союзникам НАТО купувати зброю американського виробництва.

"Це принесе мільярди доларів для оборонної промисловості США та підтримає порядок денний президента Трампа, який спрямований на заохочення Європи до більшої відповідальності за власну оборону",- сказав посадовець Білого дому.

Окрім цього, він додав, що Міністерство війни США сприяло першому продажу зброї відповідно до пріоритетів політики "Америка понад усе" та "зусиль спрямованих на припинення цієї війни".

Раніше агентство Reuters повідомляло, що адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила першу допомогу Україні у сфері озброєння на 1 млрд доларів, оплачену коштом країн НАТО за механізмом PURL.

Читайте також: Зеленський про перші пакети допомоги Україні, придбані союзниками з НАТО: Будуть ракети для Patriot і HIMARS