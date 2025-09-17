РУС
Словакия не откажется от нефти РФ под давлением США, пока не будет иметь достаточных альтернатив, - министр экономики Сакова

Министр экономики Словакии Дениса Сакова заявила, что страна не может отказаться от импорта российской нефти и газа под давлением администрации президента США Дональда Трампа, пока не создаст достаточно альтернативных маршрутов и источников поставок.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

По словам Саковой, поспешное решение может серьезно навредить промышленности и экономике страны. Она подчеркнула, что прежде чем брать на себя обязательства по полному отказу от российских энергоносителей, необходимо создать инфраструктуру для поддержки альтернативных поставок.

Министр уточнила, что на этой неделе во время встречи в Вене с министром энергетики США Крисом Райтом четко очертила позицию Братиславы. По ее словам, американская сторона признала потребность в развитии новых энергетических проектов в Европе.

Сакова отметила, что правительство Словакии готово остановить сотрудничество с Россией в энергетической сфере, как только появится достаточная инфраструктура и пропускная способность для альтернативных маршрутов. В то же время она предупредила, что полное прекращение поставок из РФ сейчас представляет риск, ведь Словакия находится в конце существующих западных путей поставки.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против России, когда все страны НАТО прекратят покупать у нее нефть.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Цены на нефть снизились после резкого скачка накануне из-за риска сокращения экспорта из РФ, - Reuters

Вчора ж Хорватія сказала шо готова переправляти до фіців нафту і газ
17.09.2025 17:27 Ответить
То погана нафта, легка. Не в сенсі брент-уралс, а без відкатів і бонусів.
17.09.2025 17:38 Ответить
все набагато простіше, шановна пані словацька міністерко:

«Я проснулся утром рано -
Нет Луиса Корвалана
Вот она, вот она,
Хунта поработала».

.
17.09.2025 18:04 Ответить
короче кажучи:

найліпших венсеремось фіці і його банді !

.
17.09.2025 18:05 Ответить
До Словаччини не може бути запитань ... запитання до України - як це на 12-й рік кацапської агресії Україна , й досі , транспортує кацапську нафту ?!
17.09.2025 17:27 Ответить
Тому що країни ЄС купують. А у них вето. Хоча вето вони і так застосовують, але все одне страшно. Для цього треба cojones de hierro. І трохи розуму, щоб спланувати все так, щоб кцпи залишились винними. Але у зелені немає ні першого, ні другого.
17.09.2025 17:42 Ответить
Якщо йти від чоловіка, то треба підготвати собі коханця, щоб був не гіршим. Це кожна міністерка економіки знає
17.09.2025 17:37 Ответить
Простими словами- побудуйте нам нафтогони і нафту безкоштовну по ним, тоді згодні.
17.09.2025 17:54 Ответить
Сракова з цього має частку..
17.09.2025 17:59 Ответить
 
 