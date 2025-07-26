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ГУР предоставило дипломатам доказательства поставок западных компонентов для производства оружия РФ. ФОТОрепортаж

Эксперты Главного управления разведки Министерства обороны Украины представили украинским и иностранным дипломатам доказательства поставки западных компонентов для производства российского оружия.

Об этом сообщили в ГУР МОУ, передает Цензор.НЕТ.

Так, во время специального мероприятия МИД Украины для почетных консулов иностранных государств и украинских послов специалисты ГУР МО Украины представили дипломатам образцы трофейного российского вооружения и многочисленные электронные компоненты западного производства, которые продолжают поступать в РФ несмотря на санкции.

Также презентовали аналитическую платформу War&Sanctions - цифровой инструмент, позволяющий эффективно отслеживать западные компоненты в российском оружии и противодействовать обходу санкций, наложенных на государство-агрессора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Десятки предприятий РФ, которые привлечены к производству ракет Х-101, находятся вне западных санкций, - ГУР МО

Западные компоненты в российском оружии

В ГУР отметили, что в разделе портала "Компоненты у оружия" регулярно публикуется электронная база новых образцов, исследованных специалистами ГУР и коллегами из научно-исследовательских учреждений.

Также читайте: В одной российской ракете Х-101 может быть до 250 западных деталей,- СБУ

Западные компоненты в российском оружии
Западные компоненты в российском оружии

Кроме того, в рамках мероприятия министр иностранных дел Украины Андрей Сибига среди основных приоритетов дипломатической деятельности отметил усиление давления на Россию и ее приспешников.

"Только системное взаимодействие структур безопасности и дипломатических структур позволит перекрыть поставки критических компонентов для вражеского оружия и остановить геноцидную войну, развязанную против украинского народа", - отметили в ГУР.

Западные компоненты в российском оружии
Западные компоненты в российском оружии
Западные компоненты в российском оружии
Западные компоненты в российском оружии
Западные компоненты в российском оружии
Западные компоненты в российском оружии

Автор: 

оружие (10370) россия (96677) ГУР (527)


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Топ комментарии
+4
До чого цей цирк від ГУР? Якщо хтось думає, що іноземні розвідки без нашого ГУР не знали про використання західних компонентів в зброї кацапів - то дуже наївна людина. Все вони знають, і як санкції кацапи обходять, і впевнений у них є навіть перелік компаній, як реальних, так і прокладок, які в цьому беруть участь. Але важко перекривати кисень тому, у кого все одно купуєш нафту, газ.
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26.07.2025 16:51 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
До чого цей цирк від ГУР? Якщо хтось думає, що іноземні розвідки без нашого ГУР не знали про використання західних компонентів в зброї кацапів - то дуже наївна людина. Все вони знають, і як санкції кацапи обходять, і впевнений у них є навіть перелік компаній, як реальних, так і прокладок, які в цьому беруть участь. Але важко перекривати кисень тому, у кого все одно купуєш нафту, газ.
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26.07.2025 16:51 Ответить
На заході існує воля виробника.
Потрібно тицяти писком в насране як просте цуценя.
Лише тоді дійде і тоді покарають виробника чи тих хто перепродав.
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26.07.2025 17:24 Ответить
Ну тицяємо четвертий рік підряд, і як успіхи? Ракет більше, шахедів більше...
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26.07.2025 17:26 Ответить
Про служок з ОПУ, ВРУ, КМУ, СБУ, суддівських та прокурорських, що потікали, до країн ЄС та НАТО, Західним дипломатам, теж передали необхідну інформацію, з МЗС, ДБР, ГПУ, СБУ, НАЗК, БЕБ….???
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26.07.2025 16:52 Ответить
Ось, насправді, як виглядає Західне "партнерство" України за-для перемоги!
Однією рукою голосуємо за санкції проти рф-ії, а іншою - продаємо країні-агресорці деталі до знарядб вбивств Українців!
Так хто ж Ви після цього, "друзі" по антипутінській коаліції?!
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26.07.2025 16:54 Ответить
Насправді у світі глобальної економіки дуже складно щось заборонити. От нафту з газом перекрити - можна.
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26.07.2025 17:01 Ответить
Галя, ти така розумна, що годишся в радники найдосвіченішому Лідору
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26.07.2025 17:02 Ответить
Этого маловато пожалуй, надо вести мощную информационную компанию по всему миру, подключать активистов и СМИ.
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26.07.2025 16:57 Ответить
фірма випускає чіпи, не шахеди...
хто їх куди вставляє це вона теж повина відстежувати?
чи не випускати?
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26.07.2025 17:01 Ответить
так, повинна відстежувати.
І це не забаром буде.
Занадто багото "шкандалів" і
потрапляння цих компонетів
до гнилих рук терорів і терористичних країн типу рашки.
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26.07.2025 17:26 Ответить
філіп Моріс цигаркі крутить, вони теж кожного хто димить потрібна відстежувати?
дурню не несіть...
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26.07.2025 17:30 Ответить
покажіть мені українский беспілотнік в якому нема китайчятських чіпів?
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26.07.2025 17:06 Ответить
покажіть мені один чіп який виготовили китайці без західних технологій.
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26.07.2025 17:28 Ответить
Ці цинічні тварини все знають і без нашої розвідки.
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26.07.2025 17:07 Ответить
Ніт. У них не тоталітаризм.
Потрібно тицяти писком.
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26.07.2025 17:29 Ответить
не гавкать треба на захід, це так по зеленському,
а шось з цим робити..
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26.07.2025 17:12 Ответить
очікую до понеділка що то США ухвалили закон 12414 і самі його підписали, а бубсель не причому...
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26.07.2025 17:15 Ответить
Так і потрібно-тицяти писком прям як щеня чи котеня.
По іншому не зрозуміють.
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26.07.2025 17:16 Ответить
покажіть мені українский беспілотнік в якому нема китайчятських чіпів?
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26.07.2025 17:19 Ответить
продублюю
покажіть мені один чіп який виготовили китайці без західних технологій.
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26.07.2025 17:31 Ответить
а в тому чіпі кристал, добутий де?
а в тому кристалі муха закоцана 1000000 років тому, то муха винувата?
чи та свинота яка вставила тей чіп в ракету?
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26.07.2025 17:34 Ответить
нічого не турбує, нє?
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26.07.2025 17:26 Ответить
А ми повністю накладаємо санкції на рашку?
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26.07.2025 17:29 Ответить
На початок року російська "герань-2" містила 15 відсотків швейарських компонентів (порядка десяти найменувань) від провідних швейцарських виробників STMicroelectronics та U-blox.
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26.07.2025 17:29 Ответить
 
 