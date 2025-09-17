Словаччина не відмовиться від нафти РФ під тиском США, поки не матиме достатніх альтернатив, - міністерка економіки Сакова

Міністерка економіки Словаччини Деніса Сакова заявила, що країна не може відмовитися від імпорту російської нафти та газу під тиском адміністрації президента США Дональда Трампа, доки не створить достатньо альтернативних маршрутів і джерел постачання.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

За словами Сакової, поспішне рішення може серйозно зашкодити промисловості та економіці країни. Вона підкреслила, що перш ніж брати на себе зобов’язання щодо повної відмови від російських енергоносіїв, необхідно створити інфраструктуру для підтримки альтернативних поставок.

Міністр уточнила, що цього тижня під час зустрічі у Відні з міністром енергетики США Крісом Райтом чітко окреслила позицію Братислави. За її словами, американська сторона визнала потребу у розвитку нових енергетичних проєктів у Європі.

Сакова наголосила, що уряд Словаччини готовий зупинити співпрацю з Росією в енергетичній сфері, щойно з’явиться достатня інфраструктура та пропускна здатність для альтернативних маршрутів. Водночас вона попередила, що повне припинення поставок із РФ наразі становить ризик, адже Словаччина знаходиться в кінці існуючих західних шляхів постачання.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, коли всі країни НАТО припинять купувати у неї нафту.

