Словакия не откажется от нефти РФ под давлением США, пока не будет иметь достаточных альтернатив, - министр экономики Сакова

Министр экономики Словакии Дениса Сакова заявила, что страна не может отказаться от импорта российской нефти и газа под давлением администрации президента США Дональда Трампа, пока не создаст достаточно альтернативных маршрутов и источников поставок.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

По словам Саковой, поспешное решение может серьезно навредить промышленности и экономике страны. Она подчеркнула, что прежде чем брать на себя обязательства по полному отказу от российских энергоносителей, необходимо создать инфраструктуру для поддержки альтернативных поставок.

Министр уточнила, что на этой неделе во время встречи в Вене с министром энергетики США Крисом Райтом четко очертила позицию Братиславы. По ее словам, американская сторона признала потребность в развитии новых энергетических проектов в Европе.

Сакова отметила, что правительство Словакии готово остановить сотрудничество с Россией в энергетической сфере, как только появится достаточная инфраструктура и пропускная способность для альтернативных маршрутов. В то же время она предупредила, что полное прекращение поставок из РФ сейчас представляет риск, ведь Словакия находится в конце существующих западных путей поставки.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против России, когда все страны НАТО прекратят покупать у нее нефть.

