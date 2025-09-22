Вже вчетверте РФ супроводжує засідання Генасамблеї ООН вбивствами українців, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Росія вже вчетверте супроводжує вбивствами засідання Генеральної Асамблеї ООН.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Продовжуються рятувальні роботи та розбір завалів після російського удару по Запоріжжю. Керовані авіабомби по цивільній інфраструктурі, по звичайних будинках. Пошкоджено 15 багатоповерхових і 10 приватних будинків. Станом на зараз відомо про трьох загиблих людей. Мої співчуття рідним і близьким.



Під ударами дронів уночі були й Донеччина, Дніпровщина, Сумщина, Київщина, Харківщина та Херсонщина. Загалом понад 140 безпілотників, частина з яких – "шахеди". У Сумах пошкодили підприємство, що виробляє хліб, школу та дитячий садочок. Одна людина поранена. Також є руйнування звичайної школи в Малотаранівці на Донеччині. Всюди, де потрібно, на місцях працюють наші служби", - зазначив президент.

За словами Зеленського, вже починає роботу Генасамблея ООН, лідери збиратимуться в Нью-Йорку.

"І це вже вчетверте Росія супроводжує вбивствами один зі щорічних найвищих світових дипломатичних заходів. Саме тому так важливо, щоб цей дипломатичний тиждень став результативним. Треба діяти, щоб вбивства та війна не ставали рутиною. Потрібен реально сильний тиск на Росію, нові спільні кроки всіх у світі, хто вважає, що міжнародне право повинно запрацювати знову. Європа, США, країни "сімки" та "двадцятки" – всі, хто має реальний вплив на Росію. Сильні санкції, сильний політичний тиск, відповідальність Росії за війну – все це потрібно. Все це буде. Дякую всім, хто допомагає!" - підсумував глава держави.

