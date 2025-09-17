РУС
Зеленский о первых пакетах помощи, приобретенных союзниками из НАТО: Будут ракеты для Patriot и HIMARS

зеленський

В первые два пакета помощи в рамках "Перечня приоритетных потребностей Украины" (PURL) войдут ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot и снаряды для ракетно-артиллерийских систем HIMARS.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Европарламента Робертой Мецолой, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы получили более 2 миллиардов денег от наших партнеров специально для программы PURL. Мы получим за октябрь еще дополнительные деньги. Я думаю, где-то у нас будет 3-3,5 уже миллиардов. Первые два пакета по 500 миллионов, насколько я понимаю... В этих пакетах, я не буду говорить все детали, точно будут ракеты для Patriot и для HIMARS", - сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила первую помощь Украине в сфере вооружения на 1 млрд долларов, оплаченную на средства стран НАТО по механизму PURL.

Читайте также: Администрация Трампа одобрила первые пакеты военной помощи Украине за счет финансирования НАТО, - Reuters

Зеленский Владимир (21938) НАТО (10321) ПВО (3116) помощь (8104)
Томагавки нехай дають, ну дуже треба
17.09.2025 18:04 Ответить
❗️Мій план «А» - це закінчити війну цього року, план «Б» (щоб воювати далі) нам треба $120 млрд, - Зеленський

Додав, що $60 млрд - це бюджет України, ще $60 млрд йому потрібно знайти на 2026-й рік.
17.09.2025 18:07 Ответить
⚠️Очікується багато Шахедів: з 5 точок ворог здійснив пуски станом на зараз - з Курська, Брянська, Орла, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська.
17.09.2025 18:09 Ответить
Ти менше говорив ,в щось добре робив для країни ,ворог не спить.
17.09.2025 18:12 Ответить
Зеленський наступного тижня відвідає Нью-Йорк
17.09.2025 18:14 Ответить
Странами Европы и США было принято не разглашать состав военной помощи, идущей Украине.
Но на это кладет Зеленский, хотя он уже не в 95 квартале, а военная помощь - это не рояль.
Ему нужен пиар, как пурген для избытка чувств.
17.09.2025 18:18 Ответить
доповідь резидента куратору.....падлюка зрадницька
17.09.2025 18:24 Ответить
Теперь орки начнут массово бить по железнодорожным вокзалам, подстанциям, ж\д мостам
Спасибо тебе Зеленский за наводку, скажут они.
17.09.2025 18:27 Ответить
Хаймерс хорошие машины. Бьют точно и мощно!
17.09.2025 18:31 Ответить
 
 