Понад 1500 дронів, більш як 1280 КАБів і 50 ракет РФ атакували Україну за тиждень: в них виявлено тисячі іноземних компонентів, - Зеленський. ВIДЕО

Протягом тижня Росія запустила по Україні понад 1500 ударних дронів, понад 1280 керованих авіаційних бомб і 50 ракет різних типів, у яких виявлено більш ніж 132 тисячі іноземних компонентів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

Президент наголосив, Росія має відчувати наслідки своїх дій.

"Потрібна достатня протидія, щоб змусити її до миру. Це можна зробити за наявності достатньої сили в нашої армії, нашої далекобійності, завдяки сильним санкціям проти Росії та сильному тиску", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У дронах "Герань-3" знайшли 45 іноземних компонентів, - ГУР МО

Він зауважив, що Україна майже щодня захищається від російських атак.

"За цей тиждень було понад 1500 ударних дронів, понад 1280 керованих авіаційних бомб і 50 ракет різних типів. У цій зброї знайдено тисячі іноземних компонентів - більш ніж 132 тисячі - із різних країн. Європа, Америка, Китай, Японія й десятки інших", - зазначив Зеленський.

За його словами, усі ці технології допомагають створювати Росії зброю у великих масштабах.

Також дивіться: ГУР надало дипломатам докази постачання західних компонентів для виробництва зброї РФ. ФОТОрепортаж

"Все заради терору проти наших людей. І якщо не зупиняти Росію, це точно стане загрозою для країн Європи й Тихоокеанського регіону. Сильні санкції – інструмент, який допоможе це зупинити. Потрібно перекрити всі можливі шляхи постачання, обходу санкцій, тиснути на країни та окремі компанії, які їм допомагають. Партнери мають цю силу – силу, яка має захищати життя. Ми розраховуємо на те, що 19-й пакет санкцій Євросоюзу буде справді болючим та що Сполучені Штати приєднаються до європейців. Дякую всім, хто вже допомагає", - додав Зеленський.

Зеленський Володимир (25537) обстріл (30965)
Ну, я тобі за це дякую Zелена неголена гнида. На то твоєй мерзній душинці яку вже Кобзон чекає.
показати весь коментар
21.09.2025 11:17 Відповісти
+5
ви собі не уявляєте скільки руснявихіноземних елементів в ОПі
показати весь коментар
21.09.2025 11:14 Відповісти
+3
Підробляє на пів-ставки на посаді речника Ген.Штабу?
показати весь коментар
21.09.2025 11:12 Відповісти
ви собі не уявляєте скільки руснявихіноземних елементів в ОПі
показати весь коментар
21.09.2025 11:14 Відповісти
Іпони санкції проти клятих виробників тих компонентів .
Смусити кацапію до миру можно лише за умови сильної влади і ЗСУ.Сильна влада це не про тупого наріка-зрадника.
показати весь коментар
21.09.2025 11:16 Відповісти
Ну, я тобі за це дякую Zелена неголена гнида. На то твоєй мерзній душинці яку вже Кобзон чекає.
показати весь коментар
21.09.2025 11:17 Відповісти
Жоден попередній президент не зміг би так чітко прокоментувати ситуацію, як маленький Зеленський!
показати весь коментар
21.09.2025 11:21 Відповісти
Недієздатний імпотент, який вміє тільки скиглити. Не здатен захистити країну? То ****** на свалку Історії і звільни місце для людей, які здатні це зробити! Ти перетворив Україну на тир, де її розстрілюють щоночі, зробив українців заручниками ракет і шахедів! Імпічмент недієздатній потворі!
показати весь коментар
21.09.2025 11:22 Відповісти
О, ішак вже прийняв чергову дозу! То ж чекаємо цілий день поносу на різні теми.
показати весь коментар
21.09.2025 11:25 Відповісти
Нах. нам такий президент, що тільки розповідає і смакує, як Україну б"ють, чим, свільки, скільки чого знищено, спалено, скільки побитих і поранених?
І ***** НЕ РОБИТЬ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОНИ. Будьмо пильні - не повторімо попередніх "досягнень" голобородьків!
показати весь коментар
21.09.2025 11:25 Відповісти
Ми ра**** ****-****.
показати весь коментар
21.09.2025 11:26 Відповісти
Шо це нам дає? - шо в рашці догуя дронів КАБів ракет з іноземною начинкою - їх менше не стає - витягуй вже Фламінго
показати весь коментар
21.09.2025 11:58 Відповісти
До войны был специалистом по жарке шашлыков,через четыре года переквалифицировался в считальщика компонентов,ох..ный прогресс личности
показати весь коментар
21.09.2025 12:15 Відповісти
Хотілося б, почути і про наші "досягнення"
показати весь коментар
21.09.2025 12:23 Відповісти
Кабів по 150 в день пускають.А екмперти казали,ще коли по 100 летіло,що вони от от закінчаться.
показати весь коментар
21.09.2025 12:24 Відповісти
І кажуть що ракет фламінго вже є більше 50.То чому ж не летять?
показати весь коментар
21.09.2025 12:25 Відповісти
Немає рожевої фарби.
показати весь коментар
21.09.2025 13:06 Відповісти
Тебе бы на рояле играть, счетовод.
показати весь коментар
21.09.2025 12:41 Відповісти
Де наші ракети "Фламінго", про які ти обіцяв? А де мільйон дронів? А де фортифікації для ЗСУ? Чув тільки про 100 тисяч бракованих мін, які не вибухають на 20 мільярдів гривень. Ще чув про 5 мільярдів евро, які бізнес-партнери Боневтіка Позорного вкрали з нашої оборони.
показати весь коментар
21.09.2025 12:46 Відповісти
Тебе треба на передок під кабами посидіти тиждень/другий. Швидко прочистить мізок як знайти протидію кабам. 3+років кацапи вже кидають їх, а опі похй, бо до них не долітає.
показати весь коментар
21.09.2025 12:49 Відповісти
показати весь коментар
21.09.2025 12:55 Відповісти
У кожного виробника компонентів,є виробництво з конкретною адресою та з прізвищами керівництва,чим займається сзр України?гаданням на картах таро?
показати весь коментар
21.09.2025 13:05 Відповісти
 
 