Глава МЗС Естонії Цахкна в Радбезі ООН показав докази порушення російськими літаками естонського повітряного простору. ФОТО

У понеділок, 22 вересня, під час засідання Ради безпеки ООН міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна показав докази порушення російськими літаками повітряного простору його країни у пʼятницю, 19 вересня.

На позачерговому засіданні Радбезу ООН перший заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський відкинув звинувачення в провокації проти Естонії. Він заявив, що доказів порушення літаками РФ повітряного простору Естонії немає.

Натомість Цахкна, коли йому надали слово, продемонстрував присутнім роздруківку, де вказані дані з радарів повітряного спостереження Естонії з зафіксованими цілями.

Також естонський міністр продемонстрував присутнім фото всіх трьох російських винищувачів МіГ-31, які залетіли минулої пʼятниці в повітряний простір Естонії, де видно, що ті були "оснащені ракетами і готові до бою".

"Це порушення є абсолютно очевидним, і Росія знову бреше, як вона вже брехала кілька разів раніше. Ми пам'ятаємо окупацію Грузії в 2008 році, Крим в 2014 році, агресію проти України в 2022 році... Тож, будь ласка, не брешіть знову. Тверді докази є",- звернувся дипломат до росіян.

Нагадаємо, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.

Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала лідерів ЄС якнайшвидше схвалити 19-й пакет санкцій проти РФ.

Через інцидент Естонія попросила консультації НАТО.

Своєю чергою Міноборони Росії заявило, що їхні МіГи нібито "не порушували" повітряний простір Естонії.

