Трамп про купівлю російської нафти країнами ЄС: "Це нечесна гра зі США"

Президент США Дональд Трамп на пресконференції з британським прем’єром Кіром Стармером обурився, що деякі країни ЄС продовжують купувати нафту в Росії.

"Якщо ціна на нафту впаде, дуже просто – Росія піде на врегулювання (у війні, яку вона веде проти України – ред.). І ціна на нафту значно знизилася, знаєте, ми її сильно знизили. Ми бурили й виробляли більше нафти, ніж будь-хто інший у світі. Ми робили багато. Але мені було прикро це бачити. І прем’єр-міністру також було прикро це бачити. І це був не він, а інші країни. І так не можна робити. Це нечесна гра зі Сполученими Штатами, і ми не можемо цього допустити", – сказав Трамп.

Він додав, що "готовий робити інші кроки, але не тоді, коли ті, за кого я борюся, купують нафту в Росії".

"Викликом для Європи" назвав купівлю нафти в Росії також прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

"Є низка європейських країн, які надто залежать від енергії з Росії... Є одна-дві країни, я думаю, яким справді варто ще раз переглянути питання енергетики. Єдиної чарівної формули тут немає. Ми повинні мати ширший набір санкцій, які ми вже запроваджували кілька разів, працюючи разом з Європою та Сполученими Штатами", – наголосив Стармер.

Обидва лідери не назвали конкретно, які саме країни мають на увазі. Як відомо, найбільшими покупцями російської нафти в межах Євросоюзу є Словаччина та Угорщина. Обидві ці країни отримують нафту трубопроводом "Дружба" – транзитом через територію України.

