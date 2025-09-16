РУС
Для Венгрии и Словакии будут последствия, если они продолжат покупать российскую нефть, - Грэм

Грэм пригрозил Венгрии и Словакии за покупку нефти у РФ

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Венгрия и Словакия могут столкнуться с последствиями, если не прекратят покупать российскую нефть.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Дональд Трамп прав, когда требует, чтобы Европа прекратила покупать российскую нефть.

"Хорошая новость заключается в том, что Европа существенно сократила свои закупки российской нефти и газа.

Когда дело доходит до покупки российской нефти, то сейчас практически все зависит от Венгрии и Словакии. Надеюсь и ожидаю, что они вскоре возьмутся за это, чтобы помочь нам положить конец этому кровопролитию. Если нет, то последствия должны быть и будут", - подытожил он.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против России, когда все страны НАТО прекратят покупать у нее нефть

Читайте: Страны ЕС и НАТО не смогут выполнить требования Трампа для усиления санкций против России, - Politico

Автор: 

Венгрия (2122) нефть (2003) россия (97203) Словакия (1056) США (27898) Линдси Грэм (117)
Цей сенатор чомусь більше нагадує собаку, що гавкає, але не кусає.
16.09.2025 13:22 Ответить
Також російський скраплений газ закуповують Бельгія і Нідерланди, причому у великих обсягах.
Але так як ці країни з когорти незламно-потужних справедливомирних війнадоперемоги - про них тихенько забувають.
16.09.2025 13:30 Ответить
Все, бобики догралися
16.09.2025 13:43 Ответить
А трубу не попросив Україну припинити експлуатацію і заробляти гроші на цьому? Чи справжні власники громадяни США?
16.09.2025 13:45 Ответить
А Україна, яка продовжує транспортувати орківську нафту в європу під час війни, що робіть?
16.09.2025 13:47 Ответить
Туреччина - країна НАТО - купує і транзитує величезні об'єми москальських нафти і газу.
Греція - країна ЄС і НАТО - танкерний флот Греції цілком офіційно перевозить найбільші у світі об'єми москальської нафти.
Угорщина та Словаччина - найбільші у ЄС покупці москальських нафти та газу.
Чверть країн НАТО і ЄС - регулярно купують москальські дизельне пальне і скраплений газ.
Україна (о диво) - постійно транзитує москальські вуглеводні.
Запитання - Як перемогти москальських окупантів.?
16.09.2025 14:15 Ответить
Угорщина та Словаччина при Байдені купували нафту у рашки, а от якби Трамп тоді був...
16.09.2025 14:28 Ответить
Пусті балачки пустого місця...
16.09.2025 14:32 Ответить
Щось той Грей схожий на "могутнього" трампа...щось погрожує та нічого не діє,окрім гавкати ...і навіть не на рашу... Задовбав...сявка
16.09.2025 14:33 Ответить
 
 