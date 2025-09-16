Для Угорщини та Словаччини будуть наслідки, якщо вони продовжать купувати російську нафту, - Грем
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Угорщина та Словаччина можуть зіткнутися із наслідками, якщо не припинять купувати російську нафту.
Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, Дональд Трамп має рацію, коли вимагає, щоб Європа припинила купувати російську нафту.
"Гарна новина полягає в тому, що Європа суттєво скоротила свої закупівлі російської нафти та газу.
Коли справа доходить до купівлі російської нафти, то зараз практично все залежить від Угорщини та Словаччини. Сподіваюся й очікую, що вони незабаром візьмуться за це, щоб допомогти нам покласти край цьому кровопролиттю. Якщо ні, то наслідки мають бути та будуть", - підсумував він.
Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, коли всі країни НАТО припинять купувати у неї нафту
Але так як ці країни з когорти незламно-потужних справедливомирних війнадоперемоги - про них тихенько забувають.
Греція - країна ЄС і НАТО - танкерний флот Греції цілком офіційно перевозить найбільші у світі об'єми москальської нафти.
Угорщина та Словаччина - найбільші у ЄС покупці москальських нафти та газу.
Чверть країн НАТО і ЄС - регулярно купують москальські дизельне пальне і скраплений газ.
Україна (о диво) - постійно транзитує москальські вуглеводні.
Запитання - Як перемогти москальських окупантів.?