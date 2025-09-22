Російський реваншизм не слабшає, варто йому протистояти, - глава МЗС Німеччини Вадефуль

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав протистояти російському реваншизму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на dpa.

Глава МЗС ФРН прибув до Нью-Йорка, де на терміновому засіданні Радбезу ООН обговорять порушення Росією повітряного простору Естонії.

Мета зустрічі - чітко дати зрозуміти, що "будуть наслідки, якщо будуть подальші порушення", - сказав Вадефуль.

"Російський реваншизм не слабшає. І ми повинні протистояти йому за допомогою сили закону", - додав він.

Читайте: Пєсков про порушення повітряного простору Естонії: "Російські пілоти завжди діяли відповідно до міжнародного права"

Що передувало?

Нагадаємо, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.

Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала лідерів ЄС якнайшвидше схвалити 19-й пакет санкцій проти РФ.

Через інцидент Естонія попросила консультації НАТО.

Своєю чергою Міноборони Росії заявило, що їхні МіГи нібито "не порушували" повітряний простір Естонії.

Також читайте: Вадефуль: США мають запровадити санкції проти РФ, анонсовані ще на початку літа