Зеленський про перші пакети допомоги Україні, придбані союзниками з НАТО: Будуть ракети для Patriot і HIMARS
До перших двох пакетів допомоги в межах "Переліку пріоритетних потреб України" (PURL) увійдуть ракети для систем протиповітряної оборони Patriot і снаряди для ракетно-артилерійських систем HIMARS.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми отримали більше 2 мільярдів грошей від наших партнерів спеціально для програми PURL. Ми отримаємо за жовтень ще додаткові гроші. Я думаю, десь в нас буде 3-3,5 вже мільярдів. Перші два пакети по 500 мільйонів, наскільки я зрозумію... У цих пакетах, я не буду говорити всі деталі, точно будуть ракети для Patriot і для HIMARS", - сказав глава держави.
Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила першу допомогу Україні у сфері озброєння на 1 млрд доларів, оплачену коштом країн НАТО за механізмом PURL.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Додав, що $60 млрд - це бюджет України, ще $60 млрд йому потрібно знайти на 2026-й рік.
Но на это кладет Зеленский, хотя он уже не в 95 квартале, а военная помощь - это не рояль.
Ему нужен пиар, как пурген для избытка чувств.
Спасибо тебе Зеленский за наводку, скажут они.
главное прикрыть правительственный квартал, где же еще патриоты размещать.
В первую очередь надо на фронт для ЗСУ все отправлять, а не чинушь защищать.