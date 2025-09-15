УКР
Україна завершила скринінг за останнім кластером переговорів про членство в ЄС, - Мінекономіки

Міністри оборони країн Європи проведуть екстрену нараду щодо України

Українська делегація спільно з Європейською комісією завершила у Брюсселі скринінгові зустрічі за переговорним розділом 11 "Сільське господарство та розвиток сільських територій".

Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, передає Цензор.НЕТ.

Протягом трьох днів роботи українська сторона презентувала 28 тематичних блоків, серед яких - реформи у сільському господарстві, цифровізація галузі, державна підтримка, ринкове регулювання та розвиток аграрного сектору.

Також було представлено рівень узгодження українського законодавства з правом ЄС за напрямами: фінансові та адміністративні структури, сільськогосподарські ринки, політика у сфері якості, органічне виробництво та просування продукції.

"Ці дискусії показали дві ключові речі: ми вже досягли значного прогресу в наближенні аграрної політики до стандартів ЄС, але попереду ще багато роботи. Процес приєднання потребує спільних зусиль та тісної координації. Україна готова йти цим шляхом", - заявив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Башлик.

перемовини (3087) членство в ЄС (1387)
+5
Скрінінг за кластером...
Фу-у-у-х!
Теперт я спокійний...
показати весь коментар
15.09.2025 17:04 Відповісти
+2
Учать нові слова і пздять гроші. Оце бл робота у виплядків.
показати весь коментар
15.09.2025 17:09 Відповісти
+2
Скринінг за кластером, з тематичними блоками переговорних розділів.
показати весь коментар
15.09.2025 17:17 Відповісти
В каком инкубаторе плодят этих *********! Какой ЕС с такой ОПой ?
показати весь коментар
15.09.2025 17:39 Відповісти
такі вумні ..аж страшно (с) )
показати весь коментар
15.09.2025 17:21 Відповісти
Да які скрінінги?) Наші бариги - корумпухи з ніг до голови ніколи не погодяться на ЄС. ))). Їм від місцевої влади до Кийова зараз так комфортно. Вистачить і їм і діткам)))
показати весь коментар
15.09.2025 17:34 Відповісти
От що що а "презентувати" наші .....вміють.Обіцяти,малювати та повітряні замки малювати шоумени вміють.Остап Бендер би позазрив.Нью-Васюки малювати -то їхнє.А от на ділі все роблять прямо протилежне.Гетьманцев з кабміном в ЄС би максимум двірниками працювали б.А у нас....соціальний ліфт!Хулі!
показати весь коментар
15.09.2025 17:35 Відповісти
П'ятнадцятий кластер десятого скринінгу переговорів про переговори щодо переговорів про вступ до ЄС
показати весь коментар
15.09.2025 17:36 Відповісти
Меня на этом портале за якобы "кацапскую мову" тролят, хотя язык на котором я пишу к кацапам никакого отношения не имеет! А скриннинг, тролинг, фишинг, буллинг, членинг в разных кластерах? Это украинська мова?
показати весь коментар
15.09.2025 17:36 Відповісти
Вибач, а до кого має відношення російська мова?
показати весь коментар
15.09.2025 18:07 Відповісти
Вы достаточно пожилой, и умный( судя по национальным приоритетам ) Вы прекрасно знаете ответ на вопрос!
показати весь коментар
15.09.2025 18:21 Відповісти
Напевно це щось венеричне
показати весь коментар
15.09.2025 17:56 Відповісти
Можете повісити собі у сортирі.

У ЄС в курсі про війну, яку веде ЗЄрмачня за процвітання корупції.

І в курсі, що до цього залучені всі силові структури, які мали б займатися війною з РФ.
показати весь коментар
15.09.2025 18:00 Відповісти
35 років кластерного скринінгу , передбачувано країна пасе задніх... у фінів , балтійців скринінгу не було, а була тотальна люстрація і інститут негромадянства ! Так би мовити відчуйте різницю
показати весь коментар
15.09.2025 18:01 Відповісти
Здрастє.
ЗЄ спецом створював неконституційні органи, щоб у них могли працювати ригівські кадри.

Згадай, чому у нас Офіс президента, а не Адміністрація - бо тоді б туда не можна було призначити ні Богдана, ні Єрмака, ні Татарова.
А у шаражку, якої нема у Конституції можна хоч самого Януковича взяти.
показати весь коментар
15.09.2025 18:10 Відповісти
 
 