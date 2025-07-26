ГУР предоставило дипломатам доказательства поставок западных компонентов для производства оружия РФ. ФОТОрепортаж
Эксперты Главного управления разведки Министерства обороны Украины представили украинским и иностранным дипломатам доказательства поставки западных компонентов для производства российского оружия.
Об этом сообщили в ГУР МОУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, во время специального мероприятия МИД Украины для почетных консулов иностранных государств и украинских послов специалисты ГУР МО Украины представили дипломатам образцы трофейного российского вооружения и многочисленные электронные компоненты западного производства, которые продолжают поступать в РФ несмотря на санкции.
Также презентовали аналитическую платформу War&Sanctions - цифровой инструмент, позволяющий эффективно отслеживать западные компоненты в российском оружии и противодействовать обходу санкций, наложенных на государство-агрессора.
В ГУР отметили, что в разделе портала "Компоненты у оружия" регулярно публикуется электронная база новых образцов, исследованных специалистами ГУР и коллегами из научно-исследовательских учреждений.
Кроме того, в рамках мероприятия министр иностранных дел Украины Андрей Сибига среди основных приоритетов дипломатической деятельности отметил усиление давления на Россию и ее приспешников.
"Только системное взаимодействие структур безопасности и дипломатических структур позволит перекрыть поставки критических компонентов для вражеского оружия и остановить геноцидную войну, развязанную против украинского народа", - отметили в ГУР.
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Потрібно тицяти писком в насране як просте цуценя.
Лише тоді дійде і тоді покарають виробника чи тих хто перепродав.
Однією рукою голосуємо за санкції проти рф-ії, а іншою - продаємо країні-агресорці деталі до знарядб вбивств Українців!
Так хто ж Ви після цього, "друзі" по антипутінській коаліції?!
хто їх куди вставляє це вона теж повина відстежувати?
чи не випускати?
І це не забаром буде.
Занадто багото "шкандалів" і
потрапляння цих компонетів
до гнилих рук терорів і терористичних країн типу рашки.
дурню не несіть...
Потрібно тицяти писком.
а шось з цим робити..
По іншому не зрозуміють.
покажіть мені один чіп який виготовили китайці без західних технологій.
а в тому кристалі муха закоцана 1000000 років тому, то муха винувата?
чи та свинота яка вставила тей чіп в ракету?