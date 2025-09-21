Понад 1500 дронів, більш як 1280 КАБів і 50 ракет РФ атакували Україну за тиждень: в них виявлено тисячі іноземних компонентів, - Зеленський. ВIДЕО

Протягом тижня Росія запустила по Україні понад 1500 ударних дронів, понад 1280 керованих авіаційних бомб і 50 ракет різних типів, у яких виявлено більш ніж 132 тисячі іноземних компонентів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

Президент наголосив, Росія має відчувати наслідки своїх дій.

"Потрібна достатня протидія, щоб змусити її до миру. Це можна зробити за наявності достатньої сили в нашої армії, нашої далекобійності, завдяки сильним санкціям проти Росії та сильному тиску", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У дронах "Герань-3" знайшли 45 іноземних компонентів, - ГУР МО

Він зауважив, що Україна майже щодня захищається від російських атак.

"За цей тиждень було понад 1500 ударних дронів, понад 1280 керованих авіаційних бомб і 50 ракет різних типів. У цій зброї знайдено тисячі іноземних компонентів - більш ніж 132 тисячі - із різних країн. Європа, Америка, Китай, Японія й десятки інших", - зазначив Зеленський.

За його словами, усі ці технології допомагають створювати Росії зброю у великих масштабах.

Також дивіться: ГУР надало дипломатам докази постачання західних компонентів для виробництва зброї РФ. ФОТОрепортаж

"Все заради терору проти наших людей. І якщо не зупиняти Росію, це точно стане загрозою для країн Європи й Тихоокеанського регіону. Сильні санкції – інструмент, який допоможе це зупинити. Потрібно перекрити всі можливі шляхи постачання, обходу санкцій, тиснути на країни та окремі компанії, які їм допомагають. Партнери мають цю силу – силу, яка має захищати життя. Ми розраховуємо на те, що 19-й пакет санкцій Євросоюзу буде справді болючим та що Сполучені Штати приєднаються до європейців. Дякую всім, хто вже допомагає", - додав Зеленський.