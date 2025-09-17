В Белом доме подтвердили, что Украина получит первый пакет помощи от союзников НАТО по программе PURL, - СМИ

Администрация Дональда Трампа подтвердила, что Украина вскоре впервые получит помощь со складов США, профинансированную союзниками НАТО в рамках программы PURL.

Об этом "Суспільному" сообщил высокопоставленный чиновник администрации на условиях анонимности, информирует Цензор.НЕТ.

По словам чиновника, соглашение, которое в Белом доме называют "историческим", позволит союзникам НАТО покупать оружие американского производства.

"Это принесет миллиарды долларов для оборонной промышленности США и поддержит повестку дня президента Трампа, которая направлена на поощрение Европы к большей ответственности за собственную оборону", - сказал чиновник Белого дома.

Кроме этого, он добавил, что Министерство войны США способствовало первой продаже оружия в соответствии с приоритетами политики "Америка превыше всего" и "усилий направленных на прекращение этой войны".

Ранее агентство Reuters сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила первую помощь Украине в сфере вооружения на 1 млрд долларов, оплаченную за счет стран НАТО по механизму PURL.

