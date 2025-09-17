УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9524 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні від НАТО
610 10

Зеленський про перші пакети допомоги Україні, придбані союзниками з НАТО: Будуть ракети для Patriot і HIMARS

зеленський

До перших двох пакетів допомоги в межах "Переліку пріоритетних потреб України" (PURL) увійдуть ракети для систем протиповітряної оборони Patriot і снаряди для ракетно-артилерійських систем HIMARS.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми отримали більше 2 мільярдів грошей від наших партнерів спеціально для програми PURL. Ми отримаємо за жовтень ще додаткові гроші. Я думаю, десь в нас буде 3-3,5 вже мільярдів. Перші два пакети по 500 мільйонів, наскільки я зрозумію... У цих пакетах, я не буду говорити всі деталі, точно будуть ракети для Patriot і для HIMARS", - сказав глава держави.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила першу допомогу Україні у сфері озброєння на 1 млрд доларів, оплачену коштом країн НАТО за механізмом PURL.

Читайте також: Адміністрація Трампа схвалила перші пакети військової допомоги Україні за фінансування НАТО, - Reuters

Автор: 

Зеленський Володимир (25502) НАТО (6785) ППО (3561) допомога (8738)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+1
Странами Европы и США было принято не разглашать состав военной помощи, идущей Украине.
Но на это кладет Зеленский, хотя он уже не в 95 квартале, а военная помощь - это не рояль.
Ему нужен пиар, как пурген для избытка чувств.
показати весь коментар
17.09.2025 18:18 Відповісти
+1
доповідь резидента куратору.....падлюка зрадницька
показати весь коментар
17.09.2025 18:24 Відповісти
+1
Теперь орки начнут массово бить по железнодорожным вокзалам, подстанциям, ж\д мостам
Спасибо тебе Зеленский за наводку, скажут они.
показати весь коментар
17.09.2025 18:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Томагавки нехай дають, ну дуже треба
показати весь коментар
17.09.2025 18:04 Відповісти
❗️Мій план «А» - це закінчити війну цього року, план «Б» (щоб воювати далі) нам треба $120 млрд, - Зеленський

Додав, що $60 млрд - це бюджет України, ще $60 млрд йому потрібно знайти на 2026-й рік.
показати весь коментар
17.09.2025 18:07 Відповісти
⚠️Очікується багато Шахедів: з 5 точок ворог здійснив пуски станом на зараз - з Курська, Брянська, Орла, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська.
показати весь коментар
17.09.2025 18:09 Відповісти
Ти менше говорив ,в щось добре робив для країни ,ворог не спить.
показати весь коментар
17.09.2025 18:12 Відповісти
Зеленський наступного тижня відвідає Нью-Йорк
показати весь коментар
17.09.2025 18:14 Відповісти
Странами Европы и США было принято не разглашать состав военной помощи, идущей Украине.
Но на это кладет Зеленский, хотя он уже не в 95 квартале, а военная помощь - это не рояль.
Ему нужен пиар, как пурген для избытка чувств.
показати весь коментар
17.09.2025 18:18 Відповісти
доповідь резидента куратору.....падлюка зрадницька
показати весь коментар
17.09.2025 18:24 Відповісти
Теперь орки начнут массово бить по железнодорожным вокзалам, подстанциям, ж\д мостам
Спасибо тебе Зеленский за наводку, скажут они.
показати весь коментар
17.09.2025 18:27 Відповісти
Хаймерс хорошие машины. Бьют точно и мощно!
показати весь коментар
17.09.2025 18:31 Відповісти
Ясно.
главное прикрыть правительственный квартал, где же еще патриоты размещать.
В первую очередь надо на фронт для ЗСУ все отправлять, а не чинушь защищать.
показати весь коментар
17.09.2025 18:52 Відповісти
 
 