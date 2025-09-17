Ціни на нафту знизились після різкого стрибка напередодні через ризик скорочення експорту з РФ, – Reuters
Світові ціни на нафту знижуються, трейдери оцінюють можливість перебоїв з постачанням нафти з РФ.
Після вчорошнього зростання на понад 1%, на ранкових торгах середи еталонні сорти Brent та WTI дешевшають на 0,2% – до $68,33 та $64,39 відповідно, повідомляє Reuters.
Аналітики відзначають поточний фокус ринку на потенційних перебоях з постачанням нафти з РФ і пов’язаній з цим волатильності. Так, напередодні стало відомо, що Росії можливо доведеться скоротити видобутору після ударів БпЛА по експортних портах і НПЗ.
Паралельно з цим, інвестори очікують рішення ФРС за підсумками засідання 16–17 вересня – базовий сценарій передбачає зниження ставки на 25 б.п.
На ринок також впливають попередні дані API, які свідчать про зниження запасів сирої нафти у США на 3,42 млн бар. і бензину на 691 тис. бар. за тиждень, що закінчився 12 вересня, тоді як обсяг дистилятів зріс на 1,91 млн бар.
Частина аналітиків застерігає, що попри підтримку від геополітики та слабшого долара, у другій половині 2025 року ймовірний надлишок пропозиції, адже OPEC+ підвищує квоти на видобуток.
Раніше повідомлялось, що російським нафтовим компаніям, можливо, доведеться обмежити видобуток через наслідки ударів українських безпілотників, які уразили критично важливі експортні порти та нафтопереробні заводи.
