Зеленський анонсував зустріч з Трампом наступного тижня. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні анонсував зустріч з президентом США Дональдом Трампом наступного тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Готуємось зараз до дуже напруженого тижня – тижня дипломатії. Багато можемо зробити, якщо партнери будуть чути нас і підтримувати пропозиції, які реально наближають закінчення війни.

Буде тиждень Генеральної Асамблеї ООН – різні заходи, зустрічі. Вже у графіку – майже два десятки зустрічей із лідерами різних країн з усіх частин світу, з усіма, хто давно підтримує Україну й хто серед нових наших партнерів. Перші зустрічі – вже завтра. Плануємо також на тижні зустріч із Президентом Сполучених Штатів Америки. Буде вагома подія щодо повернення українських дітей, які були викрадені Росією, – саміт дійсно глобальний щодо цього.

Важливо, щоб тиждень додав світові налаштованості на сильні дії – без сили мир не пануватиме", - сказав Зеленський.