Відео вбивств або поранення українців на російських телеграм-каналах прирівнюється до воєнного злочину, - комісія ООН

Російські телеграм-канали, які адмініструють виконавці атак або особи, пов'язані з російськими підрозділами БПЛА, поширили сотні відео, на яких зображено вбивства або поранення українських цивільних осіб. Це прирівнюється до воєнного злочину, оскільки це посягання на людську гідність.

Про це заявила Незалежна міжнародна комісія з розслідування щодо України у своєму останньому оновленні Раді з прав людини, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що російські канали також публікували погрозливі дописи, в яких оголошували про нові атаки та закликали людей залишати свої будинки.

У травні цього року Комісія дійшла висновку, що атаки безпілотників на Херсонщині були масштабними та систематичними — тому їх кваліфікують як злочини проти людяності у вигляді вбивств.

Окрім того, зібрані докази підтверджують, що подібні удари по цивільному населенню та обʼєктах цивільної інфраструктури також були в Дніпропетровській та Миколаївській областях.

У звіті ООН йдеться про те, що обставини атак у населених пунктах, розташованих уздовж правого берега Дніпра, вказують на намір їх виконавців вбивати, калічити та знищувати. Російська армія обстрілює ці три області з позицій на лівому березі Дніпра на відстані понад 300 кілометрів.

Для цього вони використовують безпілотники, які оснащені системами спостереження та стеження за цілями в режимі реального часу. Ці безпілотники часто переслідували своїх жертв на великі відстані та скидали на них вибухівку — через це люди гинули та отримували поранення. Крім того, Комісія пише, що також фіксувала удари по каретах швидкої допомоги та інших екстрених службах, а це перешкоджало їм прибути на потрібне місце призначення.

У доповіді Комісія ООН наголошує, що ці атаки мають руйнівний вплив на цивільне населення постраждалих районів.

Російські війська своїми атаками зробили цілі населені пункти непридатними для життя. Основні послуги та магазини перестали працювати. Терор змусив тисячі людей покинути свої домівки.

"Автобуси перестали їздити, магазини закриті, дрони були скрізь — якщо раніше за добу літало кілька безпілотників, то до того часу в повітрі було вже три, чотири, пʼять щогодини. Вийти на вулицю стало неможливо", - розповіла жителька села Антонівка, яка залишила його після численних атак.

Комісія вважає, що дії російських військових можна розцінювати як злочин проти людяності — примусове виселення людей. Комісія має намір повернутися до цього питання у своїй доповіді на Генеральній Асамблеї у жовтні 2025 року.

"Розслідування атак безпілотників малої дальності, а також депортацій та переміщень, свідчать про скоординовані та організовані дії російської влади, спрямовані на подальше захоплення територій та зміцнення своїх позицій на підконтрольних їй землях України, при цьому змушуючи місцеве населення тікати", - йдеться у звіті.

Крім того, Комісія продовжує розслідувати практику депортації та переміщення дорослих цивільних з окупованих районів Запорізької області.

