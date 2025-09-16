У дронах "Герань-3" знайшли 45 іноземних компонентів, - ГУР МО

У дронах "Герань-3" ідентифікували 45 іноземних деталей з США, Китаю та інших країн, включно з турбореактивним двигуном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Головному управлінні розвідки.

Зазначається, що БпЛА "Герань-3" це аналог іранського реактивного БпЛА Shahed-238.

У серії "У" російського дрона використовується китайський турбореактивний двигун Telefly JT80, який дозволяє йому розвивати швидкість від 300 до 370 км/год. Орієнтовна операційна дальність застосування – до 1000 км.

За даними розвідників, максимальну швидкість польоту "Герань-3" набирає здебільшого в зонах дії українських засобів протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, а також в зонах застосування дронів-перехоплювачів та на термінальних етапах польоту при зниженні на ціль.

Модулі електронних блоків в більшості випадків укомплектовані так само як на бензиновій версії "Герань-2" серії "Ы": стандартна інерційно-навігаційна система SADRA, блок вимірювання повітряного тиску (ADC), блок розподілу потужності (PDU) тощо.

Щоб захищати супутникову навігацію БпЛА "Герань-3" від засобів РЕБ, росіяни використовують завадозахищену супутникову навігаційну систему з адаптивною антенною решіткою (CRPA) на 12 елементів – "КомЕТа-М12".

Також на "Герань-3" встановлюють камеру і систему передачі відео з БпЛА "Герань-2" серії "Ъ".

Загалом розвідники змогли ідентифікувати 45 іноземних компонентів, половина з яких зі США, вісім з Китаю, сім зі Швейцарії, три з Німеччини. два з Британії та один з Японії.

