Вадефуль: США должны ввести санкции против РФ, анонсированные еще в начале лета

Европа должна установить четкие границы для сдерживания агрессии России, поскольку Путин будет действовать так, как ему позволят.

Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Вадефуль подчеркнул, что последние нарушения воздушного пространства Польши и Румынии российскими дронами показывают, что Москва не стремится к миру, а наоборот - к эскалации. Он подчеркнул, что атаки на критическую инфраструктуру и повреждения подводных кабелей направлены против безопасности союзников ЕС и имеют целью сеять неуверенность и недоверие.

Министр отметил, что ЕС уже готовит 19-й пакет санкций против РФ, и выразил надежду на его быстрое согласование. "Кроме того, мы призываем американскую сторону, в конце концов, ввести анонсированные еще в начале лета санкции против России. Мы знаем, что более 90 сенаторов согласны с этим. И я спрашиваю себя: почему это не воплощается в жизнь?" - сказал Вадефуль.

Министр иностранных дел Швеции Мария Мармельд Стенергард добавила, что ЕС и НАТО находятся в долгосрочной конфронтации с Россией и подчеркнула необходимость продолжать поддержку Украины в военной, гуманитарной, экономической и политической сферах.

Вадефуль отметил, что свобода, которую защищает Украина, является основой европейской безопасности, поэтому Германия, Швеция и партнеры готовы поддерживать Украину максимально широко: поставлять оружие, предоставлять обучение, гарантии безопасности и поддерживать санкции против РФ.

