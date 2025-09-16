РУС
США "с большим пониманием" относятся к импорту российских энергоносителей, чем ЕС, - министр Венгрии Бока

Министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока

Соединенные Штаты с "большим пониманием" относятся к вопросу импорта российского газа и нефти Венгрией и Словакией, чем Европейский Союз.

Об этом заявил министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока, цитирует Euractiv, передает Цензор.НЕТ.

США призывают Европу прекратить импорт российских энергоносителей, прежде чем поддерживать следующие санкции против РФ.

Как утверждает Бока, в отличие от ЕС, Вашингтон признает "особое положение Венгрии и Словакии".

"Они проявляют большое понимание. В некоторых аспектах они показывают даже больше понимания, чем наши европейские партнеры", - заявил венгерский чиновник.

Венгерский министр отметил, что Будапешт поддерживает "прямой контакт" с Вашингтоном по этому вопросу, а не "через прессу".

Сейчас только три страны НАТО импортируют российскую сырую нефть: это Венгрия, Словакия, которые более чем на 85% зависимы от российской нефти, а также Турция.

Однако в Будапеште продолжают настаивать, что не поддерживают российскую экономику.

"Я думаю, они (США. - Ред.) прекрасно осознают, что будущее российской военной экономики не зависит от Венгрии и Словакии, которые вместе имеют население менее 50 миллионов и составляют менее 2% валового национального дохода ЕС. Поэтому я не думаю, что именно Венгрия и Словакия держат российскую военную экономику на плаву", - добавил Бока.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против России, когда все страны НАТО прекратят покупать у нее нефть.

Топ комментарии
+2
Трамп Орбанам і Фіцам дає добро? - чи це їм так хочеться?
показать весь комментарий
16.09.2025 19:00 Ответить
+1
Звісно після наїздів трампона на ЄС про припинення закупів свиногірьских енергоресурсів слова якогось Орбаньского спермоглота шо не все так одназначно звучать досі переконливо
показать весь комментарий
16.09.2025 19:02 Ответить
+1
Виявляється, ні мадяри ні словаки не в НАТО і навіть не в ЄС, тому їм все можна.
показать весь комментарий
16.09.2025 19:07 Ответить
А он воно що... Цім можна купляти, а от всім іншим НІТ!!! Так, це в стилі рудого щизоїда.
показать весь комментарий
16.09.2025 19:12 Ответить
може, угорщина пішле цей ЄС під три чорти?
показать весь комментарий
16.09.2025 19:16 Ответить
Глава Мінфіну США Скот Бессент вважає, що війна РФ проти України закінчилася б впродовж 60-90 днів, якби країни Європи запровадили мита проти покупців російської нафти.
Джерело: https://censor.net/ua/n3574310
показать весь комментарий
16.09.2025 19:16 Ответить
Америке и Европе надо не ссорицца а собрать один мощный кулак и кааааак дать кремлёвскому ублюдку по башке. Так чтобы плешивый чекист рухнул и больще не встал!
показать весь комментарий
16.09.2025 19:19 Ответить
Знищить вже ***** той трубопровід
показать весь комментарий
16.09.2025 19:26 Ответить
"Відкрив Амеріку". *****, трамбон, торбан, яйцо одна шайка-лейка. Сходняк підорів
показать весь комментарий
16.09.2025 19:41 Ответить
От жеж мнркантільний уйобик.
показать весь комментарий
16.09.2025 19:44 Ответить
Раз купляєте значить фінансуєте і не треба прогинатись перед США.Ті зробили натяк щоб припинили купівлю нафти з раші.
показать весь комментарий
16.09.2025 19:44 Ответить
А з іще більшим розумінням ставляться Зєльонкін і його кагал.
показать весь комментарий
16.09.2025 20:29 Ответить
"[…] не залежить від Угорщини й Словаччини, які разом мають населення менш ніж 50 мільйонів […]"

А чому не "менш ніж 500 мільйонів"? Обидві цифри однаково правдиві…
показать весь комментарий
16.09.2025 20:32 Ответить
 
 