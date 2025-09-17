УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9524 відвідувача онлайн
Новини Експорт нафти РФ
729 9

Словаччина не відмовиться від нафти РФ під тиском США, поки не матиме достатніх альтернатив, - міністерка економіки Сакова

Словаччина

Міністерка економіки Словаччини Деніса Сакова заявила, що країна не може відмовитися від імпорту російської нафти та газу під тиском адміністрації президента США Дональда Трампа, доки не створить достатньо альтернативних маршрутів і джерел постачання.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

За словами Сакової, поспішне рішення може серйозно зашкодити промисловості та економіці країни. Вона підкреслила, що перш ніж брати на себе зобов’язання щодо повної відмови від російських енергоносіїв, необхідно створити інфраструктуру для підтримки альтернативних поставок.

Міністр уточнила, що цього тижня під час зустрічі у Відні з міністром енергетики США Крісом Райтом чітко окреслила позицію Братислави. За її словами, американська сторона визнала потребу у розвитку нових енергетичних проєктів у Європі.

Сакова наголосила, що уряд Словаччини готовий зупинити співпрацю з Росією в енергетичній сфері, щойно з’явиться достатня інфраструктура та пропускна здатність для альтернативних маршрутів. Водночас вона попередила, що повне припинення поставок із РФ наразі становить ризик, адже Словаччина знаходиться в кінці існуючих західних шляхів постачання.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, коли всі країни НАТО припинять купувати у неї нафту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ціни на нафту знизились після різкого стрибка напередодні через ризик скорочення експорту з РФ, – Reuters

Автор: 

нафта (5860) росія (67792) Словаччина (1201)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вчора ж Хорватія сказала шо готова переправляти до фіців нафту і газ
показати весь коментар
17.09.2025 17:27 Відповісти
То погана нафта, легка. Не в сенсі брент-уралс, а без відкатів і бонусів.
показати весь коментар
17.09.2025 17:38 Відповісти
все набагато простіше, шановна пані словацька міністерко:

«Я проснулся утром рано -
Нет Луиса Корвалана
Вот она, вот она,
Хунта поработала».

.
показати весь коментар
17.09.2025 18:04 Відповісти
короче кажучи:

найліпших венсеремось фіці і його банді !

.
показати весь коментар
17.09.2025 18:05 Відповісти
До Словаччини не може бути запитань ... запитання до України - як це на 12-й рік кацапської агресії Україна , й досі , транспортує кацапську нафту ?!
показати весь коментар
17.09.2025 17:27 Відповісти
Тому що країни ЄС купують. А у них вето. Хоча вето вони і так застосовують, але все одне страшно. Для цього треба cojones de hierro. І трохи розуму, щоб спланувати все так, щоб кцпи залишились винними. Але у зелені немає ні першого, ні другого.
показати весь коментар
17.09.2025 17:42 Відповісти
Якщо йти від чоловіка, то треба підготвати собі коханця, щоб був не гіршим. Це кожна міністерка економіки знає
показати весь коментар
17.09.2025 17:37 Відповісти
Простими словами- побудуйте нам нафтогони і нафту безкоштовну по ним, тоді згодні.
показати весь коментар
17.09.2025 17:54 Відповісти
Сракова з цього має частку..
показати весь коментар
17.09.2025 17:59 Відповісти
 
 