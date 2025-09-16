Венгрия блокирует процесс вступления Украины в ЕС, ссылаясь на общественное мнение, - министр Бока
Венгерское правительство аргументирует блокирование дальнейшего процесса вступления Украины в Евросоюз результатами социологического опроса, согласно которому более 70% венгров выступают против такого шага.
Об этом заявил министр по европейским делам Венгрии Януш Бока, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Политическая ситуация в Венгрии такова, что более 70 процентов венгров не поддерживают продолжение процесса вступления Украины. Это политическая реальность, которую мы должны учитывать", - отметил министр.
Будапешт выступает против любых механизмов продвижения переговорного процесса без согласования всех стран-членов ЕС, поскольку это, по мнению правительства, противоречит процедуре, которая применялась на предыдущих этапах расширения ЕС.
Бока также подтвердил, что недавно трижды встречался с вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарасом Качкой. Министр охарактеризовал эти контакты не как переговоры, а как обсуждение для построения политического доверия.
Относительно позиции Венгрии относительно следующего пакета санкций ЕС против России Бока отметил, что не может ее комментировать, поскольку еще не ознакомился с проектом.
на побутовому рівні, відношення до українців, на побутовому рівні на мадярії в рази краще, ніж у пшеків.
шопало, звісно!
ніколи не виведеш рашку з мадярів
.
ми, ще не всі кластери проскролили...
чи як там?
не володію укроновомовом.
а, оце нововиколупаний навроцький?
Пропоную і всім так голосувати.
мадярський паспорт у українців, це найкраще, що можна придумати для циганів орбана та сіярто!
бо, за законами малярії та єс, ці громадяни, отримують всі блага від мадярії, але користь приносять україні! бо, заробляють та витрачають в україні.
всі люди, хто живе в україні, платить комуналку, хліб воду, їжу, бухло......
тобі не приходило в мозок, як виживають кав'ярні????
чи, вони метом торгують? чи зброєю? чи людьми?
то, кожна філіжанка кави, приносить гроші. а, як що їх сто в день, а як що тисячу в день....
то, може, кожного ранку, якийсь недолугий мадяр, такий же як ти, кожного дня і ганяє двічі на день бусик туди сюди.....
скільки таких "комерсантів"! який повинен бути бізнес, що це вигідно?
Але ж в 2019-му захотіли обрати "папріколу", "хотьпоржом" і т.п. - от і таке сталось...