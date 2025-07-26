ГУР надало дипломатам докази постачання західних компонентів для виробництва зброї РФ. ФОТОрепортаж

Експерти Головного управління розвідки Міністерства оборони України представили українським та іноземним дипломатам докази постачання західних компонентів для виробництва російської зброї.

Про це повідомили в ГУР МОУ, передає Цензор.НЕТ.

Так, під час спеціального заходу МЗС України для почесних консулів іноземних держав та українських послів фахівці ГУР МО України представили дипломатам зразки трофейного російського озброєння та численні електронні компоненти західного виробництва, які продовжують надходити до РФ попри санкції.

Також презентували аналітичну платформу War&Sanctions - цифровий інструмент, що дозволяє ефективно відстежувати західні компоненти в російській зброї та протидіяти обходу санкцій, накладених на державу-агресора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Десятки підприємств РФ, які залучені до виробництва ракет Х-101, перебувають поза західними санкціями, - ГУР МО

У ГУР зауважили, що в розділі порталу "Компоненти у зброї" регулярно публікується електронна база нових зразків, досліджених фахівцями ГУР та колегами з науково-дослідних установ.

Також читайте: В одній російській ракеті Х-101 може бути до 250 західних деталей,- СБУ





Крім того, в межах заходу міністр закордонних справ України Андрій Сибіга серед основних пріоритетів дипломатичної діяльності наголосив на посиленні тиску на Росію та її поплічників.

"Лише системна взаємодія безпекових і дипломатичних структур дозволить перекрити постачання критичних компонентів для ворожої зброї та зупинити геноцидну війну, розв’язану проти українського народу", - наголосили в ГУР.











