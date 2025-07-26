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Новини Фото Компоненти для російської зброї Постачання іноземних компонентів для ВПК РФ
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ГУР надало дипломатам докази постачання західних компонентів для виробництва зброї РФ. ФОТОрепортаж

Експерти Головного управління розвідки Міністерства оборони України представили українським та іноземним дипломатам докази постачання західних компонентів для виробництва російської зброї.

Про це повідомили в ГУР МОУ, передає Цензор.НЕТ.

Так, під час спеціального заходу МЗС України для почесних консулів іноземних держав та українських послів фахівці ГУР МО України представили дипломатам зразки трофейного російського озброєння та численні електронні компоненти західного виробництва, які продовжують надходити до РФ попри санкції.

Також презентували аналітичну платформу War&Sanctions - цифровий інструмент, що дозволяє ефективно відстежувати західні компоненти в російській зброї та протидіяти обходу санкцій, накладених на державу-агресора.

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Західні компоненти в російській зброї

У ГУР зауважили, що в розділі порталу "Компоненти у зброї" регулярно публікується електронна база нових зразків, досліджених фахівцями ГУР та колегами з науково-дослідних установ.

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Західні компоненти в російській зброї
Західні компоненти в російській зброї

Крім того, в межах заходу міністр закордонних справ України Андрій Сибіга серед основних пріоритетів дипломатичної діяльності наголосив на посиленні тиску на Росію та її поплічників.

"Лише системна взаємодія безпекових і дипломатичних структур дозволить перекрити постачання критичних компонентів для ворожої зброї та зупинити геноцидну війну, розв’язану проти українського народу", - наголосили в ГУР.

Західні компоненти в російській зброї
Західні компоненти в російській зброї
Західні компоненти в російській зброї
Західні компоненти в російській зброї
Західні компоненти в російській зброї
Західні компоненти в російській зброї

Автор: 

зброя (7653) росія (66861) ГУР (607)


