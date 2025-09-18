Трамп про купівлю російської нафти країнами ЄС: "Це нечесна гра зі США"
Президент США Дональд Трамп на пресконференції з британським прем’єром Кіром Стармером обурився, що деякі країни ЄС продовжують купувати нафту в Росії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Якщо ціна на нафту впаде, дуже просто – Росія піде на врегулювання (у війні, яку вона веде проти України – ред.). І ціна на нафту значно знизилася, знаєте, ми її сильно знизили. Ми бурили й виробляли більше нафти, ніж будь-хто інший у світі. Ми робили багато. Але мені було прикро це бачити. І прем’єр-міністру також було прикро це бачити. І це був не він, а інші країни. І так не можна робити. Це нечесна гра зі Сполученими Штатами, і ми не можемо цього допустити", – сказав Трамп.
Він додав, що "готовий робити інші кроки, але не тоді, коли ті, за кого я борюся, купують нафту в Росії".
"Викликом для Європи" назвав купівлю нафти в Росії також прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.
"Є низка європейських країн, які надто залежать від енергії з Росії... Є одна-дві країни, я думаю, яким справді варто ще раз переглянути питання енергетики. Єдиної чарівної формули тут немає. Ми повинні мати ширший набір санкцій, які ми вже запроваджували кілька разів, працюючи разом з Європою та Сполученими Штатами", – наголосив Стармер.
Обидва лідери не назвали конкретно, які саме країни мають на увазі. Як відомо, найбільшими покупцями російської нафти в межах Євросоюзу є Словаччина та Угорщина. Обидві ці країни отримують нафту трубопроводом "Дружба" – транзитом через територію України.
ібутроблять Америку-великою...
Вся допомога Україні лягла на плечі ЕС, бо США не витрачає на неї жодної копійки.
Альтернативний постачальник викопного палива, якщо хтось взагалі може постачати стільки ж, скільки росія, продаватиме дорожче.
Результат - значне зниження рівня життя громадян ЕС шляхом підвищення цін та/або податків, бо гроші на допомогу Україні і закупівлю нафти й газу за підвищеними цінами нізвідки не візьмуться, їх доведеться взяти з кишень звичайних громадян ЕС.
#уйло хоче не просто капітуляції України, а й того, щоб Европа більше ніколи не взялася нам допомагати, бо навіщо? Все одно росія доб'ється свого, а Европа лише викине сотні мільярдів доларів на поразку. Це постійно каже і Трамп, і Орбан, і Фіцо - що чинити спротив росії це марна справа. Хто підтримує Трампа - просто кінчена мразота...