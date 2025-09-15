Україна завершила скринінг за останнім кластером переговорів про членство в ЄС, - Мінекономіки

Українська делегація спільно з Європейською комісією завершила у Брюсселі скринінгові зустрічі за переговорним розділом 11 "Сільське господарство та розвиток сільських територій".

Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, передає Цензор.НЕТ.

Протягом трьох днів роботи українська сторона презентувала 28 тематичних блоків, серед яких - реформи у сільському господарстві, цифровізація галузі, державна підтримка, ринкове регулювання та розвиток аграрного сектору.

Також було представлено рівень узгодження українського законодавства з правом ЄС за напрямами: фінансові та адміністративні структури, сільськогосподарські ринки, політика у сфері якості, органічне виробництво та просування продукції.

"Ці дискусії показали дві ключові речі: ми вже досягли значного прогресу в наближенні аграрної політики до стандартів ЄС, але попереду ще багато роботи. Процес приєднання потребує спільних зусиль та тісної координації. Україна готова йти цим шляхом", - заявив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Башлик.

