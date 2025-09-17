Зеленский о первых пакетах помощи, приобретенных союзниками из НАТО: Будут ракеты для Patriot и HIMARS
В первые два пакета помощи в рамках "Перечня приоритетных потребностей Украины" (PURL) войдут ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot и снаряды для ракетно-артиллерийских систем HIMARS.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Европарламента Робертой Мецолой, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы получили более 2 миллиардов денег от наших партнеров специально для программы PURL. Мы получим за октябрь еще дополнительные деньги. Я думаю, где-то у нас будет 3-3,5 уже миллиардов. Первые два пакета по 500 миллионов, насколько я понимаю... В этих пакетах, я не буду говорить все детали, точно будут ракеты для Patriot и для HIMARS", - сказал глава государства.
Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила первую помощь Украине в сфере вооружения на 1 млрд долларов, оплаченную на средства стран НАТО по механизму PURL.
Додав, що $60 млрд - це бюджет України, ще $60 млрд йому потрібно знайти на 2026-й рік.
Но на это кладет Зеленский, хотя он уже не в 95 квартале, а военная помощь - это не рояль.
Ему нужен пиар, как пурген для избытка чувств.
Спасибо тебе Зеленский за наводку, скажут они.