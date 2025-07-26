ГУР предоставило дипломатам доказательства поставок западных компонентов для производства оружия РФ. ФОТОрепортаж

Эксперты Главного управления разведки Министерства обороны Украины представили украинским и иностранным дипломатам доказательства поставки западных компонентов для производства российского оружия.

Об этом сообщили в ГУР МОУ, передает Цензор.НЕТ.

Так, во время специального мероприятия МИД Украины для почетных консулов иностранных государств и украинских послов специалисты ГУР МО Украины представили дипломатам образцы трофейного российского вооружения и многочисленные электронные компоненты западного производства, которые продолжают поступать в РФ несмотря на санкции.

Также презентовали аналитическую платформу War&Sanctions - цифровой инструмент, позволяющий эффективно отслеживать западные компоненты в российском оружии и противодействовать обходу санкций, наложенных на государство-агрессора.

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В ГУР отметили, что в разделе портала "Компоненты у оружия" регулярно публикуется электронная база новых образцов, исследованных специалистами ГУР и коллегами из научно-исследовательских учреждений.

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Кроме того, в рамках мероприятия министр иностранных дел Украины Андрей Сибига среди основных приоритетов дипломатической деятельности отметил усиление давления на Россию и ее приспешников.

"Только системное взаимодействие структур безопасности и дипломатических структур позволит перекрыть поставки критических компонентов для вражеского оружия и остановить геноцидную войну, развязанную против украинского народа", - отметили в ГУР.











