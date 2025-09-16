УКР
Для Угорщини та Словаччини будуть наслідки, якщо вони продовжать купувати російську нафту, - Грем

Грем пригрозив Угорщині та Словаччині за купівлю нафти з РФ

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Угорщина та Словаччина можуть зіткнутися із наслідками, якщо не припинять купувати російську нафту.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Дональд Трамп має рацію, коли вимагає, щоб Європа припинила купувати російську нафту.

"Гарна новина полягає в тому, що Європа суттєво скоротила свої закупівлі російської нафти та газу. 

Коли справа доходить до купівлі російської нафти, то зараз практично все залежить від Угорщини та Словаччини. Сподіваюся й очікую, що вони незабаром візьмуться за це, щоб допомогти нам покласти край цьому кровопролиттю. Якщо ні, то наслідки мають бути та будуть", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, коли всі країни НАТО припинять купувати у неї нафту

Читайте: Країни ЄС і НАТО не зможуть виконати вимоги Трампа для посилення санкцій проти Росії, – Politico

Грем пригрозив Угорщині та Словаччині за купівлю нафти з РФ

Угорщина (2472) нафта (5846) росія (67739) Словаччина (1200) США (24297) Грем Ліндсі (127)
Цей сенатор чомусь більше нагадує собаку, що гавкає, але не кусає.
16.09.2025 13:22 Відповісти
Також російський скраплений газ закуповують Бельгія і Нідерланди, причому у великих обсягах.
Але так як ці країни з когорти незламно-потужних справедливомирних війнадоперемоги - про них тихенько забувають.
16.09.2025 13:30 Відповісти
Все, бобики догралися
16.09.2025 13:43 Відповісти
А трубу не попросив Україну припинити експлуатацію і заробляти гроші на цьому? Чи справжні власники громадяни США?
16.09.2025 13:45 Відповісти
А Україна, яка продовжує транспортувати орківську нафту в європу під час війни, що робіть?
16.09.2025 13:47 Відповісти
Туреччина - країна НАТО - купує і транзитує величезні об'єми москальських нафти і газу.
Греція - країна ЄС і НАТО - танкерний флот Греції цілком офіційно перевозить найбільші у світі об'єми москальської нафти.
Угорщина та Словаччина - найбільші у ЄС покупці москальських нафти та газу.
Чверть країн НАТО і ЄС - регулярно купують москальські дизельне пальне і скраплений газ.
Україна (о диво) - постійно транзитує москальські вуглеводні.
Запитання - Як перемогти москальських окупантів.?
16.09.2025 14:15 Відповісти
Угорщина та Словаччина при Байдені купували нафту у рашки, а от якби Трамп тоді був...
16.09.2025 14:28 Відповісти
Пусті балачки пустого місця...
16.09.2025 14:32 Відповісти
Щось той Грей схожий на "могутнього" трампа...щось погрожує та нічого не діє,окрім гавкати ...і навіть не на рашу... Задовбав...сявка
16.09.2025 14:33 Відповісти
 
 