Часть военного оборудования через механизм PURL уже прибыла в Украину, - СМИ

В Украину уже поступила первая партия военного оборудования, предусмотренная соглашением между США и НАТО в рамках программы PURL.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Суспільному сообщил представитель НАТО.

По его словам, еще больше пакетов помощи "уже в пути".

Сейчас в рамках программы PURL профинансировано четыре пакета.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Администрация Трампа одобрила первые пакеты военной помощи Украине при финансировании НАТО, - Reuters

Напомним, 17 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что первые два пакета военной помощи в рамках Перечня приоритетных потребностей Украины (PURL) будут содержать ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot и HIMARS.

Ранее администрация Дональда Трампа подтвердила, что Украина вскоре впервые получит помощь от союзников НАТО со складов США в рамках механизма PURL.