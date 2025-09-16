УКР
США "з більшим розумінням" ставляться до імпорту російських енергоносіїв, ніж ЄС, - міністр Угорщини Бока

Міністр Угорщини у справах ЄС Янош Бока

Сполучені Штати з "більшим розумінням" ставляться до питання імпорту російського газу та нафти Угорщиною та Словаччиною, ніж Європейський Союз. 

Про це заявив міністр Угорщини у справах ЄС Янош Бока, цитує Euractiv, передає Цензор.НЕТ.

США закликають Європу припинити імпорт російських енергоносіїв, перш ніж підтримувати наступні санкції проти РФ.

Як стверджує Бока, на відміну від ЄС, Вашингтон визнає "особливе становище Угорщини та Словаччини".

"Вони виявляють велике розуміння. В деяких аспектах вони показують навіть більше розуміння, ніж наші європейські партнери", - заявив угорський посадовець.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина блокує процес вступу України в ЄС, посилаючись на громадську думку, - міністр Бока

Угорський міністр зазначив, що Будапешт підтримує "прямий контакт" з Вашингтоном щодо цього питання, а не "через пресу".

Наразі лише три країни НАТО імпортують російську сиру нафту: це Угорщина, Словаччина, які на понад 85% залежні від російської нафти, а також Туреччина.

Проте в Будапешті продовжують наполягати, що не підтримують російську економіку.

"Я думаю, вони (США – ред.) чудово усвідомлюють, що майбутнє російської воєнної економіки не залежить від Угорщини й Словаччини, які разом мають населення менш ніж 50 мільйонів і складають менш ніж 2% валового національного доходу ЄС. Тож я не думаю, що саме Угорщина й Словаччина тримають російську воєнну економіку на плаву", - додав Бока.

Також читайте: Для Угорщини та Словаччини будуть наслідки, якщо вони продовжать купувати російську нафту, - Грем

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, коли всі країни НАТО припинять купувати у неї нафту.

Трамп Орбанам і Фіцам дає добро? - чи це їм так хочеться?
16.09.2025 19:00 Відповісти
Звісно після наїздів трампона на ЄС про припинення закупів свиногірьских енергоресурсів слова якогось Орбаньского спермоглота шо не все так одназначно звучать досі переконливо
16.09.2025 19:02 Відповісти
Виявляється, ні мадяри ні словаки не в НАТО і навіть не в ЄС, тому їм все можна.
16.09.2025 19:07 Відповісти
А он воно що... Цім можна купляти, а от всім іншим НІТ!!! Так, це в стилі рудого щизоїда.
16.09.2025 19:12 Відповісти
може, угорщина пішле цей ЄС під три чорти?
16.09.2025 19:16 Відповісти
Глава Мінфіну США Скот Бессент вважає, що війна РФ проти України закінчилася б впродовж 60-90 днів, якби країни Європи запровадили мита проти покупців російської нафти.
Джерело: https://censor.net/ua/n3574310
16.09.2025 19:16 Відповісти
Америке и Европе надо не ссорицца а собрать один мощный кулак и кааааак дать кремлёвскому ублюдку по башке. Так чтобы плешивый чекист рухнул и больще не встал!
16.09.2025 19:19 Відповісти
Знищить вже ***** той трубопровід
16.09.2025 19:26 Відповісти
Хіба Словаччина поставляє в Україну солярку не з російської нафти? Чи єєта другоє?
