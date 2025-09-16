США "с большим пониманием" относятся к импорту российских энергоносителей, чем ЕС, - министр Венгрии Бока

Соединенные Штаты с "большим пониманием" относятся к вопросу импорта российского газа и нефти Венгрией и Словакией, чем Европейский Союз.

Об этом заявил министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока, цитирует Euractiv, передает Цензор.НЕТ.

США призывают Европу прекратить импорт российских энергоносителей, прежде чем поддерживать следующие санкции против РФ.

Как утверждает Бока, в отличие от ЕС, Вашингтон признает "особое положение Венгрии и Словакии".

"Они проявляют большое понимание. В некоторых аспектах они показывают даже больше понимания, чем наши европейские партнеры", - заявил венгерский чиновник.

Венгерский министр отметил, что Будапешт поддерживает "прямой контакт" с Вашингтоном по этому вопросу, а не "через прессу".

Сейчас только три страны НАТО импортируют российскую сырую нефть: это Венгрия, Словакия, которые более чем на 85% зависимы от российской нефти, а также Турция.

Однако в Будапеште продолжают настаивать, что не поддерживают российскую экономику.

"Я думаю, они (США. - Ред.) прекрасно осознают, что будущее российской военной экономики не зависит от Венгрии и Словакии, которые вместе имеют население менее 50 миллионов и составляют менее 2% валового национального дохода ЕС. Поэтому я не думаю, что именно Венгрия и Словакия держат российскую военную экономику на плаву", - добавил Бока.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против России, когда все страны НАТО прекратят покупать у нее нефть.