Часть военного оборудования через механизм PURL уже прибыла в Украину, - СМИ
В Украину уже поступила первая партия военного оборудования, предусмотренная соглашением между США и НАТО в рамках программы PURL.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Суспільному сообщил представитель НАТО.
По его словам, еще больше пакетов помощи "уже в пути".
Сейчас в рамках программы PURL профинансировано четыре пакета.
Напомним, 17 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что первые два пакета военной помощи в рамках Перечня приоритетных потребностей Украины (PURL) будут содержать ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot и HIMARS.
Ранее администрация Дональда Трампа подтвердила, что Украина вскоре впервые получит помощь от союзников НАТО со складов США в рамках механизма PURL.
