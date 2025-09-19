Трамп "довольно эмоционально" относится к вопросу войны в Украине, - Песков

В Кремле отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа о том, что диктатор Владимир Путин его подвел относительно прекращения войны РФ против Украины. Москва считает, что глава Белого дома "довольно эмоционально" относится к этому.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, его цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

У него спросили, как Путин отреагировал на обвинения Трампа.

По словам Пескова, Кремль исходит из того, что Трамп и США "сохраняют свою политическую волю и намерение в дальнейшем прилагать усилия для содействия украинскому урегулированию".

"Поэтому, конечно, президент Трамп довольно эмоционально, скажем так, относится к этой теме (войны России против Украины - ред.). Это абсолютно понятно", - добавил он.

Также представитель Путина начал убеждать, что российский диктатор якобы "сохраняет готовность "урегулировать" войну "политико-дипломатическим путем", но препятствием ему в этом является руководство Украины и европейские страны, которые делают все, чтобы "дальше идти по пути конфронтации".

Напомним, накануне Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин его подвел.

По его словам, он считал завершение войны РФ в Украине самой легкой задачей из-за своих отношений с Путиным, но сделать это оказалось гораздо сложнее.

Впоследствии он заявил, что сейчас не время просить диктатора России Владимира Путина о прекращении огня в Украине.

