Украина завершила скрининг по последнему кластеру переговоров о членстве в ЕС, - Минэкономики

Украинская делегация совместно с Европейской комиссией завершила в Брюсселе скрининговые встречи по переговорному разделу 11 "Сельское хозяйство и развитие сельских территорий".

Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, передает Цензор.НЕТ.

В течение трех дней работы украинская сторона представила 28 тематических блоков, среди которых - реформы в сельском хозяйстве, цифровизация отрасли, государственная поддержка, рыночное регулирование и развитие аграрного сектора.

Также был представлен уровень согласования украинского законодательства с правом ЕС по направлениям: финансовые и административные структуры, сельскохозяйственные рынки, политика в сфере качества, органическое производство и продвижение продукции.

"Эти дискуссии показали две ключевые вещи: мы уже достигли значительного прогресса в приближении аграрной политики к стандартам ЕС, но впереди еще много работы. Процесс присоединения требует совместных усилий и тесной координации. Украина готова идти по этому пути", - заявил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Башлык.

