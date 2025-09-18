РУС
Трамп о покупке российской нефти странами ЕС: "Это нечестная игра с США"

трамп

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером возмутился, что некоторые страны ЕС продолжают покупать нефть у России.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Если цена на нефть упадет, очень просто - Россия пойдет на урегулирование (в войне, которую она ведет против Украины. - Ред.). И цена на нефть значительно снизилась, знаете, мы ее сильно снизили. Мы бурили и производили больше нефти, чем кто-либо другой в мире. Мы делали много. Но мне было обидно это видеть. И премьер-министру также было обидно это видеть. И это был не он, а другие страны. И так нельзя делать. Это нечестная игра с Соединенными Штатами, и мы не можем этого допустить", - сказал Трамп.

Он добавил, что "готов делать другие шаги, но не тогда, когда те, за кого я борюсь, покупают нефть в России".

Читайте: США "с большим пониманием" относятся к импорту российских энергоносителей, чем ЕС, - министр Венгрии Бока

"Вызовом для Европы" назвал покупку нефти в России также премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

"Есть ряд европейских стран, которые слишком зависят от энергии из России... Есть одна-две страны, я думаю, которым действительно стоит еще раз пересмотреть вопрос энергетики. Единой волшебной формулы здесь нет. Мы должны иметь более широкий набор санкций, которые мы уже вводили несколько раз, работая вместе с Европой и Соединенными Штатами", - подчеркнул Стармер.

Оба лидера не назвали конкретно, какие именно страны имеют в виду. Как известно, крупнейшими покупателями российской нефти в пределах Евросоюза являются Словакия и Венгрия. Обе эти страны получают нефть по трубопроводу "Дружба" - транзитом через территорию Украины.

Читайте также: Словакия не откажется от нефти РФ под давлением США, пока не будет иметь достаточных альтернатив, - министр экономики Сакова

Трапмпон має рацію, але рація працює не на тій хвилі....!
показать весь комментарий
18.09.2025 19:40 Ответить
Аби Європа грала з США чесно, то Трампу теж треба бути чесним з європейцями, але він опікується виключно інтересами Штатів, от і наслідки.
показать весь комментарий
18.09.2025 19:40 Ответить
Він ніколи не опікувався нічиїми інтересами окрім власних.
показать весь комментарий
18.09.2025 19:47 Ответить
Ось тут він правий на 100 відсотків.
показать весь комментарий
18.09.2025 19:41 Ответить
То так дональде правий -- забрати ЯЗ, підписати отой ********* меморандум, визнати Крим на рівні конгреса українським, а потім відморозиться, та припинити допомогу, ставити на одни ваги Жертву та агресора та додати цілий букет шизоїдних висловлювань, при цьому шукати винних і перекладати свою відповідальність як президента країни-гаранта на інших, -- ото є "чесна гра"-- тіки по кацапськи!,
показать весь комментарий
18.09.2025 19:58 Ответить
в ЄС майже 100% кацапської нафти купляє тільки 2 країни: Угорщина та Словаччина...друзі Донні, який має на них набагато більший вплив ніж будь хто, тож хтось тут лицемірно *******
показать весь комментарий
18.09.2025 19:45 Ответить
Стармер дав дуже прозорий натяк на "одну-дві країни", яким наполегливо порадив "ще раз переглянути питання енергетики"
показать весь комментарий
18.09.2025 19:53 Ответить
орбан і фіцо, ібут роблять Америку-великою...
показать весь комментарий
18.09.2025 19:55 Ответить
Чого насправді хоче руде падло Трамп?
Вся допомога Україні лягла на плечі ЕС, бо США не витрачає на неї жодної копійки.
Альтернативний постачальник викопного палива, якщо хтось взагалі може постачати стільки ж, скільки росія, продаватиме дорожче.

Результат - значне зниження рівня життя громадян ЕС шляхом підвищення цін та/або податків, бо гроші на допомогу Україні і закупівлю нафти й газу за підвищеними цінами нізвідки не візьмуться, їх доведеться взяти з кишень звичайних громадян ЕС.

#уйло хоче не просто капітуляції України, а й того, щоб Европа більше ніколи не взялася нам допомагати, бо навіщо? Все одно росія доб'ється свого, а Европа лише викине сотні мільярдів доларів на поразку. Це постійно каже і Трамп, і Орбан, і Фіцо - що чинити спротив росії це марна справа. Хто підтримує Трампа - просто кінчена мразота...
показать весь комментарий
18.09.2025 19:59 Ответить
 
 