Для Венгрии и Словакии будут последствия, если они продолжат покупать российскую нефть, - Грэм

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Венгрия и Словакия могут столкнуться с последствиями, если не прекратят покупать российскую нефть.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Дональд Трамп прав, когда требует, чтобы Европа прекратила покупать российскую нефть.

"Хорошая новость заключается в том, что Европа существенно сократила свои закупки российской нефти и газа.

Когда дело доходит до покупки российской нефти, то сейчас практически все зависит от Венгрии и Словакии. Надеюсь и ожидаю, что они вскоре возьмутся за это, чтобы помочь нам положить конец этому кровопролитию. Если нет, то последствия должны быть и будут", - подытожил он.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против России, когда все страны НАТО прекратят покупать у нее нефть

