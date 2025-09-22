Российский реваншизм не ослабевает, ему нужно противостоять, - глава МИД Германии Вадефуль

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль призвал противостоять российскому реваншизму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dpa.

Глава МИД ФРГ прибыл в Нью-Йорк, где на срочном заседании Совбеза ООН обсудят нарушение Россией воздушного пространства Эстонии.

Цель встречи - четко дать понять, что "будут последствия, если будут дальнейшие нарушения", - сказал Вадефуль.

"Российский реваншизм не ослабевает. И мы должны противостоять ему с помощью силы закона", - добавил он.

Читайте: Песков о нарушении воздушного пространства Эстонии: "Российские пилоты всегда действовали в соответствии с международным правом"

Что предшествовало?

Напомним, 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 без разрешения залетели в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, оставшись там на 12 минут.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас осудила нарушение воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала лидеров ЕС как можно быстрее одобрить 19-й пакет санкций против РФ.

Из-за инцидента Эстония попросила консультации НАТО.

В свою очередь Минобороны России заявило, что их МиГи якобы "не нарушали" воздушное пространство Эстонии.

Также читайте: Вадефуль: США должны ввести санкции против РФ, анонсированные еще в начале лета