УКР
Трамп про купівлю російської нафти країнами ЄС: "Це нечесна гра зі США"

трамп

Президент США Дональд Трамп на пресконференції з британським прем’єром Кіром Стармером обурився, що деякі країни ЄС продовжують купувати нафту в Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Якщо ціна на нафту впаде, дуже просто – Росія піде на врегулювання (у війні, яку вона веде проти України – ред.). І ціна на нафту значно знизилася, знаєте, ми її сильно знизили. Ми бурили й виробляли більше нафти, ніж будь-хто інший у світі. Ми робили багато. Але мені було прикро це бачити. І прем’єр-міністру також було прикро це бачити. І це був не він, а інші країни. І так не можна робити. Це нечесна гра зі Сполученими Штатами, і ми не можемо цього допустити", – сказав Трамп.

Він додав, що "готовий робити інші кроки, але не тоді, коли ті, за кого я борюся, купують нафту в Росії".

Читайте: США "з більшим розумінням" ставляться до імпорту російських енергоносіїв, ніж ЄС, - міністр Угорщини Бока

"Викликом для Європи" назвав купівлю нафти в Росії також прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

"Є низка європейських країн, які надто залежать від енергії з Росії... Є одна-дві країни, я думаю, яким справді варто ще раз переглянути питання енергетики. Єдиної чарівної формули тут немає. Ми повинні мати ширший набір санкцій, які ми вже запроваджували кілька разів, працюючи разом з Європою та Сполученими Штатами", – наголосив Стармер.

Обидва лідери не назвали конкретно, які саме країни мають на увазі. Як відомо, найбільшими покупцями російської нафти в межах Євросоюзу є Словаччина та Угорщина. Обидві ці країни отримують нафту трубопроводом "Дружба" – транзитом через територію України.

Читайте також: Словаччина не відмовиться від нафти РФ під тиском США, поки не матиме достатніх альтернатив, - міністерка економіки Сакова

Автор: 

нафта (5863) Трамп Дональд (7164)
+7
в ЄС майже 100% кацапської нафти купляє тільки 2 країни: Угорщина та Словаччина...друзі Донні, який має на них набагато більший вплив ніж будь хто, тож хтось тут лицемірно *******
18.09.2025 19:45 Відповісти
+3
Він ніколи не опікувався нічиїми інтересами окрім власних.
18.09.2025 19:47 Відповісти
+3
То так дональде правий -- забрати ЯЗ, підписати отой ********* меморандум, визнати Крим на рівні конгреса українським, а потім відморозиться, та припинити допомогу, ставити на одни ваги Жертву та агресора та додати цілий букет шизоїдних висловлювань, при цьому шукати винних і перекладати свою відповідальність як президента країни-гаранта на інших, -- ото є "чесна гра"-- тіки по кацапськи!,
18.09.2025 19:58 Відповісти
Трапмпон має рацію, але рація працює не на тій хвилі....!
18.09.2025 19:40 Відповісти
Аби Європа грала з США чесно, то Трампу теж треба бути чесним з європейцями, але він опікується виключно інтересами Штатів, от і наслідки.
показати весь коментар
18.09.2025 19:40 Відповісти
Він ніколи не опікувався нічиїми інтересами окрім власних.
18.09.2025 19:47 Відповісти
Він піклується інтересами корпорації America LLC і керує країною як бізнесом.
18.09.2025 20:37 Відповісти
Ось тут він правий на 100 відсотків.
18.09.2025 19:41 Відповісти
То так дональде правий -- забрати ЯЗ, підписати отой ********* меморандум, визнати Крим на рівні конгреса українським, а потім відморозиться, та припинити допомогу, ставити на одни ваги Жертву та агресора та додати цілий букет шизоїдних висловлювань, при цьому шукати винних і перекладати свою відповідальність як президента країни-гаранта на інших, -- ото є "чесна гра"-- тіки по кацапськи!,
18.09.2025 19:58 Відповісти
Для особливо обдарованих цитую: Ось тут він правий.
18.09.2025 20:31 Відповісти
так, начебто правий. Але якщо враховувати купівлю роійських добрив для сільського господарства, урану і плутонію для енергетики, а також паладію і платини для виробництва каталізаторів, то він виглядає на 100 відсотків як мерзенний ліцемір.
18.09.2025 21:09 Відповісти
Не вам і не мені його називати лицеміром коли просто зараз кацапська нафта йде в Європу транзитом через Україну.
18.09.2025 21:20 Відповісти
ні вам і не мені називати його правим на 100 відсотків, коли кацапські добрива, кацапський уран і плутоній для американської енергетики, а також кацапські паладій і платина для виробництва каталізаторів для американського автопрому йде у США напряму без всякого транзиту.
18.09.2025 21:27 Відповісти
в ЄС майже 100% кацапської нафти купляє тільки 2 країни: Угорщина та Словаччина...друзі Донні, який має на них набагато більший вплив ніж будь хто, тож хтось тут лицемірно *******
18.09.2025 19:45 Відповісти
тягнуть через треті країни, про Угорщину і Словаччину йому відомо і готовий їм поступитися, поки не знайдуться шляхи поставок.
18.09.2025 20:28 Відповісти
Стармер дав дуже прозорий натяк на "одну-дві країни", яким наполегливо порадив "ще раз переглянути питання енергетики"
18.09.2025 19:53 Відповісти
орбан і фіцо, ібут роблять Америку-великою...
18.09.2025 19:55 Відповісти
Чого насправді хоче руде падло Трамп?
Вся допомога Україні лягла на плечі ЕС, бо США не витрачає на неї жодної копійки.
Альтернативний постачальник викопного палива, якщо хтось взагалі може постачати стільки ж, скільки росія, продаватиме дорожче.

Результат - значне зниження рівня життя громадян ЕС шляхом підвищення цін та/або податків, бо гроші на допомогу Україні і закупівлю нафти й газу за підвищеними цінами нізвідки не візьмуться, їх доведеться взяти з кишень звичайних громадян ЕС.

#уйло хоче не просто капітуляції України, а й того, щоб Европа більше ніколи не взялася нам допомагати, бо навіщо? Все одно росія доб'ється свого, а Европа лише викине сотні мільярдів доларів на поразку. Це постійно каже і Трамп, і Орбан, і Фіцо - що чинити спротив росії це марна справа. Хто підтримує Трампа - просто кінчена мразота...
18.09.2025 19:59 Відповісти
трамп головне муд* ло США ,чого прикриваєшся ,накатами на ЄС ?!! бидло промосковське !!!
18.09.2025 20:20 Відповісти
Коли Мадяр виб'є 50-70 відсотків російських НПЗ, не будуть потрібні ні падіння ціни на нафту, ні сам Трамп.
18.09.2025 20:26 Відповісти
 
 