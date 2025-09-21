УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8107 відвідувачів онлайн
Новини Відео Звернення Зеленського
774 12

Зеленський анонсував зустріч з Трампом наступного тижня. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні анонсував зустріч з президентом США Дональдом Трампом наступного тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Готуємось зараз до дуже напруженого тижня – тижня дипломатії. Багато можемо зробити, якщо партнери будуть чути нас і підтримувати пропозиції, які реально наближають закінчення війни.

Буде тиждень Генеральної Асамблеї ООН – різні заходи, зустрічі. Вже у графіку – майже два десятки зустрічей із лідерами різних країн з усіх частин світу, з усіма, хто давно підтримує Україну й хто серед нових наших партнерів. Перші зустрічі – вже завтра. Плануємо також на тижні зустріч із Президентом Сполучених Штатів Америки. Буде вагома подія щодо повернення українських дітей, які були викрадені Росією, – саміт дійсно глобальний щодо цього.

Дивіться: Понад 1500 дронів, більш як 1280 КАБів і 50 ракет РФ атакували Україну за тиждень: в них виявлено тисячі іноземних компонентів, - Зеленський. ВIДЕО

Важливо, щоб тиждень додав світові налаштованості на сильні дії – без сили мир не пануватиме", - сказав Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (25542) звернення (667) Трамп Дональд (7188)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Аби ви не крали в стікаючої кров'ю України....
Не підуть ті гроші вам на добре. Не буде у вас нащадків щоб їх втримати і витрачати. Піде прахом.
показати весь коментар
21.09.2025 21:01 Відповісти
+4
показати весь коментар
21.09.2025 21:12 Відповісти
+1
Геть мохнатого ішака! Ішак - ганьба для країни та її народу
показати весь коментар
21.09.2025 21:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Аби ви не крали в стікаючої кров'ю України....
Не підуть ті гроші вам на добре. Не буде у вас нащадків щоб їх втримати і витрачати. Піде прахом.
показати весь коментар
21.09.2025 21:01 Відповісти
Громадяни можуть швидко змінити ситуацію,але більшість влаштовує.
показати весь коментар
21.09.2025 21:04 Відповісти
А йому не страшно непердбачуванності Трмпа з можливою цікавістю до МІН ДІЧ гейту ?
показати весь коментар
21.09.2025 21:10 Відповісти
це Байден підігрівав йому як укроЧерчіллю...
показати весь коментар
21.09.2025 21:12 Відповісти
Геть мохнатого ішака! Ішак - ганьба для країни та її народу
показати весь коментар
21.09.2025 21:06 Відповісти
показати весь коментар
21.09.2025 21:12 Відповісти
Наскільки раніше мене цікавили американські новини,
настільки зараз не цікавлять.
Все ясно - принаймні на найближчих роки три.
показати весь коментар
21.09.2025 21:23 Відповісти
Ніяких «ГЕТЬ!», спочатку відповідати в Україні, за дії/бездіяльність, порушення норм Конституції України, з 2019 року, а далі буде…
шуфрич з коломойським, можуть підтвердити….
показати весь коментар
21.09.2025 21:14 Відповісти
Ізраїль своїх не видасть .
показати весь коментар
21.09.2025 21:23 Відповісти
Була ж недавно зустріч. Трамп зацінив новий костюмчик криворіжського модніка і це весь результат зустрічі🤡
показати весь коментар
21.09.2025 21:19 Відповісти
Фільм, пригадався - "Тупий і ще тупіший"...
показати весь коментар
21.09.2025 21:21 Відповісти
Щось такі новини сприймаю з тривогою.розумію,що від рудого нічого доброго очікувати не приходиться.хтось ще його сприймає серйозно?
показати весь коментар
21.09.2025 21:33 Відповісти
 
 