Зеленский о первых пакетах помощи, приобретенных союзниками из НАТО: Будут ракеты для Patriot и HIMARS

В первые два пакета помощи в рамках "Перечня приоритетных потребностей Украины" (PURL) войдут ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot и снаряды для ракетно-артиллерийских систем HIMARS.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Европарламента Робертой Мецолой, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы получили более 2 миллиардов денег от наших партнеров специально для программы PURL. Мы получим за октябрь еще дополнительные деньги. Я думаю, где-то у нас будет 3-3,5 уже миллиардов. Первые два пакета по 500 миллионов, насколько я понимаю... В этих пакетах, я не буду говорить все детали, точно будут ракеты для Patriot и для HIMARS", - сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила первую помощь Украине в сфере вооружения на 1 млрд долларов, оплаченную на средства стран НАТО по механизму PURL.

