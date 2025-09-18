Трамп о покупке российской нефти странами ЕС: "Это нечестная игра с США"

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером возмутился, что некоторые страны ЕС продолжают покупать нефть у России.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Если цена на нефть упадет, очень просто - Россия пойдет на урегулирование (в войне, которую она ведет против Украины. - Ред.). И цена на нефть значительно снизилась, знаете, мы ее сильно снизили. Мы бурили и производили больше нефти, чем кто-либо другой в мире. Мы делали много. Но мне было обидно это видеть. И премьер-министру также было обидно это видеть. И это был не он, а другие страны. И так нельзя делать. Это нечестная игра с Соединенными Штатами, и мы не можем этого допустить", - сказал Трамп.

Он добавил, что "готов делать другие шаги, но не тогда, когда те, за кого я борюсь, покупают нефть в России".

"Вызовом для Европы" назвал покупку нефти в России также премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

"Есть ряд европейских стран, которые слишком зависят от энергии из России... Есть одна-две страны, я думаю, которым действительно стоит еще раз пересмотреть вопрос энергетики. Единой волшебной формулы здесь нет. Мы должны иметь более широкий набор санкций, которые мы уже вводили несколько раз, работая вместе с Европой и Соединенными Штатами", - подчеркнул Стармер.

Оба лидера не назвали конкретно, какие именно страны имеют в виду. Как известно, крупнейшими покупателями российской нефти в пределах Евросоюза являются Словакия и Венгрия. Обе эти страны получают нефть по трубопроводу "Дружба" - транзитом через территорию Украины.

