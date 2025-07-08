Десятки підприємств РФ, які залучені до виробництва ракет Х-101, перебувають поза західними санкціями, - ГУР МО

Рік тому, 8 липня, російські загарбники вдарили по одному з корпусів дитячої лікарні "Охматдит". Били ракетою Х-101, яка містить компоненти та блоки, що виготовляються у різних країнах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повдіомляє ГУР МО.

Зокрема зазначається, що Головне управління розвідки в розділі "Компоненти у зброї" порталу War&Sanctions публікує "начинку" російської крилатої ракети Х-101, зокрема інформацію про її основні компоненти та блоки, а також дані підприємств, залучених до виробництва ракети та її складових.

У перші роковини злочинного удару по "Охматдиту" ГУР МО України публікує дані понад 70 підприємств — розробників і виробників ракети Х-101, а також її складових: від турбореактивного двигуна й системи наведення до електроніки, підшипників і поковок.

Серед виробників, компоненти, яких є у ракеті Х-101, підприємства з Китаю, США, Нідерландів, Японії, Тайваню, Швейцарії

Десятки з них досі не перебувають під санкціями жодної з країн санкційної коаліції та зберігають доступ до обладнання, компонентної бази й технологій, критично необхідних для виробництва ракет.

Удар РФ по "Охматдиту" 8 липня 2024 року

Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит". Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

Директор Охматдиту Володимир Жовнір виступив перед Радбезом ООН щодо наслідків російської ракетної атаки на лікарню.