В Белом доме подтвердили, что Украина получит первый пакет помощи от союзников НАТО по программе PURL, - СМИ
Администрация Дональда Трампа подтвердила, что Украина вскоре впервые получит помощь со складов США, профинансированную союзниками НАТО в рамках программы PURL.
Об этом "Суспільному" сообщил высокопоставленный чиновник администрации на условиях анонимности, информирует Цензор.НЕТ.
По словам чиновника, соглашение, которое в Белом доме называют "историческим", позволит союзникам НАТО покупать оружие американского производства.
"Это принесет миллиарды долларов для оборонной промышленности США и поддержит повестку дня президента Трампа, которая направлена на поощрение Европы к большей ответственности за собственную оборону", - сказал чиновник Белого дома.
Кроме этого, он добавил, что Министерство войны США способствовало первой продаже оружия в соответствии с приоритетами политики "Америка превыше всего" и "усилий направленных на прекращение этой войны".
Ранее агентство Reuters сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила первую помощь Украине в сфере вооружения на 1 млрд долларов, оплаченную за счет стран НАТО по механизму PURL.
Це не пакет допомоги, це звичяйнісенька барижня.
Тромб максимально затягнув військову допомогу Україні, але ******* це не допомогло - його літній наступ провалився. Фронт не прорвано, втрати армії пітьми різко зросли. Площі захопленої території різко впали (див. допис та інфографіку нижче).
З іншого боку, Тромб не може не підтримувати Україну, його ж свої соратники по партії звинуватить у держзраді. У результаті США таки схвалили перший пакет військової допомоги Україні від початку президентства Тромба.
https://t.me/agentstvonews/11952 @ (мова оригіналу):
Продвижение российской армии в Украине замедлилось до минимума с апреля
Продвижение российских военных в Украине продолжает замедляться. За прошлую неделю они захватили только 38 кв. км (примерно соответствует площади Зеленограда), свидетельствуют данные близкого к Минобороны Украины OSINT-проекта DeepState, проанализированные «Агентством». В последний раз такие темпы продвижения были на неделе с 21 по 27 апреля.
Детали. Больше всего российские военные за прошлую неделю захватили на юге Донецкой области, откуда они наступают на Днепропетровскую область. Там, согласно данным DeepState, под контроль российской армии перешло 40 кв. км. Также украинский проект зафиксировал продвижение российских военных в районе Лимана на северо-востоке Донецкой области и в районе Купянска на востоке Харьковской области, где суммарно было захвачено примерно 9 кв. км.
▪️На некоторых участках, согласно данным DeepState, удалось продвинуться ВСУ. Под Покровском и Константиновкой украинские военные смогли отбить чуть больше 3 кв. км. Еще 7 кв. км ВСУ вернули в Сумской области.
▪️В последний раз недельное продвижение в 38 кв. км было с 21 по 27 апреля. После этого меньше 45 кв км. за неделю российская армия не занимала.
▪️Всего за первую половину сентября российские военные захватили 102 кв. км. Это меньше средней недельной скорости продвижения россии во время летнего наступления - 120 кв. км за семь дней.
▪️Украинской армии удалось стабилизировать ситуацию почти на всех направлениях, кроме Лиманского и Южнодонецкого, сказал «Агентству» OSINT-аналитик Кирилл Михайлов. По его словам, этому поспособствовали, в частности, эффективные контратаки штурмовых подразделений ВСУ.
▪️Замедление темпов продвижения российской армии можно объяснить тем, что военное командование армии рф неверно оценило количество сил, необходимых для захвата Покровска и Мирнограда, сказал «Агентству» эксперт исследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT). «Причем настолько, что пришлось перебрасывать подразделения из Сумской области, где у ВСУ сразу же улучшилось положение», - добавил аналитик.
▪️Основные силы российской армии, которые перевели в Донецкую область, еще не использованы, сказал «Агентству» военный аналитик Ян Матвеев. Ситуацию в районе Покровска он оценил как продолжающееся большое сражение без продвижения.
▪️По мнению Михайлова, есть признаки того, что российское командование может попробовать переломить ситуацию в этом районе ударом на одном из участков линии фронта от Покровска до Константиновки, бросив в бой сосредоточенную здесь группировку ВДВ и морской пехоты.
▪️На остальных участках фронта, в частности на Лиманском, Северском, Константиновском и Южнодонецком, движение российских сил продложается, говорит Матвеев. Продвижение наблюдается и в Днепропетровской области, где российская армия продолжает наступать, добавил в разговоре с «Агентством» аналитик CIT.
Контекст. Скорость продвижения российской армии в Украине начала снижаться в конце августа. В последний раз более 100 кв. км российские военные смогли захватить на неделе с 18 по 24 августа, когда под их контроль перешло 120 кв. км. В следующие две недели они захватили 76 и 63 кв. км соответственно.
▪️При этом москва пытается создать на Западе ложное ощущение быстрых темпов продвижения россии и таким образом повлиять на западную политику, сообщал Институт изучения войны (ISW), комментируя отчет главы российского Генштаба Валерия Герасимова в конце августа. В своем выступлении Герасимов на треть завысил размер территории, захваченной в Украине с 1 марта.