УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9901 відвідувач онлайн
Новини Позиція Угорщини щодо членства України в ЄС
1 095 28

Угорщина блокує процес вступу України в ЄС, посилаючись на громадську думку, - міністр Бока

Янош Бока про буферну зону в Україні

Угорський уряд аргументує блокування подальшого процесу вступу України до Євросоюзу результатами соціологічного опитування, згідно з яким понад 70% угорців виступають проти такого кроку.

Про це заявив міністр із європейських справ Угорщини Януш Бока, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Політична ситуація в Угорщині така, що понад 70 відсотків угорців не підтримують продовження процесу вступу України. Це політична реальність, яку ми повинні враховувати", - зазначив міністр.

Будапешт виступає проти будь-яких механізмів просування переговорного процесу без погодження всіх країн-членів ЄС, оскільки це, на думку уряду, суперечить процедурі, яка застосовувалася на попередніх етапах розширення ЄС.

Бока також підтвердив, що нещодавно тричі зустрічався з віцепрем’єр-міністром України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарасом Качкою. Міністр охарактеризував ці контакти не як перемовини, а як обговорення для побудови політичної довіри.

Щодо позиції Угорщини стосовно наступного пакета санкцій ЄС проти Росії Бока зазначив, що не може її коментувати, оскільки ще не ознайомився з проєктом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна завершила скринінг за останнім кластером переговорів про членство в ЄС, - Мінекономіки

Автор: 

Угорщина (2472) членство в ЄС (1389) блокування (691)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
А коли цих угрів приймали до ЄС думку у населення країн членів ЄС запитували?
показати весь коментар
16.09.2025 14:20 Відповісти
+3
Я уважно читаю етикетки, і як бачу, що зроблено в Угорщині, то не купую.
Пропоную і всім так голосувати.
показати весь коментар
16.09.2025 14:05 Відповісти
+2
Там тільки два вилупки блокують жаба і його нікчема.
показати весь коментар
16.09.2025 14:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну ось, чувак пояснив, що хороших мадярів майже нема.
показати весь коментар
16.09.2025 14:01 Відповісти
будете здивовані, але:
на побутовому рівні, відношення до українців, на побутовому рівні на мадярії в рази краще, ніж у пшеків.
показати весь коментар
16.09.2025 14:03 Відповісти
відки знаєш гриша
показати весь коментар
16.09.2025 14:06 Відповісти
то, злі язики мелють.
шопало, звісно!
показати весь коментар
16.09.2025 14:08 Відповісти
Jo
показати весь коментар
16.09.2025 14:09 Відповісти
можна вивести мадярів з рашки, але

ніколи не виведеш рашку з мадярів

.
показати весь коментар
16.09.2025 14:20 Відповісти
показати весь коментар
16.09.2025 14:24 Відповісти
імперці *****......
показати весь коментар
16.09.2025 14:28 Відповісти
який, у сраку вступ?
ми, ще не всі кластери проскролили...
чи як там?
не володію укроновомовом.
показати весь коментар
16.09.2025 14:02 Відповісти
Там тільки два вилупки блокують жаба і його нікчема.
показати весь коментар
16.09.2025 14:02 Відповісти
хмммм......
а, оце нововиколупаний навроцький?
показати весь коментар
16.09.2025 14:05 Відповісти
Там в угорців не тільки в Орбана шарики за роліки зайшли
показати весь коментар
16.09.2025 14:02 Відповісти
Угорці це таки як Роберт Броуді "Мадьяр" всі інши то є МУДЬЯри.
показати весь коментар
16.09.2025 14:28 Відповісти
Покидьок бреше.
показати весь коментар
16.09.2025 14:02 Відповісти
Я уважно читаю етикетки, і як бачу, що зроблено в Угорщині, то не купую.
Пропоную і всім так голосувати.
показати весь коментар
16.09.2025 14:05 Відповісти
з 😦1000 одна
показати весь коментар
16.09.2025 14:12 Відповісти
Зассал уряд Угорщини
показати весь коментар
16.09.2025 14:10 Відповісти
А коли цих угрів приймали до ЄС думку у населення країн членів ЄС запитували?
показати весь коментар
16.09.2025 14:20 Відповісти
Впевнений, шо як шоб провети рейд по закарпатюю і всїх, хто тнезаконно отримав паспорт МУДЬЯрії до 2025 року видворити до *************** з позбавленням громадянства України та конфіскацією майна, то громадська думка мудьяр з цього приводу почне стримко змінюватись.
показати весь коментар
16.09.2025 14:27 Відповісти
ти не зрозумів головного!
мадярський паспорт у українців, це найкраще, що можна придумати для циганів орбана та сіярто!
бо, за законами малярії та єс, ці громадяни, отримують всі блага від мадярії, але користь приносять україні! бо, заробляють та витрачають в україні.
показати весь коментар
16.09.2025 14:31 Відповісти
Ну так так. Бус з туристами на угорських номерах пересикає кордон, водій показує не український а угорський паспорт. Фірма має угорську реєстрацію, податки платить Угорщині, а тут він живе по паспорту України отримуя субсидію тощо. Якось так.
показати весь коментар
16.09.2025 14:34 Відповісти
відразу видно, що ти ніколи не був комерсантом!
всі люди, хто живе в україні, платить комуналку, хліб воду, їжу, бухло......
тобі не приходило в мозок, як виживають кав'ярні????
чи, вони метом торгують? чи зброєю? чи людьми?
то, кожна філіжанка кави, приносить гроші. а, як що їх сто в день, а як що тисячу в день....
то, може, кожного ранку, якийсь недолугий мадяр, такий же як ти, кожного дня і ганяє двічі на день бусик туди сюди.....

скільки таких "комерсантів"! який повинен бути бізнес, що це вигідно?
показати весь коментар
16.09.2025 14:48 Відповісти
Ну нєєє)) від мадярщини отримуютт гранти на бізнес в Україні. І так, тут працюють, сюди платять , але на бабки Орбана. В чому профіт орбану? Ну так за нього ці люди голосують, бо мають паспорт Мадярщини
показати весь коментар
16.09.2025 15:07 Відповісти
Мало того: я жодного мадяра на Закарпатті не бачив, який би мріяв переїхати кудась у Нірьхазу з Берегово, маючи бізнес в Украіні на бабки Угорщини
показати весь коментар
16.09.2025 15:10 Відповісти
А в чому «незаконність» отримання другого паспорту?)))
показати весь коментар
16.09.2025 15:05 Відповісти
Україна маї запустити на Будапешт десяток дронів...
показати весь коментар
16.09.2025 14:44 Відповісти
Так прикол у тому, шо угорці не проти вступу україни. Це маніпуляція
показати весь коментар
16.09.2025 15:04 Відповісти
Короче: допоки в Україні не обрати владу, яка дбатиме про інтереси України, нехай навіть через «Кров, важкку працю, сльози і піт» (англ.: Blood, toil, tears, and sweat - Черччіль) - доти щастя Україні не буде.

Але ж в 2019-му захотіли обрати "папріколу", "хотьпоржом" і т.п. - от і таке сталось...
показати весь коментар
16.09.2025 15:13 Відповісти
 
 