Для Угорщини та Словаччини будуть наслідки, якщо вони продовжать купувати російську нафту, - Грем

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Угорщина та Словаччина можуть зіткнутися із наслідками, якщо не припинять купувати російську нафту.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Дональд Трамп має рацію, коли вимагає, щоб Європа припинила купувати російську нафту.

"Гарна новина полягає в тому, що Європа суттєво скоротила свої закупівлі російської нафти та газу.

Коли справа доходить до купівлі російської нафти, то зараз практично все залежить від Угорщини та Словаччини. Сподіваюся й очікую, що вони незабаром візьмуться за це, щоб допомогти нам покласти край цьому кровопролиттю. Якщо ні, то наслідки мають бути та будуть", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, коли всі країни НАТО припинять купувати у неї нафту

