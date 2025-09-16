США "з більшим розумінням" ставляться до імпорту російських енергоносіїв, ніж ЄС, - міністр Угорщини Бока

Сполучені Штати з "більшим розумінням" ставляться до питання імпорту російського газу та нафти Угорщиною та Словаччиною, ніж Європейський Союз.

Про це заявив міністр Угорщини у справах ЄС Янош Бока, цитує Euractiv, передає Цензор.НЕТ.

США закликають Європу припинити імпорт російських енергоносіїв, перш ніж підтримувати наступні санкції проти РФ.

Як стверджує Бока, на відміну від ЄС, Вашингтон визнає "особливе становище Угорщини та Словаччини".

"Вони виявляють велике розуміння. В деяких аспектах вони показують навіть більше розуміння, ніж наші європейські партнери", - заявив угорський посадовець.

Угорський міністр зазначив, що Будапешт підтримує "прямий контакт" з Вашингтоном щодо цього питання, а не "через пресу".

Наразі лише три країни НАТО імпортують російську сиру нафту: це Угорщина, Словаччина, які на понад 85% залежні від російської нафти, а також Туреччина.

Проте в Будапешті продовжують наполягати, що не підтримують російську економіку.

"Я думаю, вони (США – ред.) чудово усвідомлюють, що майбутнє російської воєнної економіки не залежить від Угорщини й Словаччини, які разом мають населення менш ніж 50 мільйонів і складають менш ніж 2% валового національного доходу ЄС. Тож я не думаю, що саме Угорщина й Словаччина тримають російську воєнну економіку на плаву", - додав Бока.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, коли всі країни НАТО припинять купувати у неї нафту.