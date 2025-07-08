УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12898 відвідувачів онлайн
Новини Компоненти для російської зброї Постачання іноземних компонентів для ВПК РФ
634 6

Десятки підприємств РФ, які залучені до виробництва ракет Х-101, перебувають поза західними санкціями, - ГУР МО

ракета,х-101

Рік тому,  8 липня, російські загарбники вдарили по одному з корпусів дитячої лікарні "Охматдит". Били ракетою Х-101, яка містить компоненти та блоки, що виготовляються у різних країнах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повдіомляє ГУР МО.

Зокрема зазначається, що Головне управління розвідки в розділі "Компоненти у зброї" порталу War&Sanctions публікує "начинку" російської крилатої ракети Х-101, зокрема інформацію про її основні компоненти та блоки, а також дані підприємств, залучених до виробництва ракети та її складових.

У перші роковини злочинного удару по "Охматдиту" ГУР МО України публікує дані понад 70 підприємств — розробників і виробників ракети Х-101, а також її складових: від турбореактивного двигуна й системи наведення до електроніки, підшипників і поковок.

Серед виробників, компоненти, яких є у ракеті Х-101, підприємства з Китаю, США, Нідерландів, Японії, Тайваню, Швейцарії

Десятки з них досі не перебувають під санкціями жодної з країн санкційної коаліції та зберігають доступ до обладнання, компонентної бази й технологій, критично необхідних для виробництва ракет.

Удар РФ по "Охматдиту" 8 липня 2024 року

Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит". Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

Директор Охматдиту Володимир Жовнір виступив перед Радбезом ООН щодо наслідків російської ракетної атаки на лікарню.

Автор: 

ракети (4104) санкції (12323) ГУР (585)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
про це https://t.me/DIUkraine/6391 повдіомляє ГУР МО.

кому?
мені? сусіду юрі? бабі галі, що торгує огірками на базарчику?
кому повідомляє гру таку нев'їбенну новину?
може гру буде знищувати ці підприємства, а не повідомляти?
показати весь коментар
08.07.2025 08:36 Відповісти
А ГУР МО може сказати, чому ми без санкцій, а навпаки з допомогою не виробляємо ракети?
показати весь коментар
08.07.2025 08:40 Відповісти
Було б логічно передати дані ЄС (для рядового громадянина). А для ГУР логіка НЕВІДОМА.
показати весь коментар
08.07.2025 08:40 Відповісти
Десятки підприємств, які залучені до виробництва ракет Х-101, перебувають поза удару крилатими, балістичними чи за допомогою бпла від ГУР
показати весь коментар
08.07.2025 08:49 Відповісти
А підприємства, що качають російську нафту через територію України вже під санкціями чи ні? Як таке може бути, щоб рашистська нафта рікою текла через Україну на Захід і ні однієї аварії, поломки, зупинки, попадання ракет, бомб? "Зелений" коридор чи що? Починати треба з себе...
показати весь коментар
08.07.2025 09:11 Відповісти
а що їм ті санкції??? всі поставки комплектуючих і до ракет і до шахедів йдуть з Китаю
показати весь коментар
08.07.2025 09:14 Відповісти
 
 