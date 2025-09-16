В дронах "Герань-3" нашли 45 иностранных компонентов, - ГУР МО

В дронах "Герань-3" идентифицировали 45 иностранных деталей из США, Китая и других стран, включая турбореактивный двигатель.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Главном управлении разведки.

Отмечается, что БПЛА "Герань-3" - это аналог иранского реактивного БПЛА Shahed-238.

В серии "У" российского дрона используется китайский турбореактивный двигатель Telefly JT80, который позволяет ему развивать скорость от 300 до 370 км/ч. Ориентировочная операционная дальность применения - до 1000 км.

По данным разведчиков, максимальную скорость полета "Герань-3" набирает в основном в зонах действия украинских средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, а также в зонах применения дронов-перехватчиков и на терминальных этапах полета при снижении на цель.

Модули электронных блоков в большинстве случаев укомплектованы так же как на бензиновой версии "Герань-2" серии "Ы": стандартная инерционно-навигационная система SADRA, блок измерения воздушного давления (ADC), блок распределения мощности (PDU) и тому подобное.

Чтобы защищать спутниковую навигацию БПЛА "Герань-3" от средств РЭБ, россияне используют помехозащищенную спутниковую навигационную систему с адаптивной антенной решеткой (CRPA) на 12 элементов - "КомЕТа-М12".

Также на "Герань-3" устанавливают камеру и систему передачи видео с БПЛА "Герань-2" серии "Ъ".

В общем разведчики смогли идентифицировать 45 иностранных компонентов, половина из которых из США, восемь из Китая, семь из Швейцарии, три из Германии, два из Британии и один из Японии.

