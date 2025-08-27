Премьеру Канады Карни показали компоненты российского оружия. ФОТОрепортаж
Специалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины во время специального мероприятия с участием президента Украины и иностранных послов ознакомили премьер-министра Канады Марка Карни с технологиями, которые использует российский военно-промышленный комплекс в дронах и ракетах.
Об этом сообщает ГУР Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, среди представленных образцов - системы машинного зрения и искусственного интеллекта, лидары, CRP-антенны, Mesh-модемы и другие компоненты, а также сбитые российские БПЛА Shahed и "Дельта".
Большинство представленных составляющих оружия - западного и китайского производства, что наглядно демонстрирует критическую зависимость российского военно-промышленного комплекса от импортного оборудования и компонентов.
Кроме того, международным партнерам презентовали аналитическую платформу War&Sanctions - цифровой инструмент, позволяющий отслеживать использование западных компонентов в российском оружии и противодействовать обходу международных санкций.
В разделе портала "Компоненты в оружии" регулярно обновляется электронная база новых образцов, исследованных специалистами ГУР и экспертами научно-исследовательских учреждений.
В ГУР отметили, что продолжают раскрывать секреты российского вооружения, идентифицировать его компоненты и предприятия производственной кооперации с целью усиления давления на РФ для ограничения ее способности продолжать войну.
