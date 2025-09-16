Для Венгрии и Словакии будут последствия, если они продолжат покупать российскую нефть, - Грэм
Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Венгрия и Словакия могут столкнуться с последствиями, если не прекратят покупать российскую нефть.
Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, Дональд Трамп прав, когда требует, чтобы Европа прекратила покупать российскую нефть.
"Хорошая новость заключается в том, что Европа существенно сократила свои закупки российской нефти и газа.
Когда дело доходит до покупки российской нефти, то сейчас практически все зависит от Венгрии и Словакии. Надеюсь и ожидаю, что они вскоре возьмутся за это, чтобы помочь нам положить конец этому кровопролитию. Если нет, то последствия должны быть и будут", - подытожил он.
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против России, когда все страны НАТО прекратят покупать у нее нефть
Але так як ці країни з когорти незламно-потужних справедливомирних війнадоперемоги - про них тихенько забувають.
Греція - країна ЄС і НАТО - танкерний флот Греції цілком офіційно перевозить найбільші у світі об'єми москальської нафти.
Угорщина та Словаччина - найбільші у ЄС покупці москальських нафти та газу.
Чверть країн НАТО і ЄС - регулярно купують москальські дизельне пальне і скраплений газ.
Україна (о диво) - постійно транзитує москальські вуглеводні.
Запитання - Як перемогти москальських окупантів.?