ГУР надало дипломатам докази постачання західних компонентів для виробництва зброї РФ. ФОТОрепортаж
Експерти Головного управління розвідки Міністерства оборони України представили українським та іноземним дипломатам докази постачання західних компонентів для виробництва російської зброї.
Про це повідомили в ГУР МОУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, під час спеціального заходу МЗС України для почесних консулів іноземних держав та українських послів фахівці ГУР МО України представили дипломатам зразки трофейного російського озброєння та численні електронні компоненти західного виробництва, які продовжують надходити до РФ попри санкції.
Також презентували аналітичну платформу War&Sanctions - цифровий інструмент, що дозволяє ефективно відстежувати західні компоненти в російській зброї та протидіяти обходу санкцій, накладених на державу-агресора.
У ГУР зауважили, що в розділі порталу "Компоненти у зброї" регулярно публікується електронна база нових зразків, досліджених фахівцями ГУР та колегами з науково-дослідних установ.
Крім того, в межах заходу міністр закордонних справ України Андрій Сибіга серед основних пріоритетів дипломатичної діяльності наголосив на посиленні тиску на Росію та її поплічників.
"Лише системна взаємодія безпекових і дипломатичних структур дозволить перекрити постачання критичних компонентів для ворожої зброї та зупинити геноцидну війну, розв’язану проти українського народу", - наголосили в ГУР.
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Потрібно тицяти писком в насране як просте цуценя.
Лише тоді дійде і тоді покарають виробника чи тих хто перепродав.
Однією рукою голосуємо за санкції проти рф-ії, а іншою - продаємо країні-агресорці деталі до знарядб вбивств Українців!
Так хто ж Ви після цього, "друзі" по антипутінській коаліції?!
хто їх куди вставляє це вона теж повина відстежувати?
чи не випускати?
І це не забаром буде.
Занадто багото "шкандалів" і
потрапляння цих компонетів
до гнилих рук терорів і терористичних країн типу рашки.
дурню не несіть...
Але барижництво - воно таке:
навіть коли барига знає, що завтра те, що він продав вчора, завтра прилетить у ракеті/дроні та покалічить/вб'є його родину або навіть його самого - він всерівно те продасть. Бо інакше це зробить інший барига - конкурент.
Потрібно тицяти писком.
а шось з цим робити..
По іншому не зрозуміють.
покажіть мені один чіп який виготовили китайці без західних технологій.
а в тому кристалі муха закоцана 1000000 років тому, то муха винувата?
чи та свинота яка вставила тей чіп в ракету?