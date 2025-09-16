РУС
Новости Позиция Венгрии относительно Украины
1 152 29

Венгрия блокирует процесс вступления Украины в ЕС, ссылаясь на общественное мнение, - министр Бока

Янош Бока о буферной зоне в Украине

Венгерское правительство аргументирует блокирование дальнейшего процесса вступления Украины в Евросоюз результатами социологического опроса, согласно которому более 70% венгров выступают против такого шага.

Об этом заявил министр по европейским делам Венгрии Януш Бока, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Политическая ситуация в Венгрии такова, что более 70 процентов венгров не поддерживают продолжение процесса вступления Украины. Это политическая реальность, которую мы должны учитывать", - отметил министр.

Будапешт выступает против любых механизмов продвижения переговорного процесса без согласования всех стран-членов ЕС, поскольку это, по мнению правительства, противоречит процедуре, которая применялась на предыдущих этапах расширения ЕС.

Бока также подтвердил, что недавно трижды встречался с вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарасом Качкой. Министр охарактеризовал эти контакты не как переговоры, а как обсуждение для построения политического доверия.

Относительно позиции Венгрии относительно следующего пакета санкций ЕС против России Бока отметил, что не может ее комментировать, поскольку еще не ознакомился с проектом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина завершила скрининг по последнему кластеру переговоров о членстве в ЕС, - Минэкономики

Автор: 

Венгрия (2122) членство в ЕС (1147) блокирование (479)
Топ комментарии
+4
А коли цих угрів приймали до ЄС думку у населення країн членів ЄС запитували?
показать весь комментарий
16.09.2025 14:20 Ответить
+3
Я уважно читаю етикетки, і як бачу, що зроблено в Угорщині, то не купую.
Пропоную і всім так голосувати.
показать весь комментарий
16.09.2025 14:05 Ответить
+2
Там тільки два вилупки блокують жаба і його нікчема.
показать весь комментарий
16.09.2025 14:02 Ответить
Ну ось, чувак пояснив, що хороших мадярів майже нема.
показать весь комментарий
16.09.2025 14:01 Ответить
будете здивовані, але:
на побутовому рівні, відношення до українців, на побутовому рівні на мадярії в рази краще, ніж у пшеків.
показать весь комментарий
16.09.2025 14:03 Ответить
відки знаєш гриша
показать весь комментарий
16.09.2025 14:06 Ответить
то, злі язики мелють.
шопало, звісно!
показать весь комментарий
16.09.2025 14:08 Ответить
Jo
показать весь комментарий
16.09.2025 14:09 Ответить
можна вивести мадярів з рашки, але

ніколи не виведеш рашку з мадярів

.
показать весь комментарий
16.09.2025 14:20 Ответить
показать весь комментарий
16.09.2025 14:24 Ответить
імперці *****......
показать весь комментарий
16.09.2025 14:28 Ответить
який, у сраку вступ?
ми, ще не всі кластери проскролили...
чи як там?
не володію укроновомовом.
показать весь комментарий
16.09.2025 14:02 Ответить
16.09.2025 14:02 Ответить
хмммм......
а, оце нововиколупаний навроцький?
показать весь комментарий
16.09.2025 14:05 Ответить
Там в угорців не тільки в Орбана шарики за роліки зайшли
показать весь комментарий
16.09.2025 14:02 Ответить
Угорці це таки як Роберт Броуді "Мадьяр" всі інши то є МУДЬЯри.
показать весь комментарий
16.09.2025 14:28 Ответить
Покидьок бреше.
показать весь комментарий
16.09.2025 14:02 Ответить
Я уважно читаю етикетки, і як бачу, що зроблено в Угорщині, то не купую.
Пропоную і всім так голосувати.
показать весь комментарий
16.09.2025 14:05 Ответить
з 😦1000 одна
показать весь комментарий
16.09.2025 14:12 Ответить
Зассал уряд Угорщини
показать весь комментарий
16.09.2025 14:10 Ответить
А коли цих угрів приймали до ЄС думку у населення країн членів ЄС запитували?
показать весь комментарий
16.09.2025 14:20 Ответить
Впевнений, шо як шоб провети рейд по закарпатюю і всїх, хто тнезаконно отримав паспорт МУДЬЯрії до 2025 року видворити до *************** з позбавленням громадянства України та конфіскацією майна, то громадська думка мудьяр з цього приводу почне стримко змінюватись.
показать весь комментарий
16.09.2025 14:27 Ответить
ти не зрозумів головного!
мадярський паспорт у українців, це найкраще, що можна придумати для циганів орбана та сіярто!
бо, за законами малярії та єс, ці громадяни, отримують всі блага від мадярії, але користь приносять україні! бо, заробляють та витрачають в україні.
показать весь комментарий
16.09.2025 14:31 Ответить
Ну так так. Бус з туристами на угорських номерах пересикає кордон, водій показує не український а угорський паспорт. Фірма має угорську реєстрацію, податки платить Угорщині, а тут він живе по паспорту України отримуя субсидію тощо. Якось так.
показать весь комментарий
16.09.2025 14:34 Ответить
відразу видно, що ти ніколи не був комерсантом!
всі люди, хто живе в україні, платить комуналку, хліб воду, їжу, бухло......
тобі не приходило в мозок, як виживають кав'ярні????
чи, вони метом торгують? чи зброєю? чи людьми?
то, кожна філіжанка кави, приносить гроші. а, як що їх сто в день, а як що тисячу в день....
то, може, кожного ранку, якийсь недолугий мадяр, такий же як ти, кожного дня і ганяє двічі на день бусик туди сюди.....

скільки таких "комерсантів"! який повинен бути бізнес, що це вигідно?
показать весь комментарий
16.09.2025 14:48 Ответить
Комерсантом ні, но от і МУДЬЯром-мудаком теж не бував.
показать весь комментарий
16.09.2025 15:47 Ответить
Ну нєєє)) від мадярщини отримуютт гранти на бізнес в Україні. І так, тут працюють, сюди платять , але на бабки Орбана. В чому профіт орбану? Ну так за нього ці люди голосують, бо мають паспорт Мадярщини
показать весь комментарий
16.09.2025 15:07 Ответить
Мало того: я жодного мадяра на Закарпатті не бачив, який би мріяв переїхати кудась у Нірьхазу з Берегово, маючи бізнес в Украіні на бабки Угорщини
показать весь комментарий
16.09.2025 15:10 Ответить
А в чому «незаконність» отримання другого паспорту?)))
показать весь комментарий
16.09.2025 15:05 Ответить
Україна маї запустити на Будапешт десяток дронів...
показать весь комментарий
16.09.2025 14:44 Ответить
Так прикол у тому, шо угорці не проти вступу україни. Це маніпуляція
показать весь комментарий
16.09.2025 15:04 Ответить
Короче: допоки в Україні не обрати владу, яка дбатиме про інтереси України, нехай навіть через «Кров, важкку працю, сльози і піт» (англ.: Blood, toil, tears, and sweat - Черччіль) - доти щастя Україні не буде.

Але ж в 2019-му захотіли обрати "папріколу", "хотьпоржом" і т.п. - от і таке сталось...
показать весь комментарий
16.09.2025 15:13 Ответить
 
 