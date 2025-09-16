Угорщина блокує процес вступу України в ЄС, посилаючись на громадську думку, - міністр Бока
Угорський уряд аргументує блокування подальшого процесу вступу України до Євросоюзу результатами соціологічного опитування, згідно з яким понад 70% угорців виступають проти такого кроку.
Про це заявив міністр із європейських справ Угорщини Януш Бока, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Політична ситуація в Угорщині така, що понад 70 відсотків угорців не підтримують продовження процесу вступу України. Це політична реальність, яку ми повинні враховувати", - зазначив міністр.
Будапешт виступає проти будь-яких механізмів просування переговорного процесу без погодження всіх країн-членів ЄС, оскільки це, на думку уряду, суперечить процедурі, яка застосовувалася на попередніх етапах розширення ЄС.
Бока також підтвердив, що нещодавно тричі зустрічався з віцепрем’єр-міністром України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарасом Качкою. Міністр охарактеризував ці контакти не як перемовини, а як обговорення для побудови політичної довіри.
Щодо позиції Угорщини стосовно наступного пакета санкцій ЄС проти Росії Бока зазначив, що не може її коментувати, оскільки ще не ознайомився з проєктом.
на побутовому рівні, відношення до українців, на побутовому рівні на мадярії в рази краще, ніж у пшеків.
шопало, звісно!
ніколи не виведеш рашку з мадярів
.
ми, ще не всі кластери проскролили...
чи як там?
не володію укроновомовом.
а, оце нововиколупаний навроцький?
Пропоную і всім так голосувати.
мадярський паспорт у українців, це найкраще, що можна придумати для циганів орбана та сіярто!
бо, за законами малярії та єс, ці громадяни, отримують всі блага від мадярії, але користь приносять україні! бо, заробляють та витрачають в україні.
всі люди, хто живе в україні, платить комуналку, хліб воду, їжу, бухло......
тобі не приходило в мозок, як виживають кав'ярні????
чи, вони метом торгують? чи зброєю? чи людьми?
то, кожна філіжанка кави, приносить гроші. а, як що їх сто в день, а як що тисячу в день....
то, може, кожного ранку, якийсь недолугий мадяр, такий же як ти, кожного дня і ганяє двічі на день бусик туди сюди.....
скільки таких "комерсантів"! який повинен бути бізнес, що це вигідно?
Але ж в 2019-му захотіли обрати "папріколу", "хотьпоржом" і т.п. - от і таке сталось...