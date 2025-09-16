Росії доведеться зменшити видобуток нафти через наслідки ударів українських дронів, – Reuters

Російським нафтовим компаніям, можливо, доведеться обмежити видобуток через наслідки ударів українських безпілотників, які уразили критично важливі експортні порти та нафтопереробні заводи.

Таке попередження російським видобувним компаніям направив державний оператор нафтопроводів "Транснєфть", який обробляє понад 80% усієї видобутої в Росії нафти, повідомляє Reuters із посиланням на три джерела в галузі.

Зокрема, "Транснефть" вже обмежила можливості російських нафтових компаній зберігати нафту у своїй трубопровідній системі, повідомили два співрозмовники агентства, близькі до російських нафтових компаній.

Крім того, "Транснєфть" попередила виробників, що їй доведеться обмежити приймання нафти для транспортування, якщо її інфраструктура зазнає подальших пошкоджень, додали джерела.

За останні тижні українські безпілотники вразили щонайменше 10 нафтопереробних заводів, зменшивши потужності для переробки нафти у РФ майже на 20%, а також та пошкодили інфраструктури ключових для експорту російської нафти портів Усть-Луга та Приморськ на Балтійському морі.

Через це Росія, на яку припадає 9% світового видобутку нафти, зрештою може бути змушена скоротити видобуток, припустили джерела Reuters.

Росія, на відміну від провідного виробника ОПЕК Саудівської Аравії, не має значних можливостей для накопичення нафти. При цьому група країн ОПЕК+ збільшують квоти на видобуток, зокрема квота Росії має зрости до 9,45 мільйона барелів на день цього місяця з 9,34 мільйона барелів на день у серпні.

"Здатність Росії нарощувати видобуток нафти зараз під загрозою через обмежені потужності для зберігання", – йдеться в записці американського банку J.P. Morgan.

Перебої в роботі нафтопереробних заводів також негативно вплинуть на видобуток через перевантаження сховищ пише Goldman Sachs.

Втім, обидва банки заявили, що видобуток нафти у РФ знизиться лише незначно, оскільки попит на неї підтримуватимуть азійські покупці.

Як повідомлялося, минулої п'ятниці російський порт "Приморськ" на Балтійському морі, через який на експорт відправляється більше чверті всієї проданої за кордон морем російської нафти, призупинив відвантаження через атаку українських безпілотників.

За даними Reuters, удари дронів призвели до пожежі двох танкерів класу Aframax ємністю 700 тис. барелів кожен – Kusto і Cai Yun. Обидва зареєстровані на Сейшельських островах. Це перший удар безпілотників по одному з найбільших експортних терміналів нафти та палива в Росії, зауважувало агентство.

Крім того, після атаки українських безпілотників минулими вихідними один з найбільших нафтопереробних заводів у Росії – "Киришинефтеоргсинтез" у Ленінградській області (ТОВ "Кинеф") – зупинив роботу ключового переробного блоку.

Порт Приморськ частково відновив роботу минулої суботи, але наразі він працюватиме зі зниженою потужністю. Крім того, Росія вже втратила частину потужностей для експорту нафти після чергової атаки безпілотника на нафтовий термінал Усть-Луга на Балтійському морі в серпні. Очікувалося, що у вересні він зможе працювати лише на половину потужності.

Загалом за останні місяці українські безпілотники уразили цілу низку російських НПЗ, частина з них повністю або частково призупинили роботу. За попередніми оцінками Reuters, удари українських безпілотників вивели з ладу щонайменше 17% нафтопереробних потужностей російських НПЗ, які переробляли близько 1,1 млн барелів нафти на добу.