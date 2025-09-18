Трамп о покупке российской нефти странами ЕС: "Это нечестная игра с США"
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером возмутился, что некоторые страны ЕС продолжают покупать нефть у России.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Если цена на нефть упадет, очень просто - Россия пойдет на урегулирование (в войне, которую она ведет против Украины. - Ред.). И цена на нефть значительно снизилась, знаете, мы ее сильно снизили. Мы бурили и производили больше нефти, чем кто-либо другой в мире. Мы делали много. Но мне было обидно это видеть. И премьер-министру также было обидно это видеть. И это был не он, а другие страны. И так нельзя делать. Это нечестная игра с Соединенными Штатами, и мы не можем этого допустить", - сказал Трамп.
Он добавил, что "готов делать другие шаги, но не тогда, когда те, за кого я борюсь, покупают нефть в России".
"Вызовом для Европы" назвал покупку нефти в России также премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
"Есть ряд европейских стран, которые слишком зависят от энергии из России... Есть одна-две страны, я думаю, которым действительно стоит еще раз пересмотреть вопрос энергетики. Единой волшебной формулы здесь нет. Мы должны иметь более широкий набор санкций, которые мы уже вводили несколько раз, работая вместе с Европой и Соединенными Штатами", - подчеркнул Стармер.
Оба лидера не назвали конкретно, какие именно страны имеют в виду. Как известно, крупнейшими покупателями российской нефти в пределах Евросоюза являются Словакия и Венгрия. Обе эти страны получают нефть по трубопроводу "Дружба" - транзитом через территорию Украины.
ібутроблять Америку-великою...
Вся допомога Україні лягла на плечі ЕС, бо США не витрачає на неї жодної копійки.
Альтернативний постачальник викопного палива, якщо хтось взагалі може постачати стільки ж, скільки росія, продаватиме дорожче.
Результат - значне зниження рівня життя громадян ЕС шляхом підвищення цін та/або податків, бо гроші на допомогу Україні і закупівлю нафти й газу за підвищеними цінами нізвідки не візьмуться, їх доведеться взяти з кишень звичайних громадян ЕС.
#уйло хоче не просто капітуляції України, а й того, щоб Европа більше ніколи не взялася нам допомагати, бо навіщо? Все одно росія доб'ється свого, а Европа лише викине сотні мільярдів доларів на поразку. Це постійно каже і Трамп, і Орбан, і Фіцо - що чинити спротив росії це марна справа. Хто підтримує Трампа - просто кінчена мразота...