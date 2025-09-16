Угорщина блокує процес вступу України в ЄС, посилаючись на громадську думку, - міністр Бока

Угорський уряд аргументує блокування подальшого процесу вступу України до Євросоюзу результатами соціологічного опитування, згідно з яким понад 70% угорців виступають проти такого кроку.

Про це заявив міністр із європейських справ Угорщини Януш Бока, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Політична ситуація в Угорщині така, що понад 70 відсотків угорців не підтримують продовження процесу вступу України. Це політична реальність, яку ми повинні враховувати", - зазначив міністр.

Будапешт виступає проти будь-яких механізмів просування переговорного процесу без погодження всіх країн-членів ЄС, оскільки це, на думку уряду, суперечить процедурі, яка застосовувалася на попередніх етапах розширення ЄС.

Бока також підтвердив, що нещодавно тричі зустрічався з віцепрем’єр-міністром України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарасом Качкою. Міністр охарактеризував ці контакти не як перемовини, а як обговорення для побудови політичної довіри.

Щодо позиції Угорщини стосовно наступного пакета санкцій ЄС проти Росії Бока зазначив, що не може її коментувати, оскільки ще не ознайомився з проєктом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна завершила скринінг за останнім кластером переговорів про членство в ЄС, - Мінекономіки