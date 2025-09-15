Украина завершила скрининг по последнему кластеру переговоров о членстве в ЕС, - Минэкономики
Украинская делегация совместно с Европейской комиссией завершила в Брюсселе скрининговые встречи по переговорному разделу 11 "Сельское хозяйство и развитие сельских территорий".
Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, передает Цензор.НЕТ.
В течение трех дней работы украинская сторона представила 28 тематических блоков, среди которых - реформы в сельском хозяйстве, цифровизация отрасли, государственная поддержка, рыночное регулирование и развитие аграрного сектора.
Также был представлен уровень согласования украинского законодательства с правом ЕС по направлениям: финансовые и административные структуры, сельскохозяйственные рынки, политика в сфере качества, органическое производство и продвижение продукции.
"Эти дискуссии показали две ключевые вещи: мы уже достигли значительного прогресса в приближении аграрной политики к стандартам ЕС, но впереди еще много работы. Процесс присоединения требует совместных усилий и тесной координации. Украина готова идти по этому пути", - заявил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Башлык.
Фу-у-у-х!
Теперт я спокійний...
Бо до Державіна та Пушкіна цієї мови не існувало.
І ******* російська мова, якою ти пишеш та говориш - суто кацапське явище.
У ЄС в курсі про війну, яку веде ЗЄрмачня за процвітання корупції.
І в курсі, що до цього залучені всі силові структури, які мали б займатися війною з РФ.
ЗЄ спецом створював неконституційні органи, щоб у них могли працювати ригівські кадри.
Згадай, чому у нас Офіс президента, а не Адміністрація - бо тоді б туда не можна було призначити ні Богдана, ні Єрмака, ні Татарова.
А у шаражку, якої нема у Конституції можна хоч самого Януковича взяти.
ЦЕ Ж ПЕРШОПРИЧИНА , чому хйло хоче не землю-він хоче знищити УКРАЇНЦІВ
Вам приклад - сьогоднішній Ізраїль, що там витворяють панаєхавшіє савєтікуси - Портніков Вам може розповісти.
оці скринінгом перевірені ПРо це звітували?
І про скрінінг Шурми у Німеччині та Австрії мабуть забули росказати.
І про те, що все це робиться під особистим контролем диктатора Зеленського теж не згадали.
Про відустність демократії та свобод в Україні ніяк не можна теж.
А от скрініг папірців та якоїсь віртуальної ***** - це потужно.