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Топ коментарі
+7
До чого цей цирк від ГУР? Якщо хтось думає, що іноземні розвідки без нашого ГУР не знали про використання західних компонентів в зброї кацапів - то дуже наївна людина. Все вони знають, і як санкції кацапи обходять, і впевнений у них є навіть перелік компаній, як реальних, так і прокладок, які в цьому беруть участь. Але важко перекривати кисень тому, у кого все одно купуєш нафту, газ.
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26.07.2025 16:51 Відповісти
+1
Галя, ти така розумна, що годишся в радники найдосвіченішому Лідору
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26.07.2025 17:02 Відповісти
+1
не гавкать треба на захід, це так по зеленському,
а шось з цим робити..
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26.07.2025 17:12 Відповісти
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До чого цей цирк від ГУР? Якщо хтось думає, що іноземні розвідки без нашого ГУР не знали про використання західних компонентів в зброї кацапів - то дуже наївна людина. Все вони знають, і як санкції кацапи обходять, і впевнений у них є навіть перелік компаній, як реальних, так і прокладок, які в цьому беруть участь. Але важко перекривати кисень тому, у кого все одно купуєш нафту, газ.
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26.07.2025 16:51 Відповісти
На заході існує воля виробника.
Потрібно тицяти писком в насране як просте цуценя.
Лише тоді дійде і тоді покарають виробника чи тих хто перепродав.
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26.07.2025 17:24 Відповісти
Ну тицяємо четвертий рік підряд, і як успіхи? Ракет більше, шахедів більше...
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26.07.2025 17:26 Відповісти
Про служок з ОПУ, ВРУ, КМУ, СБУ, суддівських та прокурорських, що потікали, до країн ЄС та НАТО, Західним дипломатам, теж передали необхідну інформацію, з МЗС, ДБР, ГПУ, СБУ, НАЗК, БЕБ….???
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26.07.2025 16:52 Відповісти
Ось, насправді, як виглядає Західне "партнерство" України за-для перемоги!
Однією рукою голосуємо за санкції проти рф-ії, а іншою - продаємо країні-агресорці деталі до знарядб вбивств Українців!
Так хто ж Ви після цього, "друзі" по антипутінській коаліції?!
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26.07.2025 16:54 Відповісти
Насправді у світі глобальної економіки дуже складно щось заборонити. От нафту з газом перекрити - можна.
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26.07.2025 17:01 Відповісти
Галя, ти така розумна, що годишся в радники найдосвіченішому Лідору
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26.07.2025 17:02 Відповісти
Этого маловато пожалуй, надо вести мощную информационную компанию по всему миру, подключать активистов и СМИ.
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26.07.2025 16:57 Відповісти
фірма випускає чіпи, не шахеди...
хто їх куди вставляє це вона теж повина відстежувати?
чи не випускати?
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26.07.2025 17:01 Відповісти
так, повинна відстежувати.
І це не забаром буде.
Занадто багото "шкандалів" і
потрапляння цих компонетів
до гнилих рук терорів і терористичних країн типу рашки.
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26.07.2025 17:26 Відповісти
філіп Моріс цигаркі крутить, вони теж кожного хто димить потрібна відстежувати?
дурню не несіть...
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26.07.2025 17:30 Відповісти
Кожен чіп має індивідуальне маркування. І як треба відстежити "сірі" смартфони - то аж бігом...
Але барижництво - воно таке:
навіть коли барига знає, що завтра те, що він продав вчора, завтра прилетить у ракеті/дроні та покалічить/вб'є його родину або навіть його самого - він всерівно те продасть. Бо інакше це зробить інший барига - конкурент.
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26.07.2025 18:49 Відповісти
покажіть мені українский беспілотнік в якому нема китайчятських чіпів?
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26.07.2025 17:06 Відповісти
покажіть мені один чіп який виготовили китайці без західних технологій.
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26.07.2025 17:28 Відповісти
И что с того?
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26.07.2025 18:22 Відповісти
Ці цинічні тварини все знають і без нашої розвідки.
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26.07.2025 17:07 Відповісти
Ніт. У них не тоталітаризм.
Потрібно тицяти писком.
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26.07.2025 17:29 Відповісти
не гавкать треба на захід, це так по зеленському,
а шось з цим робити..
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26.07.2025 17:12 Відповісти
очікую до понеділка що то США ухвалили закон 12414 і самі його підписали, а бубсель не причому...
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26.07.2025 17:15 Відповісти
Так і потрібно-тицяти писком прям як щеня чи котеня.
По іншому не зрозуміють.
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26.07.2025 17:16 Відповісти
покажіть мені українский беспілотнік в якому нема китайчятських чіпів?
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26.07.2025 17:19 Відповісти
продублюю
покажіть мені один чіп який виготовили китайці без західних технологій.
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26.07.2025 17:31 Відповісти
а в тому чіпі кристал, добутий де?
а в тому кристалі муха закоцана 1000000 років тому, то муха винувата?
чи та свинота яка вставила тей чіп в ракету?
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26.07.2025 17:34 Відповісти
дякую, дуже дякую - ми ніколи один одного не зрозуміємо...
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26.07.2025 17:41 Відповісти
нічого не турбує, нє?
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26.07.2025 17:26 Відповісти
А ми повністю накладаємо санкції на рашку?
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26.07.2025 17:29 Відповісти
"Дружба" качає нафту на повну потужність.
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26.07.2025 18:25 Відповісти
"Дрючьба" качає нафту європейським "дрючьбодрочерам", бо інакше вони нападуть на Україну з заходу...
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26.07.2025 18:53 Відповісти
На початок року російська "герань-2" містила 15 відсотків швейарських компонентів (порядка десяти найменувань) від провідних швейцарських виробників STMicroelectronics та U-blox.
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26.07.2025 17:29 Відповісти
Гур, до сраки ці докази, свій впк повинно мати по типу хоча як в Ізраїлю , але з цією владою тільки потужнішими відосики будуть.
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26.07.2025 17:37 Відповісти
 
 