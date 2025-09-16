Венгрия блокирует процесс вступления Украины в ЕС, ссылаясь на общественное мнение, - министр Бока

Венгерское правительство аргументирует блокирование дальнейшего процесса вступления Украины в Евросоюз результатами социологического опроса, согласно которому более 70% венгров выступают против такого шага.

Об этом заявил министр по европейским делам Венгрии Януш Бока, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Политическая ситуация в Венгрии такова, что более 70 процентов венгров не поддерживают продолжение процесса вступления Украины. Это политическая реальность, которую мы должны учитывать", - отметил министр.

Будапешт выступает против любых механизмов продвижения переговорного процесса без согласования всех стран-членов ЕС, поскольку это, по мнению правительства, противоречит процедуре, которая применялась на предыдущих этапах расширения ЕС.

Бока также подтвердил, что недавно трижды встречался с вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарасом Качкой. Министр охарактеризовал эти контакты не как переговоры, а как обсуждение для построения политического доверия.

Относительно позиции Венгрии относительно следующего пакета санкций ЕС против России Бока отметил, что не может ее комментировать, поскольку еще не ознакомился с проектом.

