Світові ціни на нафту зростають через ймовірність нових ударів України по РФ, – Reuters

Ціни на нафту продовжують помірно зростати після вчорашнього підйому, оскільки ринок все ще оцінює можливий вплив на експорт російської сировини через удари українських дронів по її нафтопереробці.

У вівторок вранці еталонний сорт нафти Brent дорожчав до $67,59 за барель (+0,22%), а американська WTI – до $63,45 (+0,24%), повідомляє Reuters.

Побоювання щодо пропозиції нафти на світовому ринку посилюються на тлі інтенсивніших атак на енергетичну інфраструктуру РФ. За словами аналітика IG Тоні Сайкамора, страхи перебоїв від виробника, що забезпечує понад 10% світового видобутку продовжують підтримувати ціни.

З іншого боку, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон не запроваджуватиме додаткові мита на китайські товари, аби стимулювати Пекін обмежити закупівлі російської нафти, якщо європейські країни не введуть власні високі тарифи щодо Китаю та Індії.

Аналітики JP Morgan відзначають, що удари українських дронів по експортному терміналу Приморськ спрямовані на обмеження здатності РФ продавати нафту за кордон, що потенційно додає тиску на котирування. Це, на їхню думку, свідчить про більшу готовність України до дій, здатних кардинально порушити міжнародний ринок.

Додаткову підтримку для цін надають очікування зниження ставки ФРС 16–17 вересня та слабший долар. Індекс долара знизився майже до мінімуму за тиждень, роблячи нафту доступнішою для власників інших валют.

Ринок також враховує скорочення запасів у США та очікує публікацію офіційної статистики в середу. За оцінкою Macquarie, запаси сирої нафти за тиждень, що завершився 12 вересня, могли впасти на 6,4 млн барелів після приросту на 3,9 млн тижнем раніше. Опитування Reuters вказує на ймовірне зниження запасів сирої нафти та бензину при одночасному зростанні дистилятів.

Раніше повідомлялось, що російський порт Приморськ на Балтійському морі – головний логістичний вузол для експорту російської нафти – частково відновив роботу минулої суботи після пошкоджень, спричинених ударами українських безпілотників.