Новини Санкції США проти Росії
816 4

Вадефуль: США мають запровадити санкції проти РФ, анонсовані ще на початку літа

Йоганн Вадефуль про подальшу підтримку України

Європа має встановити чіткі межі для стримування агресії Росії, оскільки Путін діятиме так, як йому дозволять.

Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Вадефуль наголосив, що останні порушення повітряного простору Польщі та Румунії російськими дронами показують, що Москва не прагне миру, а навпаки - ескалації. Він підкреслив, що атаки на критичну інфраструктуру та пошкодження підводних кабелів спрямовані проти безпеки союзників ЄС і мають на меті сіяти невпевненість і недовіру.

Міністр зазначив, що ЄС вже готує 19-й пакет санкцій проти РФ, і висловив сподівання на його швидке погодження. "Окрім того, ми закликаємо американську сторону зрештою запровадити анонсовані ще на початку літа санкції проти Росії. Ми знаємо, що понад 90 сенаторів погоджуються з цим. І я запитую себе: чому це не втілюється у життя?" - сказав Вадефуль.

Міністерка закордонних справ Швеції Марія Мармельд Стенергард додала, що ЄС і НАТО перебувають у довгостроковій конфронтації з Росією і підкреслила необхідність продовжувати підтримку України у військовій, гуманітарній, економічній та політичній сферах.

Вадефуль зазначив, що свобода, яку захищає Україна, є основою європейської безпеки, тому Німеччина, Швеція та партнери готові підтримувати Україну максимально широко: постачати зброю, надавати навчання, гарантії безпеки та підтримувати санкції проти РФ.

Автор: 

