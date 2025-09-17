Зеленський про перші пакети допомоги Україні, придбані союзниками з НАТО: Будуть ракети для Patriot і HIMARS

До перших двох пакетів допомоги в межах "Переліку пріоритетних потреб України" (PURL) увійдуть ракети для систем протиповітряної оборони Patriot і снаряди для ракетно-артилерійських систем HIMARS.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми отримали більше 2 мільярдів грошей від наших партнерів спеціально для програми PURL. Ми отримаємо за жовтень ще додаткові гроші. Я думаю, десь в нас буде 3-3,5 вже мільярдів. Перші два пакети по 500 мільйонів, наскільки я зрозумію... У цих пакетах, я не буду говорити всі деталі, точно будуть ракети для Patriot і для HIMARS", - сказав глава держави.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила першу допомогу Україні у сфері озброєння на 1 млрд доларів, оплачену коштом країн НАТО за механізмом PURL.

