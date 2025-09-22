УКР
Порушення повітряного простору суверенних держав Європи є неприпустимими, - ООН

ООН

В ООН заявили, що порушення повітряного простору суверенних країн є неприпустимими. Серія останніх інцидентів в Європі загрожує спільній безпеці.

Про це заявив помічник генерального секретаря ООН у справах Європи, Центральної Азії, Північної й Південної Америки Мирослав Єнча на засіданні Ради Безпеки ООН, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ. 

За словами Єнчі, останні інциденти з російськими літаками та безпілотниками в повітряному просторі європейських держав підвищують ризики для регіональної безпеки.

Він нагадав про випадки вторгнення літаків РФ в Естонію 19 вересня, а перед цим, 12-13 вересня, російські безпілотники зайшли в повітряний простір Польщі та Румунії.

"Ця серія останніх інцидентів ще більше підкреслює високий рівень напруженості, що загрожує європейській безпеці, тоді як війна в Україні триває", - наголосили в ООН.

Він також поінформував членів Радбезу, що минулими вихідними Росія знову атакувала Україну дронами й ракетами, внаслідок чого є загиблі та поранені.

"Світ просто не може дозволити, щоб ця небезпека вийшла з-під контролю й щоб руйнівна війна в Україні ще більше посилювалася та поширилася", - додав Єнча.

Він закликав до "повного, негайного й безумовного припинення вогню, щоб прокласти шлях до справедливого, тривалого й всеосяжного миру в Україні відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та резолюцій ООН".

Нагадаємо, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.

Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала лідерів ЄС якнайшвидше схвалити 19-й пакет санкцій проти РФ.

Через інцидент Естонія попросила консультації НАТО.

Своєю чергою Міноборони Росії заявило, що їхні МіГи нібито "не порушували" повітряний простір Естонії.

Автор: 

+9
Яма з опаришами булькнула.
22.09.2025 18:33 Відповісти
+7
а повномасштабне вторгнення та анексія територій як? ))

ООН має здохнути ..як й пуйло ..і Оманська Гнида
22.09.2025 18:30 Відповісти
+6
Моцно!
Москалі мабуть всрались.
Від реготу.
22.09.2025 18:57 Відповісти
а повномасштабне вторгнення та анексія територій як? ))

ООН має здохнути ..як й пуйло ..і Оманська Гнида
22.09.2025 18:30 Відповісти
Какова позиция Поднебесной ?

"За мир во всьом мире ?"

.
22.09.2025 19:30 Відповісти
І?... Все, розходимось. Рота закрив, робоче місце прибрано, можна і додому.
22.09.2025 18:32 Відповісти
Яма з опаришами булькнула.
22.09.2025 18:33 Відповісти
Браво. Спасибо что напомнили!
Необычайно эффективное собрание говорильщиков! Всем премии, отгулы и начисление оздоровительных + молоко, кальций, шампунь и газированную воду
22.09.2025 18:36 Відповісти
війна і вбивства припустимі, особливя якщо ти чле +н радбезу, а от порушувати протір ті хто вбивають і гвалтують дітей і дорослих, не можуть? це якийсь дивний оон
22.09.2025 18:42 Відповісти
мдеее... ПОТУЖНО!
22.09.2025 18:45 Відповісти
Світ явно зажрався ..обіжрався.. і втратив орієнтири
22.09.2025 18:49 Відповісти
Засудили і закликали, ну і клас, що ще потрібно
22.09.2025 18:50 Відповісти
Мертва організація, яка створює вигляд, ніби вона на щось ще впливає і від неї щось залежить.🤦‍♂️
Головне не забувайте платити вчасно внески.🤬
22.09.2025 18:51 Відповісти
Патужний пук у калюжу, власне як й завжди
22.09.2025 18:52 Відповісти
Моцно!
Москалі мабуть всрались.
Від реготу.
22.09.2025 18:57 Відповісти
А нєбєнзя заявив, їх там не було і пішов пити кохве з Мирославом Єнчею.
22.09.2025 19:14 Відповісти
Чому не припустимим? А рашсти порушили і за це їм нічого не було. Значит все припустимо.
22.09.2025 19:20 Відповісти
 
 