Трамп "довольно эмоционально" относится к вопросу войны в Украине, - Песков

Трамп заявил, что Путин его подвел: Кремль отреагировал

В Кремле отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа о том, что диктатор Владимир Путин его подвел относительно прекращения войны РФ против Украины. Москва считает, что глава Белого дома "довольно эмоционально" относится к этому.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, его цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

У него спросили, как Путин отреагировал на обвинения Трампа.

По словам Пескова, Кремль исходит из того, что Трамп и США "сохраняют свою политическую волю и намерение в дальнейшем прилагать усилия для содействия украинскому урегулированию".

"Поэтому, конечно, президент Трамп довольно эмоционально, скажем так, относится к этой теме (войны России против Украины - ред.). Это абсолютно понятно", - добавил он.

Также представитель Путина начал убеждать, что российский диктатор якобы "сохраняет готовность "урегулировать" войну "политико-дипломатическим путем", но препятствием ему в этом является руководство Украины и европейские страны, которые делают все, чтобы "дальше идти по пути конфронтации".

Напомним, накануне Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин его подвел.

По его словам, он считал завершение войны РФ в Украине самой легкой задачей из-за своих отношений с Путиным, но сделать это оказалось гораздо сложнее.

Впоследствии он заявил, что сейчас не время просить диктатора России Владимира Путина о прекращении огня в Украине.

кремль (739) Песков Дмитрий (2001) путин владимир (32209) Трамп Дональд (6640)
У Трампа емоції, а у ***** з оточенням, діарея стареча!!!
Скульптор із сруськай якутії, не справляється з таким лайном!!
показать весь комментарий
19.09.2025 21:28 Ответить
Пішли ви обидва, точніше, троє, нах...( Трамп, піськов та путін )
показать весь комментарий
19.09.2025 21:29 Ответить
Треба його трохи присадити - натякнувши на грішки молодості - піськов
показать весь комментарий
19.09.2025 21:30 Ответить
Що за новини, Цензор? Сьогодні бенефіс трампа?
показать весь комментарий
19.09.2025 21:30 Ответить
Піськова бенефіс ...))
показать весь комментарий
19.09.2025 21:37 Ответить
слухати ***** та його челядь; і ще й вірити їм - себе не поважати.
Втім, так само і стосовно трумпа...
показать весь комментарий
19.09.2025 21:45 Ответить
Пора ботоксного за вухо в Гаагу.Як ад'ютанту бункерного *****,тобі пєсков,надається почесна роль доставити його на нари.Двійників не брати.
показать весь комментарий
19.09.2025 21:52 Ответить
О! пуйло вже піськову дозволив краснова нахєр посилать!
показать весь комментарий
19.09.2025 21:55 Ответить
 
 