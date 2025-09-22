Порушення повітряного простору суверенних держав Європи є неприпустимими, - ООН

В ООН заявили, що порушення повітряного простору суверенних країн є неприпустимими. Серія останніх інцидентів в Європі загрожує спільній безпеці.

Про це заявив помічник генерального секретаря ООН у справах Європи, Центральної Азії, Північної й Південної Америки Мирослав Єнча на засіданні Ради Безпеки ООН, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами Єнчі, останні інциденти з російськими літаками та безпілотниками в повітряному просторі європейських держав підвищують ризики для регіональної безпеки.

Він нагадав про випадки вторгнення літаків РФ в Естонію 19 вересня, а перед цим, 12-13 вересня, російські безпілотники зайшли в повітряний простір Польщі та Румунії.

"Ця серія останніх інцидентів ще більше підкреслює високий рівень напруженості, що загрожує європейській безпеці, тоді як війна в Україні триває", - наголосили в ООН.

Він також поінформував членів Радбезу, що минулими вихідними Росія знову атакувала Україну дронами й ракетами, внаслідок чого є загиблі та поранені.

"Світ просто не може дозволити, щоб ця небезпека вийшла з-під контролю й щоб руйнівна війна в Україні ще більше посилювалася та поширилася", - додав Єнча.

Він закликав до "повного, негайного й безумовного припинення вогню, щоб прокласти шлях до справедливого, тривалого й всеосяжного миру в Україні відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та резолюцій ООН".

Нагадаємо, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.

Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала лідерів ЄС якнайшвидше схвалити 19-й пакет санкцій проти РФ.

Через інцидент Естонія попросила консультації НАТО.

Своєю чергою Міноборони Росії заявило, що їхні МіГи нібито "не порушували" повітряний простір Естонії.

